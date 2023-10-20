РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10670 посетителей онлайн
Новости Видео
36 787 92

Ведущий канала "Соловьев Live" Сатановский о спикере МИД РФ Захаровой: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВИДЕО

Телеведущий пропагандистского канала "Соловьев Live" Евгений Сатановский назвал представителя российского МИД Марию Захарову "сильно выпивающей шмарой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким отзывом Сатановского о коллеге опубликована в соцсетях. Кроме того, Сатановский отметил антисемитские взгляды Захаровой.

Читайте: Захарова попыталась объяснить, зачем Россия напала на Украину: "Россияне отдают жизнь за то, чтобы африканцы и другие были свободными". ВИДЕО

Смотрите: "Украинцы хотят, чтобы Путин был у них президентом", – Захарова. ВИДЕО

Автор: 

алкоголь (1668) пропаганда (3723) Соловьев Владимир (142) Захарова Мария (382)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
"сильно выпивающей шмарой" - других в той конюшне попросту нет
показать весь комментарий
20.10.2023 12:12 Ответить
+48
Судячи з його мерзенної пики він п'є не меньше.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:14 Ответить
+32
Та у вас у всіх сатанизм так і пре
показать весь комментарий
20.10.2023 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та у вас у всіх сатанизм так і пре
показать весь комментарий
20.10.2023 12:11 Ответить
"сильно выпивающей шмарой" - других в той конюшне попросту нет
показать весь комментарий
20.10.2023 12:12 Ответить
Сообщают: Один из сильно выпивающих чувачков некий лабайник байстрючъкоф, любитель кремлевского параноика людоеда и хрюкающего миръка перекантовался в Германию. Нагадил в Украине сколько мог и....галопом по "гейропам". Вопрос: А почему любитель останкинской хрюкатины, "ущімлённый жидобандеровцами" потащил свой застарелый гемморой в Германию а не в любимые им мокшанские прогнои? ПС. Подобного биологического мусора из пост. совковых бантустанов и улусов в Западных странах и Америке накопилось не мерянное количество. Не приспело ли время весь этот непотреб ссаными тряпками выметать в оркостанские болота?.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:45 Ответить
Вы когда коверкаете чье-то не слишком известное имя - сложно становится понять, о ком вы пишете...
показать весь комментарий
20.10.2023 13:10 Ответить
Це Ви про київського рашко-алконавта м.погребинського?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:43 Ответить
а я зрозуміла - про бистрякова мова, скоріш за все, за цього лабайника-рашиста .. таке ж воно вже ватне та огидне, чорнороте і гниле, що я теж ледь стримуюсь, щоб якось прізвище його не перекрутити... тьху, блд, паскуда...
показать весь комментарий
21.10.2023 05:02 Ответить
Бугагагага.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:13 Ответить
Ну не дарма її назвали "прєсс-алкашє".
Сатановський відзначив антисемітські погляди Захарової
Ніби для вашої кодли це щось погане. Чи у солов'їний помьот закохався?
показать весь комментарий
20.10.2023 12:14 Ответить
- И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:14 Ответить
"- Назначьте же цену! - стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии."
показать весь комментарий
20.10.2023 12:49 Ответить
Судячи з його мерзенної пики він п'є не меньше.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:14 Ответить
По объёму - не меньше, а в пересчете на живой вес - меньше!
Манька просто субтильная ....
показать весь комментарий
20.10.2023 12:30 Ответить
Суб шо?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:12 Ответить
"Ну рожи-то у нас у всех хороши"(с)
показать весь комментарий
20.10.2023 12:55 Ответить
это к чему?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:52 Ответить
а зачем вопрос такой?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:55 Ответить
Просто непонятно, к чему такое фото, и как его сопоставить с текстом?
показать весь комментарий
20.10.2023 21:06 Ответить
так бо рожа то понятно какая, а ты че, не совок что-ли?
ну тогда завидую и объяснять не намерен. Это реально получится как анекдот про соль, тапочек и Абдула - только совки поймут.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:22 Ответить
На фото - Авраам Линкольн, 1861-1865, очень уважаемый 16-й президент США, Ну и?
И какую ахинею ты несёшь, и зачем - непонятно..
показать весь комментарий
20.10.2023 22:04 Ответить
Ага!
а то я не понял!
тут же "слегка" шутим, а ты даже не понял, эх ты.
сам поди то в Одессе не жил, да и сам то не из Одессы как все тут то.
показать весь комментарий
20.10.2023 22:10 Ответить
Ну, тогда объясни шутку, раз жил в Одессе или был там проездом, а то я что-то не пойму..
показать весь комментарий
20.10.2023 22:25 Ответить
за Линкольна бы пошутили - А чего не Гранта даешь, вроде и тот и тот президент, но Грант более по-одесски, а тут какого то Линкольна, у нас его не знает никто - - моня(в сторонку кричит) - Че- Линкольна знаешь? - Не, Только Гранта знаю, - Ну вот, а ты то че, рбу брать будешь?, свежа... тьху, ну, вчера, просто вечером, нол свежая, вот, НА, ЖРУ, ой, подай.те копеечку, да свежая, свежая, это юмор - ты че не одессит? Раз не проходишь мимо без торга то
показать весь комментарий
20.10.2023 22:42 Ответить
Ты сегодня пива выпил?
показать весь комментарий
20.10.2023 23:03 Ответить
А чьо не бояры?
показать весь комментарий
21.10.2023 07:43 Ответить
Скрываюсь от камуфляжников, так что боюсь пойти в аптеку.
ты сам то хоть жрал боярку то?
вполне норм кстати
показать весь комментарий
21.10.2023 11:17 Ответить
Одеський гумор дуже схожий на англійський, він буває місцями настільки тонкий, що його також частенько майже не видно
показать весь комментарий
21.10.2023 12:25 Ответить
Совкам - трындеть на Волгу, там тоже вода - соленая. Да и бяарозки там есть , можно прикопаться.
показать весь комментарий
21.10.2023 06:13 Ответить
Про текст - "Джентельмены удачи" худ.ф.

Про Линкольна - подрисуй ему усы и надень очки (правда и подкормить еще бы не помешало чтобы щеки подкруглить слегка)
показать весь комментарий
20.10.2023 23:21 Ответить
Ай красота! Сожрите друг друга нах
показать весь комментарий
20.10.2023 12:21 Ответить
Смішно, 2 жида обгаджують мордвинку тому що на відміну від них у неї є хоч одна "ісконно рузька" риса характеру - безмежна любов до алкоголю.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:23 Ответить
єврей з прізвищем сатановський? та ну ні...та не може такого бути.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:35 Ответить
Сарказму не зрозумів тим паче він тут зовсім не доречний. Замість демонстрації "гостроти " свого розуму краще б потратили кілька хвилин на пошук інфи в інеті. Сатановський Є.Я.- "прохфесор" економіки, експерт по Ізраїлю, колишній президент російського єврейського конгресу, рід Сатановських походить з м.Сатанів (Сатанов російською )на Хмельниччині, від назви міста і походить прізвище.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:28 Ответить
ця істота, коли в неї запитали, чи вважає він себе роssіяніном, відповів, що безумовно вважає. він сказав, що він роssіянин, а потім вже роssійський єврей, і підкреслив, що саме роssійський єврей. ну це як білий негр, тобто я негр, але білій. тут теж саме, звідти й сарказм.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:43 Ответить
ООй, як сММішно, ККлавіатура у ***** шолІІ прохУУділась?
чомУУ кривлятисЬЬ?
я просТТо дивуюсь - нібито пише норм. людина, але кривляється, - навіщо?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:58 Ответить
Бг-ггг...Люблю пересматривать фильм, о прямолинейном и "правильном"(бо лишнехромосомный) Павке Корчагине... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показать весь комментарий
21.10.2023 06:06 Ответить
не гарна в вас звичка, пан Саня...
показать весь комментарий
21.10.2023 06:13 Ответить
поконкретней
показать весь комментарий
21.10.2023 07:44 Ответить
"Люблю пересматривать фильм, о прямолинейном и "правильном"(бо лишнехромосомный) Павке Корчагине"
бронесоцець потемкін щє передивіться...
показать весь комментарий
21.10.2023 07:49 Ответить
Від прес-алкаше до шмари в какошнікє
показать весь комментарий
20.10.2023 12:31 Ответить
Я не пью-уу . ! Особенно без закускі . !
.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:31 Ответить
Наерна задню дала, чі шо? За шо він її так
показать весь комментарий
20.10.2023 12:44 Ответить
Мабуть навпаки ,, НЕ дала - заднюю .
показать весь комментарий
20.10.2023 12:51 Ответить
За антисемитизм.
показать весь комментарий
21.10.2023 06:09 Ответить
Я не вдупляю: димон - это захерова-2, чи наоборот?
показать весь комментарий
21.10.2023 06:08 Ответить
навіть кацапам прес-алкаше маняша захєрова вже не заходить.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:33 Ответить
шмара - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F девушка лёгкого поведения , развратная https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 женщина - вики
показать весь комментарий
20.10.2023 12:33 Ответить
але ж яке влучне прізвище у цього семіта)...
показать весь комментарий
20.10.2023 12:35 Ответить
*****, російська пропаганда говорить правду. тепер я бачив усе.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:36 Ответить
Кретин. Ты же за правду можешь отгребсти удар задним копытом от всем известной боевой лошади. Собственно, не можешь, а это дело скорого времени.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:37 Ответить
Павуки в банках починають канібалізм,запасаємось попкорном )
показать весь комментарий
20.10.2023 12:37 Ответить
первая https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/valka-stakan-pochemu-k-putinistke-matvienko-privyazalos-takoe-prozvische-2086522.html Валька-стакан
показать весь комментарий
20.10.2023 12:44 Ответить
а эта будет - Машка-кружка
показать весь комментарий
20.10.2023 12:45 Ответить
Наскільки пам'ятаю Валька - полстакана?
показать весь комментарий
20.10.2023 12:52 Ответить
было пол стакана , стал полный
показать весь комментарий
20.10.2023 12:56 Ответить
"Вначалє било слово полстакана..."
показать весь комментарий
20.10.2023 12:59 Ответить
Она же-Валька-красные трусы,
она же-Валька-Диван.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:13 Ответить
Ни фига себе!
На российском ТВ - начали говорить правду?
Совсем плохи дела в ихней консерватории....
показать весь комментарий
20.10.2023 12:47 Ответить
СатанАс разбушевался

Да это же просто откровенная машафобия какая-то! МИД, роскомнадзор, где клеймо иноагента!
показать весь комментарий
20.10.2023 12:48 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 12:48 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 12:54 Ответить
П*дараси, алкоголичні падорви й відверті бл*ді - руській мір, ****...
показать весь комментарий
20.10.2023 12:55 Ответить
Выпила водку - береги пилотку!
показать весь комментарий
20.10.2023 12:55 Ответить
Обидеть Маньку может каждый!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:02 Ответить
Саме цей чувак модерував оту прессуху 2005 року зі корчинским, арестовичем и дугіном.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:04 Ответить
Перефразируя классиков: "Кому и Манька Захерова - невеста!"
показать весь комментарий
20.10.2023 13:04 Ответить
российские евреи-пропагандисты уже сами не знают как выбираться из официального российского антисемитизма.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:06 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 13:12 Ответить
Він забув додати,шо вона ще курить мікрофон лаврова-каня))
показать весь комментарий
20.10.2023 13:13 Ответить
Один пропитий алкаш обговорює такого ж самого алкаша, "два дебила ето сила"
показать весь комментарий
20.10.2023 13:37 Ответить
Зато "народу понятная".
показать весь комментарий
20.10.2023 13:38 Ответить
Захарова м. - агент ИГГИ ПОП / ПРЕСС-АЛКАШЕ / ЛИЦО КОНЮШНИ / ДЫРЯВАЯ ШЛЮПКА / НОЧНАЯ БАБУШКА / СНОВА В ШКОЛУ! / ТРЕТИЙ КЛАСС / ЛОХМАТКА / НЕМЫТАЯ ШМАРА / ЛАХУДРА / ХАБАЛКА / ДЕВУШКА СТАРОГО БАШМАКА / МАША ЛАВРОВА / РАШЕН-БАРБИ / МАША-ТАРАКАША / ДЕГУСТАТОРША / МАШКА-КРУЖКА / БУХ-ЛИЦО / ВЕЧНО - ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО / ИСКУССТВО УПАРЫВАНИЯ / БОЯРЫШНИК СВОЙ, С ОГОРОДА! / аПаХМЕЛ / МОРДА В ПОРОШКЕ / ПЬЯНЫЙ ОХЛОБЫСТ / ПиВИЦА / ВСЁ, ЧТО ВНУТРИ! / КАЛИНКА / СИЛЬНО ВЫПИВАЮЩАЯ ШМАРА / АНТИСЕМИТКА из МИДа / ПРЕДЪЯВА / ВЕРНИТЕ КОКС, ФАШИСТЫ!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:58 Ответить
нах.. Игги приплітати, він нормальний чувак
показать весь комментарий
20.10.2023 14:02 Ответить
Алеша Ступин, нарисуй-ка, что то ка
показать весь комментарий
20.10.2023 18:25 Ответить
про медведева теж підходить "Еще одна сильно выпивающая шмара"
показать весь комментарий
20.10.2023 14:00 Ответить
Який мід, такий і спікер...
показать весь комментарий
20.10.2023 14:00 Ответить
Жабогадюкінг
показать весь комментарий
20.10.2023 14:23 Ответить
Машка-алкашка:"Вот ви гаварітє спікєр спікєр а что там спікєрствовать-налівай да пєй...
показать весь комментарий
20.10.2023 15:23 Ответить
Машка красные трусы ,
стала шмарою навіть для росіян
показать весь комментарий
20.10.2023 15:55 Ответить
Нельзя недооценивать захерову! Надо быть более хозяйственным, вот наклейте это милое фото расииськой клячи, на дно унитаза. Когда загляните в глаза, желудок вмиг освободится от всякой гадости, особенно по утрам, после бурного вечера!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 15:57 Ответить
Ну сам-то этот мухомор не слишком на трезвенника похож. Рожа тоже та ещё. На пару с Захеровой они хорошо смотрелись бы.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:23 Ответить
Судя по тому что он говорит, даже очень трезвый! И скорее всего, как эта секс звизда копростана дряхлая кляча, на работе не пьёт!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 17:07 Ответить
Маха трошки не так зрозуміла сенс расейскай фрази: "Не бывает некрасивых женщин - бывает мало водки!"
показать весь комментарий
20.10.2023 16:23 Ответить
Это хорошо,что все эти "шмары" и "сатанеевы" друг другу жопы разрывают.
показать весь комментарий
20.10.2023 19:03 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 19:14 Ответить
А нормальным мужиком оказался этот Сатановский...а говорили гандон.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:45 Ответить
Ну, работа у неё такая, тяжелая, а за вредность там вместо молока спирт дают..
показать весь комментарий
20.10.2023 21:01 Ответить
Краще б ви всі здохли, ублюдки кацаські.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:50 Ответить
одна шмара другую оскорбила
показать весь комментарий
21.10.2023 16:51 Ответить
Даже сломаные часы два раза в сутки показывают правильное время!
показать весь комментарий
21.10.2023 22:31 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2023 08:13 Ответить
 
 