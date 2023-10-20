Ведущий канала "Соловьев Live" Сатановский о спикере МИД РФ Захаровой: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВИДЕО
Телеведущий пропагандистского канала "Соловьев Live" Евгений Сатановский назвал представителя российского МИД Марию Захарову "сильно выпивающей шмарой".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким отзывом Сатановского о коллеге опубликована в соцсетях. Кроме того, Сатановский отметил антисемитские взгляды Захаровой.
Сатановський відзначив антисемітські погляди Захарової
Ніби для вашої кодли це щось погане. Чи у солов'їний помьот закохався?
Манька просто субтильная ....
ну тогда завидую и объяснять не намерен. Это реально получится как анекдот про соль, тапочек и Абдула - только совки поймут.
И какую ахинею ты несёшь, и зачем - непонятно..
а то я не понял!
тут же "слегка" шутим, а ты даже не понял, эх ты.
сам поди то в Одессе не жил, да и сам то не из Одессы как все тут то.
ты сам то хоть жрал боярку то?
вполне норм кстати
Про Линкольна - подрисуй ему усы и надень очки (правда и подкормить еще бы не помешало чтобы щеки подкруглить слегка)
чомУУ кривлятисЬЬ?
я просТТо дивуюсь - нібито пише норм. людина, але кривляється, - навіщо?
бронесоцець потемкін щє передивіться...
.
словополстакана..."
она же-Валька-Диван.
На российском ТВ - начали говорить правду?
Совсем плохи дела в ихней консерватории....
Да это же просто откровенная машафобия какая-то! МИД, роскомнадзор, где клеймо иноагента!
стала шмарою навіть для росіян