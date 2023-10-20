Ведучий каналу "Соловьев Live" Сатановский про спікера МЗС РФ Захарову: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВIДЕО
Телеведучий пропагандистського каналу "Соловьев Live" Євгеній Сатановський назвав речника російського МЗС Марію Захарову "сильно выпивающей шмарой".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким відгуком Сатановського про колегу опублікований у соцмережах.
Приводом для цього стали її висловлювання щодо військової операції ЦАХАЛ проти бойовиків палестинського терористичного руху ХАМАС у секторі Гази. А оскільки сам Сатановський є етнічним євреєм, то позиція Захарової, яка дозволила собі публічну критику на адресу Ізраїлю, його дуже образила.
Сатановський відзначив антисемітські погляди Захарової
Ніби для вашої кодли це щось погане. Чи у солов'їний помьот закохався?
Манька просто субтильная ....
ну тогда завидую и объяснять не намерен. Это реально получится как анекдот про соль, тапочек и Абдула - только совки поймут.
И какую ахинею ты несёшь, и зачем - непонятно..
а то я не понял!
тут же "слегка" шутим, а ты даже не понял, эх ты.
сам поди то в Одессе не жил, да и сам то не из Одессы как все тут то.
ты сам то хоть жрал боярку то?
вполне норм кстати
Про Линкольна - подрисуй ему усы и надень очки (правда и подкормить еще бы не помешало чтобы щеки подкруглить слегка)
чомУУ кривлятисЬЬ?
я просТТо дивуюсь - нібито пише норм. людина, але кривляється, - навіщо?
бронесоцець потемкін щє передивіться...
.
словополстакана..."
она же-Валька-Диван.
На российском ТВ - начали говорить правду?
Совсем плохи дела в ихней консерватории....
Да это же просто откровенная машафобия какая-то! МИД, роскомнадзор, где клеймо иноагента!
стала шмарою навіть для росіян