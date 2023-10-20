Ведучий каналу "Соловьев Live" Сатановский про спікера МЗС РФ Захарову: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВIДЕО

Телеведучий пропагандистського каналу "Соловьев Live" Євгеній Сатановський назвав речника російського МЗС Марію Захарову "сильно выпивающей шмарой".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким відгуком Сатановського про колегу опублікований у соцмережах.

Приводом для цього стали її висловлювання щодо військової операції ЦАХАЛ проти бойовиків палестинського терористичного руху ХАМАС у секторі Гази. А оскільки сам Сатановський є етнічним євреєм, то позиція Захарової, яка дозволила собі публічну критику на адресу Ізраїлю, його дуже образила.

