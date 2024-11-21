Спікер МЗС РФ Захарова по телефону отримує вказівки під час брифінгу: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВIДЕО
Спікер російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу отримала по телефону вказівку не коментувати атаку балістичною ракетою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вказівка випадково пролунала в ефірі і, ймовірно, стосується балістичної атаки на Дніпро, під час якої, за даними соцмереж, Росія уперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж".
МБР "Рубеж" створювалася в умовах високої секретності через порушення умов договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, тож її точні характеристики достеменно невідомі. За даними з відкритих джерел її вага складає близько 50 тон. У кінцевій точці польоту ракета розділяється на 6 бойових блоків, кожен з яких по 0.3 мегатони потужністю. Можлива дальність удару оцінюється в 6000 км.
Будь ласка, зачекайте...
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Що там з тою ракетою? Куди вцілила?
Як привернути увагу до події? - зробити вигляд що про неї заборонено говорити..
Шось пашло нє па плану . Інакше русня б зараз з трусів випадала , розказуючи в своїх новинах те - яку кузькіну мать вони нам показали .
Чому хтось вирішив, що це не про 10 балістичних "атакамсів" по Курщині, а про одну мбр по Дніпру?
https://charter97.org/ru/news/2024/11/21/619646/
пол стакана...тю, двi вiдрi то ли чемергес был забористый, чи закуси не было ваапше? єрьоная доктріна, янє понял? 🤔 Єта дактріна пахоже в двух славах "о балістікє - нічаво, єслі ти, ібо нєудобно, і совсєм нічаво, єслі по тєбє, ібо страшно отвєтіть"?
(ну +/- бо дослівно не пам'ятаю)
- Дура, я папа.
Я бачу що заява ПВ ЗСУ про запуск кацапами балістичної ракети була , а про прильот по Дніпру не було . Невідомо куди вона полетіла . І ще невідомо - що то прилетіло . Зєля каже що експертиза ще триває .
По друге я не розумію що це за світлові лінії при падінні боєголовок . Вони так світитись не повинні .
По Дніпру прилитіло декілька роздільних частин мбр (скоріш за все ************* були). Траєкторія була балістична!
А яркі спалахи світла ("оте світлове шоу") свідчать про те, що ************* летіли на дуже великій швидкості, можно сказати що фактично на гіперзвуковій швидкості, але це не означає що була застосована так звана "гіперзвукова зброя" бо у пдршки її небуло іі немає!
Боєголовка була із касетною частиною (розільні частини, *************) на зниженні досягають гіперзвукової швидкості і ось цей ефект "спалахів світла" на підльоті як раз чітко показує це!
Загальна вага, яку може нести побідна мбр (рс-23), десь 1,2-1,4тони. По відео видно, що десь було 6-7 частин, якщо поділити, то вага 1 ************* буде не дуже і велика. Та й взриву не було видно. Схоже був просто кинетичний удар, але на великих швидкостях і він наносить достатньо шкоди!
хутьли ще не визначились з офіційним "визначенням" своїх дій..
А шо та тітка, достатньо тупувата.. тим паче їй одразу не чутно, що розмова на мікрофон попадає.. то в звукорежиссерській тільки (де пульти).. і то дотягти потрібно звук, щоб було розбірливо..
Звук не міняється хоча вона рухається по відношенню до мікрофонів.
Якщо вже телеграм вони їй заблокували,то смску могли кинути))
Слабенька актерочка)),міміка на пиці під час "я на бріфінгу"))))))))