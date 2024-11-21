УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
27 042 54

Спікер МЗС РФ Захарова по телефону отримує вказівки під час брифінгу: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВIДЕО

Спікер російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу отримала по телефону вказівку не коментувати атаку балістичною ракетою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вказівка випадково пролунала в ефірі і, ймовірно, стосується балістичної атаки на Дніпро, під час якої, за даними соцмереж, Росія уперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Суджі дивляться заяву Захарової про те, що українці створили для них "нацистський" концтабір: "Бл#дь, вот падла!". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ведучий каналу "Соловьев Live" Сатановский про спікера МЗС РФ Захарову: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВIДЕО

МБР "Рубеж" створювалася в умовах високої секретності через порушення умов договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, тож її точні характеристики достеменно невідомі. За даними з відкритих джерел її вага складає близько 50 тон. У кінцевій точці польоту ракета розділяється на 6 бойових блоків, кожен з яких по 0.3 мегатони потужністю. Можлива дальність удару оцінюється в 6000 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ: Удари України ракетами ATACMS означатимуть пряму участь США у війні

Автор: 

МЗС рф (961) Захарова Марія (355) балістичні ракети (409)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
Ця розмова не просто так потрапила в ефір. Це як з плакатом тієї ведучої.
показати весь коментар
21.11.2024 12:44
+43
Ракета вартістю в річний бюджет Самарської області розвалила пустий корпус непрацюючого заводу в Дніпрі. Це вже схоже на істерику божевільних...
показати весь коментар
21.11.2024 12:52
+29
Т.е. у нее оказался неожиданно телефон во время пресс-конференции? На кого это рассчитано?
показати весь коментар
21.11.2024 12:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Те що ця алкашка лише говорящий писок, це зрозуміло.

Що там з тою ракетою? Куди вцілила?
показати весь коментар
21.11.2024 12:43 Відповісти
Южмаш...
показати весь коментар
21.11.2024 12:51 Відповісти
Тобто южмаршу повна жопа.
показати весь коментар
21.11.2024 12:59 Відповісти
Южмаш вже три роки під ударами, га поверхні жодного вцелілого цеха
показати весь коментар
21.11.2024 13:02 Відповісти
Сьогодні проїзддав повз! Так є руйнування з попередніх влучань, так ніхто не реставрує пошкоджені будівлі, але що там все зруйноване вщент-брехня!
показати весь коментар
21.11.2024 13:18 Відповісти
Вони б'ють більше не по цехах, а по КБ Южне. Проектувальники мають кожен раз спускатись в укриття, а це задовбує
показати весь коментар
21.11.2024 13:37 Відповісти
маю підозру, що проектувальники давно не в приміщенні КБ, можливо навіть не в Дніпрі. Просто в Україні, для такої ракети немає цілей, а бити по лікарням та житловим домам, не дуже гарна реклама, для першого в світовій історії, використання міжконтинентальної ракети.
показати весь коментар
21.11.2024 17:31 Відповісти
на рекламу їм начхати
показати весь коментар
22.11.2024 01:09 Відповісти
Ракета вартістю в річний бюджет Самарської області розвалила пустий корпус непрацюючого заводу в Дніпрі. Це вже схоже на істерику божевільних...
показати весь коментар
21.11.2024 12:52 Відповісти
що значить схоже? вони і є божевільні. були би притомні, то не пішли би війною. тож тут рахувати їхні витрати на ці ракети - недоречно. вони ягель будуть жерти, но "хахлов" будуть і далі давіть..
показати весь коментар
21.11.2024 18:52 Відповісти
ПрессАлкаше
показати весь коментар
21.11.2024 12:43 Відповісти
Ой, Вань, ти пагляді какіє кловуни...
показати весь коментар
21.11.2024 12:59 Відповісти
Ху.йові актори погорілого театру...
показати весь коментар
21.11.2024 12:43 Відповісти
а чего она ржет ? ей самой смешно ?
показати весь коментар
21.11.2024 12:44 Відповісти
"Маша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!"...
показати весь коментар
21.11.2024 12:44 Відповісти
Ця розмова не просто так потрапила в ефір. Це як з плакатом тієї ведучої.
показати весь коментар
21.11.2024 12:44 Відповісти
Ну так.
Як привернути увагу до події? - зробити вигляд що про неї заборонено говорити..
показати весь коментар
21.11.2024 12:46 Відповісти
Ну да, она еще и телефон пыталась поближе подсунуть к 2-м микрофонам, шобы даже стереоэффек соблюсти.
показати весь коментар
21.11.2024 13:14 Відповісти
Т.е. у нее оказался неожиданно телефон во время пресс-конференции? На кого это рассчитано?
показати весь коментар
21.11.2024 12:45 Відповісти
А шо такоє , мабуть не влучили ? Або - влучили по Воронєжу .! Чи може вона взагалі розвалилась у повітрі під час польоту ?
Шось пашло нє па плану . Інакше русня б зараз з трусів випадала , розказуючи в своїх новинах те - яку кузькіну мать вони нам показали .
показати весь коментар
21.11.2024 12:48 Відповісти
Кацапи -чокнуті вибл@дки.
показати весь коментар
21.11.2024 12:49 Відповісти
Там в множині: "удар баллистическиМИ ракетаМИ".
Чому хтось вирішив, що це не про 10 балістичних "атакамсів" по Курщині, а про одну мбр по Дніпру?
показати весь коментар
21.11.2024 12:49 Відповісти
По Курську били крилаті ШШ.
показати весь коментар
21.11.2024 12:53 Відповісти
Соррі, по складах ГРАУ у брянській області. Там же балістичні ATACMS були?
показати весь коментар
21.11.2024 13:09 Відповісти
Звукооператор сработал по плану, они б ещё гцп всунули в этот момент для понту, долпоебы...
показати весь коментар
21.11.2024 12:54 Відповісти
Эксперты говорят, что такие ракеты необходимо сбивать до того, как она сбрасывает боевые блоки. В противном случае системам ПВО придется сбивать каждый из 6 блоков по отдельности. Проблема заключается в том, что враг может сделать боевым только один блок, а остальные пять - обманки, однако системам ПВО придется тратить ракеты на все 6 блоков.

https://charter97.org/ru/news/2024/11/21/619646/
показати весь коментар
21.11.2024 12:54 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2024 12:58 Відповісти
Не пойму, у той пол стакана... тю, двi вiдрi то ли чемергес был забористый, чи закуси не было ваапше?
показати весь коментар
21.11.2024 12:59 Відповісти
І головне телефоон до включеного мікрофона піднесла . Вони навіть збрехати не вміють .
показати весь коментар
21.11.2024 13:01 Відповісти
Це постанова щоб привернути увагу.
показати весь коментар
21.11.2024 13:09 Відповісти
Ну після такого дзвінка на весь кінотеатр коментарі Машонки зайві. Напевно Маня скоро випаде з вікна. Як казав один плєшивий моль «На конкурсі дебілів кацапи зайняли б друге місце.».
показати весь коментар
21.11.2024 13:11 Відповісти
А чьо новая ядєрьоная доктріна, янє понял? 🤔 Єта дактріна пахоже в двух славах "о балістікє - нічаво, єслі ти, ібо нєудобно, і совсєм нічаво, єслі по тєбє, ібо страшно отвєтіть"?
показати весь коментар
21.11.2024 13:11 Відповісти
Браво! браво! какая игра, какой епотаж! кто ето? а нет, сейчас угадаю - Иннокентий Смокуновский? Кэша.....
(ну +/- бо дослівно не пам'ятаю)
показати весь коментар
21.11.2024 13:14 Відповісти
Артисти, *****! Смоктуновскій сосат!
показати весь коментар
21.11.2024 13:18 Відповісти
Свинособачий цирк
показати весь коментар
21.11.2024 13:20 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2024 13:25 Відповісти
Анальнь пропку заткнулі 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
21.11.2024 13:26 Відповісти
- Мама, я дура?
- Дура, я папа.
показати весь коментар
21.11.2024 13:27 Відповісти
На ТСН два відео ударів по Дніпру. На одному більше 20 ракет впали за десять секунд. Може бути це і є МБР.
показати весь коментар
21.11.2024 13:32 Відповісти
Можливо то мбр , а можливо й звичайний Іскандер з касетами . Найдивніше виглядає оте світлове шоу при падінні роздільних частин боєголовки ракети . Я колись бачив на навчаннях падіння боєголовок ракети , але ніколи не бачив щоб вони так світилися . Як фосфор . Що там може так світитись - не зрозуміло .
показати весь коментар
21.11.2024 13:59 Відповісти
Ви думаєте це ІПСО?
показати весь коментар
21.11.2024 14:04 Відповісти
Я нічого не думаю . Я все ще чекаю офіційних коментарів . Те що я написав це виключно мої припущення .
Я бачу що заява ПВ ЗСУ про запуск кацапами балістичної ракети була , а про прильот по Дніпру не було . Невідомо куди вона полетіла . І ще невідомо - що то прилетіло . Зєля каже що експертиза ще триває .
По друге я не розумію що це за світлові лінії при падінні боєголовок . Вони так світитись не повинні .
показати весь коментар
21.11.2024 14:17 Відповісти
Я звісно не спєц,але може ті блоки нагрілися при заході у атмосферу? І звідти сяйво. Це лише моє припущення.
показати весь коментар
21.11.2024 17:32 Відповісти
Я з вами згоден . Можливо це від тертя об повітря . Хоча з іншого боку вони повинні б згорати в щільному шарі атмосфери , не досягнувши землі , як згорають метеорити від високої температури . Але можливо на них встановлений якийсь термічний суперзахист .
показати весь коментар
21.11.2024 17:59 Відповісти
Це мбр, а не звичайна ракета!
По Дніпру прилитіло декілька роздільних частин мбр (скоріш за все ************* були). Траєкторія була балістична!
А яркі спалахи світла ("оте світлове шоу") свідчать про те, що ************* летіли на дуже великій швидкості, можно сказати що фактично на гіперзвуковій швидкості, але це не означає що була застосована так звана "гіперзвукова зброя" бо у пдршки її небуло іі немає!
Боєголовка була із касетною частиною (розільні частини, *************) на зниженні досягають гіперзвукової швидкості і ось цей ефект "спалахів світла" на підльоті як раз чітко показує це!
Загальна вага, яку може нести побідна мбр (рс-23), десь 1,2-1,4тони. По відео видно, що десь було 6-7 частин, якщо поділити, то вага 1 ************* буде не дуже і велика. Та й взриву не було видно. Схоже був просто кинетичний удар, але на великих швидкостях і він наносить достатньо шкоди!
показати весь коментар
21.11.2024 18:30 Відповісти
Коли б голос сказав,що Маша, зав'язуй бухать,я б повірив,що не постанова
показати весь коментар
21.11.2024 13:52 Відповісти
Маша, НЕ ВЕРЮ!(Станіславський)
показати весь коментар
21.11.2024 13:53 Відповісти
А чому у вас сумніви?..
хутьли ще не визначились з офіційним "визначенням" своїх дій..
А шо та тітка, достатньо тупувата.. тим паче їй одразу не чутно, що розмова на мікрофон попадає.. то в звукорежиссерській тільки (де пульти).. і то дотягти потрібно звук, щоб було розбірливо..
показати весь коментар
21.11.2024 15:29 Відповісти
То голос сумного коня з телефону ?
показати весь коментар
21.11.2024 16:09 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2024 18:28 Відповісти
Телефон вона просто так в руках тримала?
Звук не міняється хоча вона рухається по відношенню до мікрофонів.
Якщо вже телеграм вони їй заблокували,то смску могли кинути))
Слабенька актерочка)),міміка на пиці під час "я на бріфінгу"))))))))
показати весь коментар
21.11.2024 18:33 Відповісти
- Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще... И тебя к у жину ждать?
показати весь коментар
21.11.2024 23:44 Відповісти
 
 