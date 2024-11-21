Спікер МЗС РФ Захарова по телефону отримує вказівки під час брифінгу: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВIДЕО

Спікер російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу отримала по телефону вказівку не коментувати атаку балістичною ракетою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вказівка випадково пролунала в ефірі і, ймовірно, стосується балістичної атаки на Дніпро, під час якої, за даними соцмереж, Росія уперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Суджі дивляться заяву Захарової про те, що українці створили для них "нацистський" концтабір: "Бл#дь, вот падла!". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ведучий каналу "Соловьев Live" Сатановский про спікера МЗС РФ Захарову: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВIДЕО

МБР "Рубеж" створювалася в умовах високої секретності через порушення умов договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, тож її точні характеристики достеменно невідомі. За даними з відкритих джерел її вага складає близько 50 тон. У кінцевій точці польоту ракета розділяється на 6 бойових блоків, кожен з яких по 0.3 мегатони потужністю. Можлива дальність удару оцінюється в 6000 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ: Удари України ракетами ATACMS означатимуть пряму участь США у війні