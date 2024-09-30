Мешканці Суджі дивляться заяву Захарової про те, що українці створили для них "нацистський" концтабір: "Бл#дь, вот падла!". ВIДЕО
Українські воїни показали мешканцям міста Суджа на Курщині заяву спікера російського МЗС Марії Захарової про "звірства" ЗСУ на території РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, суджанці із здивуванням дізналися про існування "нацистського концтабору" на території їхнього міста.
"Бл#дь, вот падла!" - зірвалося з вуст однієї жінки під час перегляду промови Захарової.
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Як тільки повернуться кацапи, ті ж тітоньки будуть розповідати, як над ними знущалися біндєрафци.
По-перше, таких "прозрілих" будуть одиниці, банально тому, що і Суджа мала, і населення майже не залишилось.
По-друге, коли потраплять знову під росію, будуть как мілєнькіє підтверджувати слова захєровой. Бо так зручніше та безпечніше.
«Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї вірять»: чи це говорив Геббельс - фактчек «Перевірено»
АВТОР
Сергій Кім
НА ЧИТАННЯ
3 хв
ОПУБЛІКОВАНО
04.10.2022
Часто в соцмережах та ЗМІ можна зустріти висловлювання, яке прийнято приписувати головному гітлерівському пропагандисту Йозефу Геббельсу. Звучить вона приблизно так: «що жахливіше брехня, тим охочіше в неї вірять». Фактчекери російського видання «Перевірено» з'ясували, чи правда Геббельс говорив таке.
30 вересня Володимир Путін у промові, присвяченій анексії українських територій, вкотре звинуватив Захід у дотриманні заповітів Геббельса. «Правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків, використовуючи надто агресивну пропаганду, брешуть відчайдушно, як Геббельс. Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять - ось так і діють за цим принципом», - заявив російський президент. Також у липні 2014 року на зустрічі з делегацією рабинів з різних країн Путін сказав : «Адже Геббельс же говорив: чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. І він добивався свого, він був талановитим чоловіком». Путін не єдиний, хто співвідносить цей афоризм із Геббельсом: у 2016 році Life.ru опублікував добірку висловлювань політиків, які цитували рейхсміністра пропаганди. Втім, у добірці забули згадати Путіна.
З середини 1920-х років Йозеф Геббельс був одним з ідеологів НСДАП, а після приходу Гітлера до влади в 1933 отримав пост рейхсміністра народної освіти і пропаганди. Після смерті Геббельса від нього залишилося багато документів. Окрім публічної діяльності, головний пропагандист нацистської Німеччини вів щоденник . Але ні в приватних записах, ні у виступах Геббельса цікавої для нас фрази не знаходиться. Однак є публікація, яка, мабуть, і внесла певну плутанину. У 1941 році Геббельс написав статтю під назвою « Фабрика брехні Черчілля », в якій звинувачував британського прем'єр-міністра у безсоромній пропаганді. На самому початку Геббельс пише, що Черчілль так часто повторює вигадану ним самим брехню, що сам починає їй вірити».
Але фраза про жахливу брехню з'явилася значно раніше і належить не Геббельсу, а Гітлеру. У книзі Mein Kampf, опублікованій у 1925-1926 роках, Гітлер накидається на істинних, на його переконання, винуватців поразки Німеччини у Першій світовій війні - євреїв і марксистів: «Ці пани виходили з того правильного розрахунку, що чим жахливіше брешеш, повірять. Пересічні люди швидше вірять великої брехні, ніж маленькій. Це відповідає їхній примітивній душі. Вони знають, що в малому вони і самі здатні збрехати, ну а надто вже збрехати вони, мабуть, посоромляться. Велика брехня навіть просто не спаде їм на думку».
Таким чином, справжній автор фрази - Адольф Гітлер. Причому він використовував їх у критичному контексті. Отже, цю цитату ще й вирвано з контексту.
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Треба було , такі сюжети , викладати ще місяць тому ! А робити значно масштабніше - сотні "мешканців звільнених територій" з обуренням дивляться кацапську пропаганду !
Поганому виду нема стиду.
від алкоголізму і наркоти
Синячка 😡
Тобто не було ніякого "асвабаждения ат османскава ига" Була звичайна експансія на Балкани! Саме тому і в І , і в ІІ Світові війни Болгагія ставала в ряди противників РОсійської імперії У І Світову половина м"яса для австрійської та німецької армій поступала з Болгарії Про зерно та овочі й мови нема! А у ІІ Світову Болгарія навіть надавала порти Німцям та італійцям!
"Посмотрите на украинские эфиры, у украинцев нет такой ненависти, такой злобы, такого яда, как на кацапских эфирах!! Хотя по логике это мы должны вас люто ненавидеть! Ведь это вы, лапти, приперлись к нам с оружием, разрушаете наши города, убиваете детей, стариков, женщин. Это вы мародерите наши дома и церкви! Но мы не заплевываем ядом экраны, как это делают ваши *********, кисельовы и соловьевы. У нас к вам холодное презрение и чувство гадливости, как к червякам, как к тараканам. Даже наши Воины не испытывают к вам, лапти, такой ненависти, которую демонстрирует в своих эфирах недочеловек соловьёв и его камарилья. Наши Воины не издеваются над пленными врагами. Или берут в плен или ликвидируют, что, впрочем абсолютно логично. Разные мы. Так что о "простить" или "помириться" не может быть и речи. Ближайшие лет сто, пока наши дети и дети наших детей не забудут, как они от бомбёжки прятались по подвалам или среди ночи бежали в укрытия."
Це я писала на каналі "Хочу жить", там переважно кацапська аудиторія, тому й російською, бо щелепа ж кацапська. А хочеться щоб вони зрозуміли які почуття кацапи викликають в українців.