Мешканці Суджі дивляться заяву Захарової про те, що українці створили для них "нацистський" концтабір: "Бл#дь, вот падла!". ВIДЕО

Українські воїни показали мешканцям міста Суджа на Курщині заяву спікера російського МЗС Марії Захарової про "звірства" ЗСУ на території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суджанці із здивуванням дізналися про існування "нацистського концтабору" на території їхнього міста.

"Бл#дь, вот падла!" - зірвалося з вуст однієї жінки під час перегляду промови Захарової.

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