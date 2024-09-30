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Мешканці Суджі дивляться заяву Захарової про те, що українці створили для них "нацистський" концтабір: "Бл#дь, вот падла!". ВIДЕО

Українські воїни показали мешканцям міста Суджа на Курщині заяву спікера російського МЗС Марії Захарової про "звірства" ЗСУ на території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суджанці із здивуванням дізналися про існування "нацистського концтабору" на території їхнього міста.

"Бл#дь, вот падла!" - зірвалося з вуст однієї жінки під час перегляду промови Захарової.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ведучий каналу "Соловьев Live" Сатановский про спікера МЗС РФ Захарову: "Еще одна сильно выпивающая шмара". ВIДЕО

Автор: 

МЗС рф (962) Захарова Марія (355) Курськ (1129) Суджа (45)


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Топ коментарі
+52
Все це допоки там залишаються ЗСУ.

Як тільки повернуться кацапи, ті ж тітоньки будуть розповідати, як над ними знущалися біндєрафци.
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30.09.2024 09:44
+26
На жаль,
По-перше, таких "прозрілих" будуть одиниці, банально тому, що і Суджа мала, і населення майже не залишилось.
По-друге, коли потраплять знову під росію, будуть как мілєнькіє підтверджувати слова захєровой. Бо так зручніше та безпечніше.
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30.09.2024 09:44
+18
так і є. Вони будуть казати, що були в'язнями у тому таборі і їх примушували так казати. А тих хто відмовлявася - розстрілювали або катували.
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30.09.2024 10:13
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Все це допоки там залишаються ЗСУ.

Як тільки повернуться кацапи, ті ж тітоньки будуть розповідати, як над ними знущалися біндєрафци.
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30.09.2024 09:44 Відповісти
так і є. Вони будуть казати, що були в'язнями у тому таборі і їх примушували так казати. А тих хто відмовлявася - розстрілювали або катували.
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30.09.2024 10:13 Відповісти
На жаль,
По-перше, таких "прозрілих" будуть одиниці, банально тому, що і Суджа мала, і населення майже не залишилось.
По-друге, коли потраплять знову під росію, будуть как мілєнькіє підтверджувати слова захєровой. Бо так зручніше та безпечніше.
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30.09.2024 09:44 Відповісти
машці-шклянці на окупованому @уйлостані вже давно не вірять, не кажучи вже про звільнені від рашистів території
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30.09.2024 09:44 Відповісти
які "одухотворьонниє ліца"
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30.09.2024 09:44 Відповісти
особливо на самому початку сюжета
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30.09.2024 11:36 Відповісти
кацари дволикі. перевзуються на льоту
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30.09.2024 09:46 Відповісти
Вірно подмітили - і бл#дь і падла.
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30.09.2024 09:46 Відповісти
машка-алкашка как учєніца гєбєльса поступаєт по єво завєтам-обвіняй врага в прєступлєніях коториє савєршаєш сам...
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30.09.2024 09:50 Відповісти
Знайшов...

«Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї вірять»: чи це говорив Геббельс - фактчек «Перевірено»
АВТОР
Сергій Кім
НА ЧИТАННЯ
3 хв
ОПУБЛІКОВАНО
04.10.2022
Часто в соцмережах та ЗМІ можна зустріти висловлювання, яке прийнято приписувати головному гітлерівському пропагандисту Йозефу Геббельсу. Звучить вона приблизно так: «що жахливіше брехня, тим охочіше в неї вірять». Фактчекери російського видання «Перевірено» з'ясували, чи правда Геббельс говорив таке.

30 вересня Володимир Путін у промові, присвяченій анексії українських територій, вкотре звинуватив Захід у дотриманні заповітів Геббельса. «Правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків, використовуючи надто агресивну пропаганду, брешуть відчайдушно, як Геббельс. Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять - ось так і діють за цим принципом», - заявив російський президент. Також у липні 2014 року на зустрічі з делегацією рабинів з різних країн Путін сказав : «Адже Геббельс же говорив: чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. І він добивався свого, він був талановитим чоловіком». Путін не єдиний, хто співвідносить цей афоризм із Геббельсом: у 2016 році Life.ru опублікував добірку висловлювань політиків, які цитували рейхсміністра пропаганди. Втім, у добірці забули згадати Путіна.

З середини 1920-х років Йозеф Геббельс був одним з ідеологів НСДАП, а після приходу Гітлера до влади в 1933 отримав пост рейхсміністра народної освіти і пропаганди. Після смерті Геббельса від нього залишилося багато документів. Окрім публічної діяльності, головний пропагандист нацистської Німеччини вів щоденник . Але ні в приватних записах, ні у виступах Геббельса цікавої для нас фрази не знаходиться. Однак є публікація, яка, мабуть, і внесла певну плутанину. У 1941 році Геббельс написав статтю під назвою « Фабрика брехні Черчілля », в якій звинувачував британського прем'єр-міністра у безсоромній пропаганді. На самому початку Геббельс пише, що Черчілль так часто повторює вигадану ним самим брехню, що сам починає їй вірити».

Але фраза про жахливу брехню з'явилася значно раніше і належить не Геббельсу, а Гітлеру. У книзі Mein Kampf, опублікованій у 1925-1926 роках, Гітлер накидається на істинних, на його переконання, винуватців поразки Німеччини у Першій світовій війні - євреїв і марксистів: «Ці пани виходили з того правильного розрахунку, що чим жахливіше брешеш, повірять. Пересічні люди швидше вірять великої брехні, ніж маленькій. Це відповідає їхній примітивній душі. Вони знають, що в малому вони і самі здатні збрехати, ну а надто вже збрехати вони, мабуть, посоромляться. Велика брехня навіть просто не спаде їм на думку».

Таким чином, справжній автор фрази - Адольф Гітлер. Причому він використовував їх у критичному контексті. Отже, цю цитату ще й вирвано з контексту.
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30.09.2024 09:59 Відповісти
Нічому наших життя не вчит -
Треба було , такі сюжети , викладати ще місяць тому ! А робити значно масштабніше - сотні "мешканців звільнених територій" з обуренням дивляться кацапську пропаганду !
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30.09.2024 09:58 Відповісти
''- Как ім ні стидна!!!"
Поганому виду нема стиду.
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30.09.2024 10:07 Відповісти
Алкашка ,, красные трусы" потребує негайного лікування у психлікарні
від алкоголізму і наркоти
Синячка 😡
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30.09.2024 10:50 Відповісти
Потрохи доходить. Будуть казати, як всі орки, але в голові відбуваються зміни.
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30.09.2024 10:54 Відповісти
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30.09.2024 10:59 Відповісти
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30.09.2024 12:31 Відповісти
А хіба з нашого боку таких немає ?
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30.09.2024 12:59 Відповісти
Хтось чомусь ще здатен "здивуваться"?Вся історія Московії побудована на брехні! І завжди свої злочини кацапи приписували своїм противникам! Маленький приклад: у мене в бібліотеці є повний збірник творів Ф. Коні... Це - колишній Генеральний прокурор Російської імперії при Олександрі ІІІ та Миколі ІІ І в одному з томів - переписка Коні з багатьма видатними представниками знаті РІ І от в одному з листів Коні приводить розповідь учасника останньої російсько-турецької війни. Там він повідомляє, що "добровольців" до "болгарських дружин" російська армія виловлювала насильно! Сказано буквально: "Ловили в кукурузе"! І от що цікаво - там він аналізує: "Какую "культуру", или "высокий уровень жизни" мы могли принести болгарам? Мужчины в болгарских деревнях поголовно носили кожаную обувь (большей частью сапоги) А наши вчерашние крестьяне одевали их только в армии! Дома в наших деревнях (в сравнении с болгарскими селеньями) - свинарники!"
Тобто не було ніякого "асвабаждения ат османскава ига" Була звичайна експансія на Балкани! Саме тому і в І , і в ІІ Світові війни Болгагія ставала в ряди противників РОсійської імперії У І Світову половина м"яса для австрійської та німецької армій поступала з Болгарії Про зерно та овочі й мови нема! А у ІІ Світову Болгарія навіть надавала порти Німцям та італійцям!
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30.09.2024 13:42 Відповісти
Коли кацапи повернуться у Суджу та інші визволені від кремляді райони Курщини, то усім цим залишенцям, які нині жирують на допомозі української військової комендатури, на лівій руці наб"ють татуювання концтабірного номера, повибивають зуби і зроблять шрами на тілі біля нирок. А потім ці живі "експонати" будуть показувати перед комісарами ООН, як доказ звірств українських окупантів: побиття, катування, згвалтування і вилучення нирок для продажу за кордоном. І усі ці "страждальці" в один голос підтвердять наративи кремлівської пропаганди. Нашому командуванню уже зараз треба організувати іноземний журналістський десант для відео декументування реальних подій на цих територіях і запису свідчень місцевого населення.
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30.09.2024 14:20 Відповісти
рашка бреше, як дише. Навіть не так. Частіше!!
"Посмотрите на украинские эфиры, у украинцев нет такой ненависти, такой злобы, такого яда, как на кацапских эфирах!! Хотя по логике это мы должны вас люто ненавидеть! Ведь это вы, лапти, приперлись к нам с оружием, разрушаете наши города, убиваете детей, стариков, женщин. Это вы мародерите наши дома и церкви! Но мы не заплевываем ядом экраны, как это делают ваши *********, кисельовы и соловьевы. У нас к вам холодное презрение и чувство гадливости, как к червякам, как к тараканам. Даже наши Воины не испытывают к вам, лапти, такой ненависти, которую демонстрирует в своих эфирах недочеловек соловьёв и его камарилья. Наши Воины не издеваются над пленными врагами. Или берут в плен или ликвидируют, что, впрочем абсолютно логично. Разные мы. Так что о "простить" или "помириться" не может быть и речи. Ближайшие лет сто, пока наши дети и дети наших детей не забудут, как они от бомбёжки прятались по подвалам или среди ночи бежали в укрытия."
Це я писала на каналі "Хочу жить", там переважно кацапська аудиторія, тому й російською, бо щелепа ж кацапська. А хочеться щоб вони зрозуміли які почуття кацапи викликають в українців.
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30.09.2024 14:33 Відповісти
Тепер у тої захарової погоняло - "падло"
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01.10.2024 01:37 Відповісти
 
 