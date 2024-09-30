Жители Суджи смотрят заявление Захаровой о том, что украинцы создали для них "нацистский" концлагерь: "Бл#дь, вот падла!". ВИДЕО
Украинские воины показали жителям города Суджа Курской области заявление спикера российского МИДа Марии Захаровой о "зверствах" ВСУ на территории РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, суджанцы с удивлением узнали о существовании "нацистского концлагеря" на территории их города.
"Бл#дь, вот падла!" - сорвалось с уст одной женщины во время просмотра речи Захаровой.
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Як тільки повернуться кацапи, ті ж тітоньки будуть розповідати, як над ними знущалися біндєрафци.
По-перше, таких "прозрілих" будуть одиниці, банально тому, що і Суджа мала, і населення майже не залишилось.
По-друге, коли потраплять знову під росію, будуть как мілєнькіє підтверджувати слова захєровой. Бо так зручніше та безпечніше.
«Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї вірять»: чи це говорив Геббельс - фактчек «Перевірено»
АВТОР
Сергій Кім
НА ЧИТАННЯ
3 хв
ОПУБЛІКОВАНО
04.10.2022
Часто в соцмережах та ЗМІ можна зустріти висловлювання, яке прийнято приписувати головному гітлерівському пропагандисту Йозефу Геббельсу. Звучить вона приблизно так: «що жахливіше брехня, тим охочіше в неї вірять». Фактчекери російського видання «Перевірено» з'ясували, чи правда Геббельс говорив таке.
30 вересня Володимир Путін у промові, присвяченій анексії українських територій, вкотре звинуватив Захід у дотриманні заповітів Геббельса. «Правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків, використовуючи надто агресивну пропаганду, брешуть відчайдушно, як Геббельс. Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять - ось так і діють за цим принципом», - заявив російський президент. Також у липні 2014 року на зустрічі з делегацією рабинів з різних країн Путін сказав : «Адже Геббельс же говорив: чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. І він добивався свого, він був талановитим чоловіком». Путін не єдиний, хто співвідносить цей афоризм із Геббельсом: у 2016 році Life.ru опублікував добірку висловлювань політиків, які цитували рейхсміністра пропаганди. Втім, у добірці забули згадати Путіна.
З середини 1920-х років Йозеф Геббельс був одним з ідеологів НСДАП, а після приходу Гітлера до влади в 1933 отримав пост рейхсміністра народної освіти і пропаганди. Після смерті Геббельса від нього залишилося багато документів. Окрім публічної діяльності, головний пропагандист нацистської Німеччини вів щоденник . Але ні в приватних записах, ні у виступах Геббельса цікавої для нас фрази не знаходиться. Однак є публікація, яка, мабуть, і внесла певну плутанину. У 1941 році Геббельс написав статтю під назвою « Фабрика брехні Черчілля », в якій звинувачував британського прем'єр-міністра у безсоромній пропаганді. На самому початку Геббельс пише, що Черчілль так часто повторює вигадану ним самим брехню, що сам починає їй вірити».
Але фраза про жахливу брехню з'явилася значно раніше і належить не Геббельсу, а Гітлеру. У книзі Mein Kampf, опублікованій у 1925-1926 роках, Гітлер накидається на істинних, на його переконання, винуватців поразки Німеччини у Першій світовій війні - євреїв і марксистів: «Ці пани виходили з того правильного розрахунку, що чим жахливіше брешеш, повірять. Пересічні люди швидше вірять великої брехні, ніж маленькій. Це відповідає їхній примітивній душі. Вони знають, що в малому вони і самі здатні збрехати, ну а надто вже збрехати вони, мабуть, посоромляться. Велика брехня навіть просто не спаде їм на думку».
Таким чином, справжній автор фрази - Адольф Гітлер. Причому він використовував їх у критичному контексті. Отже, цю цитату ще й вирвано з контексту.
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Треба було , такі сюжети , викладати ще місяць тому ! А робити значно масштабніше - сотні "мешканців звільнених територій" з обуренням дивляться кацапську пропаганду !
Поганому виду нема стиду.
від алкоголізму і наркоти
Синячка 😡
Тобто не було ніякого "асвабаждения ат османскава ига" Була звичайна експансія на Балкани! Саме тому і в І , і в ІІ Світові війни Болгагія ставала в ряди противників РОсійської імперії У І Світову половина м"яса для австрійської та німецької армій поступала з Болгарії Про зерно та овочі й мови нема! А у ІІ Світову Болгарія навіть надавала порти Німцям та італійцям!
"Посмотрите на украинские эфиры, у украинцев нет такой ненависти, такой злобы, такого яда, как на кацапских эфирах!! Хотя по логике это мы должны вас люто ненавидеть! Ведь это вы, лапти, приперлись к нам с оружием, разрушаете наши города, убиваете детей, стариков, женщин. Это вы мародерите наши дома и церкви! Но мы не заплевываем ядом экраны, как это делают ваши *********, кисельовы и соловьевы. У нас к вам холодное презрение и чувство гадливости, как к червякам, как к тараканам. Даже наши Воины не испытывают к вам, лапти, такой ненависти, которую демонстрирует в своих эфирах недочеловек соловьёв и его камарилья. Наши Воины не издеваются над пленными врагами. Или берут в плен или ликвидируют, что, впрочем абсолютно логично. Разные мы. Так что о "простить" или "помириться" не может быть и речи. Ближайшие лет сто, пока наши дети и дети наших детей не забудут, как они от бомбёжки прятались по подвалам или среди ночи бежали в укрытия."
Це я писала на каналі "Хочу жить", там переважно кацапська аудиторія, тому й російською, бо щелепа ж кацапська. А хочеться щоб вони зрозуміли які почуття кацапи викликають в українців.