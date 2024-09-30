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Жители Суджи смотрят заявление Захаровой о том, что украинцы создали для них "нацистский" концлагерь: "Бл#дь, вот падла!". ВИДЕО

Украинские воины показали жителям города Суджа Курской области заявление спикера российского МИДа Марии Захаровой о "зверствах" ВСУ на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, суджанцы с удивлением узнали о существовании "нацистского концлагеря" на территории их города.

"Бл#дь, вот падла!" - сорвалось с уст одной женщины во время просмотра речи Захаровой.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва ответит, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, - МИД РФ

Автор: 

МИД РФ (1668) Захарова Мария (375) Курск (1118)


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Топ комментарии
+52
Все це допоки там залишаються ЗСУ.

Як тільки повернуться кацапи, ті ж тітоньки будуть розповідати, як над ними знущалися біндєрафци.
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30.09.2024 09:44
+26
На жаль,
По-перше, таких "прозрілих" будуть одиниці, банально тому, що і Суджа мала, і населення майже не залишилось.
По-друге, коли потраплять знову під росію, будуть как мілєнькіє підтверджувати слова захєровой. Бо так зручніше та безпечніше.
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30.09.2024 09:44
+18
так і є. Вони будуть казати, що були в'язнями у тому таборі і їх примушували так казати. А тих хто відмовлявася - розстрілювали або катували.
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30.09.2024 10:13
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Все це допоки там залишаються ЗСУ.

Як тільки повернуться кацапи, ті ж тітоньки будуть розповідати, як над ними знущалися біндєрафци.
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30.09.2024 09:44 Ответить
так і є. Вони будуть казати, що були в'язнями у тому таборі і їх примушували так казати. А тих хто відмовлявася - розстрілювали або катували.
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30.09.2024 10:13 Ответить
На жаль,
По-перше, таких "прозрілих" будуть одиниці, банально тому, що і Суджа мала, і населення майже не залишилось.
По-друге, коли потраплять знову під росію, будуть как мілєнькіє підтверджувати слова захєровой. Бо так зручніше та безпечніше.
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30.09.2024 09:44 Ответить
машці-шклянці на окупованому @уйлостані вже давно не вірять, не кажучи вже про звільнені від рашистів території
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30.09.2024 09:44 Ответить
які "одухотворьонниє ліца"
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30.09.2024 09:44 Ответить
особливо на самому початку сюжета
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30.09.2024 11:36 Ответить
кацари дволикі. перевзуються на льоту
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30.09.2024 09:46 Ответить
Вірно подмітили - і бл#дь і падла.
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30.09.2024 09:46 Ответить
машка-алкашка как учєніца гєбєльса поступаєт по єво завєтам-обвіняй врага в прєступлєніях коториє савєршаєш сам...
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30.09.2024 09:50 Ответить
Знайшов...

«Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї вірять»: чи це говорив Геббельс - фактчек «Перевірено»
АВТОР
Сергій Кім
НА ЧИТАННЯ
3 хв
ОПУБЛІКОВАНО
04.10.2022
Часто в соцмережах та ЗМІ можна зустріти висловлювання, яке прийнято приписувати головному гітлерівському пропагандисту Йозефу Геббельсу. Звучить вона приблизно так: «що жахливіше брехня, тим охочіше в неї вірять». Фактчекери російського видання «Перевірено» з'ясували, чи правда Геббельс говорив таке.

30 вересня Володимир Путін у промові, присвяченій анексії українських територій, вкотре звинуватив Захід у дотриманні заповітів Геббельса. «Правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків, використовуючи надто агресивну пропаганду, брешуть відчайдушно, як Геббельс. Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять - ось так і діють за цим принципом», - заявив російський президент. Також у липні 2014 року на зустрічі з делегацією рабинів з різних країн Путін сказав : «Адже Геббельс же говорив: чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. І він добивався свого, він був талановитим чоловіком». Путін не єдиний, хто співвідносить цей афоризм із Геббельсом: у 2016 році Life.ru опублікував добірку висловлювань політиків, які цитували рейхсміністра пропаганди. Втім, у добірці забули згадати Путіна.

З середини 1920-х років Йозеф Геббельс був одним з ідеологів НСДАП, а після приходу Гітлера до влади в 1933 отримав пост рейхсміністра народної освіти і пропаганди. Після смерті Геббельса від нього залишилося багато документів. Окрім публічної діяльності, головний пропагандист нацистської Німеччини вів щоденник . Але ні в приватних записах, ні у виступах Геббельса цікавої для нас фрази не знаходиться. Однак є публікація, яка, мабуть, і внесла певну плутанину. У 1941 році Геббельс написав статтю під назвою « Фабрика брехні Черчілля », в якій звинувачував британського прем'єр-міністра у безсоромній пропаганді. На самому початку Геббельс пише, що Черчілль так часто повторює вигадану ним самим брехню, що сам починає їй вірити».

Але фраза про жахливу брехню з'явилася значно раніше і належить не Геббельсу, а Гітлеру. У книзі Mein Kampf, опублікованій у 1925-1926 роках, Гітлер накидається на істинних, на його переконання, винуватців поразки Німеччини у Першій світовій війні - євреїв і марксистів: «Ці пани виходили з того правильного розрахунку, що чим жахливіше брешеш, повірять. Пересічні люди швидше вірять великої брехні, ніж маленькій. Це відповідає їхній примітивній душі. Вони знають, що в малому вони і самі здатні збрехати, ну а надто вже збрехати вони, мабуть, посоромляться. Велика брехня навіть просто не спаде їм на думку».

Таким чином, справжній автор фрази - Адольф Гітлер. Причому він використовував їх у критичному контексті. Отже, цю цитату ще й вирвано з контексту.
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30.09.2024 09:59 Ответить
Нічому наших життя не вчит -
Треба було , такі сюжети , викладати ще місяць тому ! А робити значно масштабніше - сотні "мешканців звільнених територій" з обуренням дивляться кацапську пропаганду !
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30.09.2024 09:58 Ответить
''- Как ім ні стидна!!!"
Поганому виду нема стиду.
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30.09.2024 10:07 Ответить
Алкашка ,, красные трусы" потребує негайного лікування у психлікарні
від алкоголізму і наркоти
Синячка 😡
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30.09.2024 10:50 Ответить
Потрохи доходить. Будуть казати, як всі орки, але в голові відбуваються зміни.
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30.09.2024 10:54 Ответить
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30.09.2024 10:59 Ответить
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30.09.2024 12:31 Ответить
А хіба з нашого боку таких немає ?
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30.09.2024 12:59 Ответить
Хтось чомусь ще здатен "здивуваться"?Вся історія Московії побудована на брехні! І завжди свої злочини кацапи приписували своїм противникам! Маленький приклад: у мене в бібліотеці є повний збірник творів Ф. Коні... Це - колишній Генеральний прокурор Російської імперії при Олександрі ІІІ та Миколі ІІ І в одному з томів - переписка Коні з багатьма видатними представниками знаті РІ І от в одному з листів Коні приводить розповідь учасника останньої російсько-турецької війни. Там він повідомляє, що "добровольців" до "болгарських дружин" російська армія виловлювала насильно! Сказано буквально: "Ловили в кукурузе"! І от що цікаво - там він аналізує: "Какую "культуру", или "высокий уровень жизни" мы могли принести болгарам? Мужчины в болгарских деревнях поголовно носили кожаную обувь (большей частью сапоги) А наши вчерашние крестьяне одевали их только в армии! Дома в наших деревнях (в сравнении с болгарскими селеньями) - свинарники!"
Тобто не було ніякого "асвабаждения ат османскава ига" Була звичайна експансія на Балкани! Саме тому і в І , і в ІІ Світові війни Болгагія ставала в ряди противників РОсійської імперії У І Світову половина м"яса для австрійської та німецької армій поступала з Болгарії Про зерно та овочі й мови нема! А у ІІ Світову Болгарія навіть надавала порти Німцям та італійцям!
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30.09.2024 13:42 Ответить
Коли кацапи повернуться у Суджу та інші визволені від кремляді райони Курщини, то усім цим залишенцям, які нині жирують на допомозі української військової комендатури, на лівій руці наб"ють татуювання концтабірного номера, повибивають зуби і зроблять шрами на тілі біля нирок. А потім ці живі "експонати" будуть показувати перед комісарами ООН, як доказ звірств українських окупантів: побиття, катування, згвалтування і вилучення нирок для продажу за кордоном. І усі ці "страждальці" в один голос підтвердять наративи кремлівської пропаганди. Нашому командуванню уже зараз треба організувати іноземний журналістський десант для відео декументування реальних подій на цих територіях і запису свідчень місцевого населення.
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30.09.2024 14:20 Ответить
рашка бреше, як дише. Навіть не так. Частіше!!
"Посмотрите на украинские эфиры, у украинцев нет такой ненависти, такой злобы, такого яда, как на кацапских эфирах!! Хотя по логике это мы должны вас люто ненавидеть! Ведь это вы, лапти, приперлись к нам с оружием, разрушаете наши города, убиваете детей, стариков, женщин. Это вы мародерите наши дома и церкви! Но мы не заплевываем ядом экраны, как это делают ваши *********, кисельовы и соловьевы. У нас к вам холодное презрение и чувство гадливости, как к червякам, как к тараканам. Даже наши Воины не испытывают к вам, лапти, такой ненависти, которую демонстрирует в своих эфирах недочеловек соловьёв и его камарилья. Наши Воины не издеваются над пленными врагами. Или берут в плен или ликвидируют, что, впрочем абсолютно логично. Разные мы. Так что о "простить" или "помириться" не может быть и речи. Ближайшие лет сто, пока наши дети и дети наших детей не забудут, как они от бомбёжки прятались по подвалам или среди ночи бежали в укрытия."
Це я писала на каналі "Хочу жить", там переважно кацапська аудиторія, тому й російською, бо щелепа ж кацапська. А хочеться щоб вони зрозуміли які почуття кацапи викликають в українців.
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30.09.2024 14:33 Ответить
Тепер у тої захарової погоняло - "падло"
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01.10.2024 01:37 Ответить
 
 