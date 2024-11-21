Последствия удара РФ по Днепру: пострадали 2 человека, возникли пожары. ФОТОрепортаж (обновлено)

Россияне утром обстреляли Днепр, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты окна. Возник пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного сектора. Горела крыша на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Также было повреждено промышленное предприятие и гаражный кооператив, на территории которого возник пожар площадью 100 кв.м, частично разрушено 9 гаражей.

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"Для пациентов, их родителей и самих работников реабилитационного центра, работающего в Днепре, 21 ноября оказалось сложным. Потому что вместо привычного распорядка дня и занятий здесь сегодня ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в самом корпусе побито несколько десятков окон. Местами повреждена кровля. На кухне, где еще вчера людей с инвалидностью учили как разогреть или приготовить обед, - разбитая посуда.

Наибольшие разрушения – в котельной на территории.

"Оборудование и коммуникации уцелели. Впрочем, само помещение, где постоянно должен находиться специалист, обслуживающий оборудование, разбито. Чудом в заведении никто не пострадал. Персонал и находившиеся там пациенты успели пройти в укрытие. Их было семеро, потому что большинство проходят реабилитацию днем", - отметил Лысак.





















Удар по Днепру 21 ноября

В результате ракетных ударов РФ по Днепру повреждены предприятие и здание центра реабилитации.

Известно, что Россия атаковала город, в частности, межконтинентальной баллистической ракетой.

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