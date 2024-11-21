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Новости Фото Война
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Последствия удара РФ по Днепру: пострадали 2 человека, возникли пожары. ФОТОрепортаж (обновлено)

Россияне утром обстреляли Днепр, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты окна. Возник пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного сектора. Горела крыша на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Также было повреждено промышленное предприятие и гаражный кооператив, на территории которого возник пожар площадью 100 кв.м, частично разрушено 9 гаражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Глухову: завершена поисково-спасательная операция, погибли 12 человек

Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року

Обновлено по состоянию на 15:54 

"Для пациентов, их родителей и самих работников реабилитационного центра, работающего в Днепре, 21 ноября оказалось сложным. Потому что вместо привычного распорядка дня и занятий здесь сегодня ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в самом корпусе побито несколько десятков окон. Местами повреждена кровля. На кухне, где еще вчера людей с инвалидностью учили как разогреть или приготовить обед, - разбитая посуда.

Наибольшие разрушения – в котельной на территории.

"Оборудование и коммуникации уцелели. Впрочем, само помещение, где постоянно должен находиться специалист, обслуживающий оборудование, разбито. Чудом в заведении никто не пострадал. Персонал и находившиеся там пациенты успели пройти в укрытие. Их было семеро, потому что большинство проходят реабилитацию днем", - отметил Лысак.

Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року

Удар по Днепру 21 ноября

В результате ракетных ударов РФ по Днепру повреждены предприятие и здание центра реабилитации.

Известно, что Россия атаковала город, в частности, межконтинентальной баллистической ракетой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе раздался взрыв. Воздушные силы информировали о запуске баллистики на город

Автор: 

Днепр (4418) обстрел (27165) ГСЧС (4971) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+15
Не потрібно чекати "Томагавки", їх США зробили для себе. Краще хай Потужний профінансує виробництво наших, українських ракет.
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21.11.2024 11:43
+6
Тепер чекаємо на томогавки по русні.
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21.11.2024 11:06
+5
ага, років зо 3
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21.11.2024 11:23
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Тепер чекаємо на томогавки по русні.
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21.11.2024 11:06 Ответить
ага, років зо 3
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21.11.2024 11:23 Ответить
Не потрібно чекати "Томагавки", їх США зробили для себе. Краще хай Потужний профінансує виробництво наших, українських ракет.
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21.11.2024 11:43 Ответить
Потужний скоріш профінансує "Міністерство об'єднання ураїнців", а вже потім -- з того, що залишиться -- ракети.
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21.11.2024 16:34 Ответить
Томагавки - це ракети морського базування. З чого Ви їх збираєтесь запускати? У Штатів є значно більше значно кращих засобів ураження, які нам і досі навіть не розглядають для передачі. Також потрібно враховувати, що для запуску потужних далеких ракет повітряного базування потрібні стратегічні бомбардувальники, а нам навіть штурмовики А-10 не передають, які в Штатах вже ідуть на списання.
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21.11.2024 16:06 Ответить
Американці і без нас можуть нанести удар по ерефії за використання мічконтинентальної ракети.
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21.11.2024 16:11 Ответить
питання не в спроможності, питання в бажанні. Світ до останнього буде відтягувати початок третьої світової, навіть якщо для цього їм треба буде пожертвувати всім населенням України чи будь-яких інших країн, що не в НАТО. А можливо і половиною Європи.

Європа не хоче позбавляти своїх громадян ситого і спокійного життя.
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21.11.2024 18:23 Ответить
і в результаті отримають і ганьбу і війну
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21.11.2024 18:39 Ответить
Це просто жах!!! Ми вже точно на межі світової ядерної війни!!!
Наскільки пишуть міжнародні ЗМІ - ця ракета була спроможна нести і ядерну бомбу, бо міжконтинентальна, важка, потужна й нищівна!!!
То що ж виходить, шихофреінк з маскви в любий час може запустити таку ж ракету, але з ядерною начикуою й на Україну, й на наших партнерів України!?
Воно божевільне, господи, зупиніть його хто-небудь!!!!
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21.11.2024 11:31 Ответить
Не випусте
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21.11.2024 11:35 Ответить
А по Дніпру що прилетіло?! Яка це ракета?! Вона вища за багатоповерхівку!!!
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21.11.2024 11:39 Ответить
Там ГЧ півтори тони..тобто як звичайний КАБ 1500
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21.11.2024 11:46 Ответить
Небуло там ніякого тротілу, бетоном залили, чи зализяку підклали, пустушка.
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21.11.2024 16:01 Ответить
@ "Який нахер "Рубеж"? 1,5 тонни тротилу підняти в повітря? Менше ніж звичайна ФАБ.
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."



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21.11.2024 11:46 Ответить
Дивлячись звідки запускали...
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21.11.2024 12:04 Ответить
Астраханська область. Вочевидь, з ракетного полігону "Капустин Яр".

Джерело: https://t.me/kpszsu/23380
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21.11.2024 14:16 Ответить
@ "США іще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

Американці дадуть відповідь."

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21.11.2024 14:52 Ответить
Зрозуміло
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21.11.2024 14:56 Ответить
Ядерні бонби закінчились років зо 30 тому
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21.11.2024 11:45 Ответить
Так: війна почалася, путін напав... До сьогоднішнього дня не міг запустити таку ракету, а після сьогоднішнього дня раптово може
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21.11.2024 12:03 Ответить
Не неси ахинею. Почти все ракеты, которые годами летят по Украине и так могут нести ядерный заряд. Если настолько тупа - лучше молчи
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21.11.2024 12:27 Ответить
Любая ракета может нести ядерный заряд, не разводите панику. Немного юмора сегодня в 5:00 сработал российский будильник разбудил нас просто будильник
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21.11.2024 12:30 Ответить
МБР з фугасною ГЧ?це як Вова хером по роялю..погана гра ..та й смішно тільки тому хто грає
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21.11.2024 11:40 Ответить
Гепнути ракетою експериментальною куди попало, що що коштує десятки мільйонів доларів, і має точність плюс - мінус км.? Дебілізм московського карлика зашкалює?
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21.11.2024 11:44 Ответить
Але ж гаражі та центр реабілітації все таки зруйновано.
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21.11.2024 12:18 Ответить
А шо наш потужник шось каже? Чи мовчить?
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21.11.2024 12:18 Ответить
постраждали 2 особи. Так, для цього міжконентальна ракета була потрібна.
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21.11.2024 12:21 Ответить
Це ж кацапи, не шукайте логіки.
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21.11.2024 16:03 Ответить
Вдарили міжконентальною ракетою з такими наслідками " в реабілітаційному центрі для людей з інвалідністю побиті вікна і котельня. Пошкоджено приватне підпримство. Постраждало 2 людини". Скільки коштує міжконтенентальна ракета і скільки таких ракет в РФ?
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21.11.2024 12:29 Ответить
Ну це, мабуть, було випробування. Так, знову можна починати гигикати з Арестовичем
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21.11.2024 12:55 Ответить
Договор СНВ-III (2010) - формально в силе, но в феврале 2023 года россия приостановила участие в инспекциях и обмене данными, включая уведомления о пусках. Однако сам договор не расторгнут.

Повідомили США, чи США самі дізнались не важливо

Проте яка потужна відповідь - закрити посольство про всяк випадок
Прям як в 2022 - закрити, та "втекти" до Польші

Аналог
іран запускає звичайні ракети по Ізраїлю
США, Англія, Франція допомагають збивати ракети
Всі країни є членами НАТО, ніхто не виносить на обговорення втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договорір з Ізраїлем
Англія та Франція просто вирішили допомогти, без всяких договорів...

В чому різниця?
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21.11.2024 12:32 Ответить
таких ракет у россии осталось на 2-3 пуска, на 2-3 недели.
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21.11.2024 13:59 Ответить
Хтось тут бреше і я здогадуюсь хто. Міжконтинентальною ракетою пошкодило кілька будинкі
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21.11.2024 16:33 Ответить
пАтужно - 50млн.доларів податків холопів-свинособак кацапня витратила аби зруйнувати "лікарню та гаражі"...
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21.11.2024 16:34 Ответить
Це ж скільки унітазів можна було б становити в їхні халабуди?!
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21.11.2024 16:37 Ответить
А нещодавна хто хизувався що під його патронатом виготовлено аж 4 ракети і вони проходят випробування. не треба і розвідки ніякої бери і пуляй. це якийся треш зелений
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21.11.2024 18:22 Ответить
 
 