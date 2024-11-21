Последствия удара РФ по Днепру: пострадали 2 человека, возникли пожары. ФОТОрепортаж (обновлено)
Россияне утром обстреляли Днепр, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты окна. Возник пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного сектора. Горела крыша на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении.
Также было повреждено промышленное предприятие и гаражный кооператив, на территории которого возник пожар площадью 100 кв.м, частично разрушено 9 гаражей.
Обновлено по состоянию на 15:54
"Для пациентов, их родителей и самих работников реабилитационного центра, работающего в Днепре, 21 ноября оказалось сложным. Потому что вместо привычного распорядка дня и занятий здесь сегодня ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что в самом корпусе побито несколько десятков окон. Местами повреждена кровля. На кухне, где еще вчера людей с инвалидностью учили как разогреть или приготовить обед, - разбитая посуда.
Наибольшие разрушения – в котельной на территории.
"Оборудование и коммуникации уцелели. Впрочем, само помещение, где постоянно должен находиться специалист, обслуживающий оборудование, разбито. Чудом в заведении никто не пострадал. Персонал и находившиеся там пациенты успели пройти в укрытие. Их было семеро, потому что большинство проходят реабилитацию днем", - отметил Лысак.
Удар по Днепру 21 ноября
В результате ракетных ударов РФ по Днепру повреждены предприятие и здание центра реабилитации.
Известно, что Россия атаковала город, в частности, межконтинентальной баллистической ракетой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Європа не хоче позбавляти своїх громадян ситого і спокійного життя.
Наскільки пишуть міжнародні ЗМІ - ця ракета була спроможна нести і ядерну бомбу, бо міжконтинентальна, важка, потужна й нищівна!!!
То що ж виходить, шихофреінк з маскви в любий час може запустити таку ж ракету, але з ядерною начикуою й на Україну, й на наших партнерів України!?
Воно божевільне, господи, зупиніть його хто-небудь!!!!
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."
Джерело: https://t.me/kpszsu/23380
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
Американці дадуть відповідь."
Повідомили США, чи США самі дізнались не важливо
Проте яка потужна відповідь - закрити посольство про всяк випадок
Прям як в 2022 - закрити, та "втекти" до Польші
Аналог
іран запускає звичайні ракети по Ізраїлю
США, Англія, Франція допомагають збивати ракети
Всі країни є членами НАТО, ніхто не виносить на обговорення втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договорір з Ізраїлем
Англія та Франція просто вирішили допомогти, без всяких договорів...
В чому різниця?