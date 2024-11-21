Наслідки удару РФ по Дніпру: постраждали 2 особи, виникли пожежі. ФОТОрепортаж (оновлено)
Росіяни вранці обстріляли Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна. Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Також було пошкоджено промислове підприємство та гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв.м, частково зруйновано 9 гаражів.
Оновлено станом на 15:54
"Для пацієнтів, їхніх батьків і самих працівників реабілітаційного центру, який працює у Дніпрі, 21 листопада видалося складним. Бо замість звичного розпорядку дня та занять, тут сьогодні ліквідують наслідки ворожої ракетної атаки", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що у самому корпусі побито декілька десятків вікон. Місцями понівечена покрівля. На кухні, де ще вчора людей з інвалідністю навчали як розігріти чи приготувати обід, - потрощений посуд.
Найбільші руйнування – у котельні на території.
"Обладнання й комунікації вціліли. Втім, саме приміщення, де постійно має знаходитись фахівець, який обслуговує устаткування, потрощене. Дивом у закладі ніхто не постраждав. Персонал і пацієнти, які перебували там, встигли пройти в укриття. Їх було семеро, бо більшість проходять реабілітацію вдень", - зазначив Лисак.
Удар по Дніпру 21 листопада
Внаслідок ракетних ударів РФ по Дніпру пошкоджені підприємство та будівля центру реабілітації.
Відомо, що Росія атакувала місто, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою.
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Європа не хоче позбавляти своїх громадян ситого і спокійного життя.
Наскільки пишуть міжнародні ЗМІ - ця ракета була спроможна нести і ядерну бомбу, бо міжконтинентальна, важка, потужна й нищівна!!!
То що ж виходить, шихофреінк з маскви в любий час може запустити таку ж ракету, але з ядерною начикуою й на Україну, й на наших партнерів України!?
Воно божевільне, господи, зупиніть його хто-небудь!!!!
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."
Джерело: https://t.me/kpszsu/23380
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
Американці дадуть відповідь."
Повідомили США, чи США самі дізнались не важливо
Проте яка потужна відповідь - закрити посольство про всяк випадок
Прям як в 2022 - закрити, та "втекти" до Польші
Аналог
іран запускає звичайні ракети по Ізраїлю
США, Англія, Франція допомагають збивати ракети
Всі країни є членами НАТО, ніхто не виносить на обговорення втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договорір з Ізраїлем
Англія та Франція просто вирішили допомогти, без всяких договорів...
В чому різниця?