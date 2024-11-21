Наслідки удару РФ по Дніпру: постраждали 2 особи, виникли пожежі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни вранці обстріляли Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна. Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Також було пошкоджено промислове підприємство та гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв.м, частково зруйновано 9 гаражів.

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Оновлено станом на 15:54

"Для пацієнтів, їхніх батьків і самих працівників реабілітаційного центру, який працює у Дніпрі, 21 листопада видалося складним. Бо замість звичного розпорядку дня та занять, тут сьогодні ліквідують наслідки ворожої ракетної атаки", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що у самому корпусі побито декілька десятків вікон. Місцями понівечена покрівля. На кухні, де ще вчора людей з інвалідністю навчали як розігріти чи приготувати обід, - потрощений посуд.

Найбільші руйнування – у котельні на території.

"Обладнання й комунікації вціліли. Втім, саме приміщення, де постійно має знаходитись фахівець, який обслуговує устаткування, потрощене. Дивом у закладі ніхто не постраждав. Персонал і пацієнти, які перебували там, встигли пройти в укриття. Їх було семеро, бо більшість проходять реабілітацію вдень", - зазначив Лисак.





















Удар по Дніпру 21 листопада

Внаслідок ракетних ударів РФ по Дніпру пошкоджені підприємство та будівля центру реабілітації.

Відомо, що Росія атакувала місто, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою.

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