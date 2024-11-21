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Новини Фото Війна
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Наслідки удару РФ по Дніпру: постраждали 2 особи, виникли пожежі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни вранці обстріляли Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна. Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Також було пошкоджено промислове підприємство та гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв.м, частково зруйновано 9 гаражів.

Читайте: Удар РФ по Глухову: завершено пошуково-рятувальну операцію, загинуло 12 людей

Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року

Оновлено станом на 15:54 

"Для пацієнтів, їхніх батьків і самих працівників реабілітаційного центру, який працює у Дніпрі, 21 листопада видалося складним. Бо замість звичного розпорядку дня та занять, тут сьогодні ліквідують наслідки ворожої ракетної атаки", - розповів голова ОВА Сергій Лисак. 

Він зазначив, що у самому корпусі побито декілька десятків вікон. Місцями понівечена покрівля. На кухні, де ще вчора людей з інвалідністю навчали як розігріти чи приготувати обід, - потрощений посуд.

Найбільші руйнування – у котельні на території.

"Обладнання й комунікації вціліли. Втім, саме приміщення, де постійно має знаходитись фахівець, який обслуговує устаткування, потрощене. Дивом у закладі ніхто не постраждав. Персонал і пацієнти, які перебували там, встигли пройти в укриття. Їх було семеро, бо більшість проходять реабілітацію вдень", - зазначив Лисак. 

Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року
Наслідки удару РФ по Дніпру 21 листопада 2024 року

Удар по Дніпру 21 листопада

Внаслідок ракетних ударів РФ по Дніпру пошкоджені підприємство та будівля центру реабілітації.

Відомо, що Росія атакувала місто, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою.

Також читайте: В Одесі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про запуск балістики на місто

Автор: 

Дніпро (3273) обстріл (28449) ДСНС (5105) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+15
Не потрібно чекати "Томагавки", їх США зробили для себе. Краще хай Потужний профінансує виробництво наших, українських ракет.
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21.11.2024 11:43
+6
Тепер чекаємо на томогавки по русні.
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21.11.2024 11:06
+5
ага, років зо 3
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21.11.2024 11:23
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Тепер чекаємо на томогавки по русні.
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21.11.2024 11:06 Відповісти
ага, років зо 3
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21.11.2024 11:23 Відповісти
Не потрібно чекати "Томагавки", їх США зробили для себе. Краще хай Потужний профінансує виробництво наших, українських ракет.
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21.11.2024 11:43 Відповісти
Потужний скоріш профінансує "Міністерство об'єднання ураїнців", а вже потім -- з того, що залишиться -- ракети.
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21.11.2024 16:34 Відповісти
Томагавки - це ракети морського базування. З чого Ви їх збираєтесь запускати? У Штатів є значно більше значно кращих засобів ураження, які нам і досі навіть не розглядають для передачі. Також потрібно враховувати, що для запуску потужних далеких ракет повітряного базування потрібні стратегічні бомбардувальники, а нам навіть штурмовики А-10 не передають, які в Штатах вже ідуть на списання.
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21.11.2024 16:06 Відповісти
Американці і без нас можуть нанести удар по ерефії за використання мічконтинентальної ракети.
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21.11.2024 16:11 Відповісти
питання не в спроможності, питання в бажанні. Світ до останнього буде відтягувати початок третьої світової, навіть якщо для цього їм треба буде пожертвувати всім населенням України чи будь-яких інших країн, що не в НАТО. А можливо і половиною Європи.

Європа не хоче позбавляти своїх громадян ситого і спокійного життя.
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21.11.2024 18:23 Відповісти
і в результаті отримають і ганьбу і війну
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21.11.2024 18:39 Відповісти
Це просто жах!!! Ми вже точно на межі світової ядерної війни!!!
Наскільки пишуть міжнародні ЗМІ - ця ракета була спроможна нести і ядерну бомбу, бо міжконтинентальна, важка, потужна й нищівна!!!
То що ж виходить, шихофреінк з маскви в любий час може запустити таку ж ракету, але з ядерною начикуою й на Україну, й на наших партнерів України!?
Воно божевільне, господи, зупиніть його хто-небудь!!!!
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21.11.2024 11:31 Відповісти
Не випусте
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21.11.2024 11:35 Відповісти
А по Дніпру що прилетіло?! Яка це ракета?! Вона вища за багатоповерхівку!!!
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21.11.2024 11:39 Відповісти
Там ГЧ півтори тони..тобто як звичайний КАБ 1500
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21.11.2024 11:46 Відповісти
Небуло там ніякого тротілу, бетоном залили, чи зализяку підклали, пустушка.
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21.11.2024 16:01 Відповісти
@ "Який нахер "Рубеж"? 1,5 тонни тротилу підняти в повітря? Менше ніж звичайна ФАБ.
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку?
Ядерний? Ну-ну."



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21.11.2024 11:46 Відповісти
Дивлячись звідки запускали...
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21.11.2024 12:04 Відповісти
Астраханська область. Вочевидь, з ракетного полігону "Капустин Яр".

Джерело: https://t.me/kpszsu/23380
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21.11.2024 14:16 Відповісти
@ "США іще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

Американці дадуть відповідь."

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21.11.2024 14:52 Відповісти
Зрозуміло
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21.11.2024 14:56 Відповісти
Ядерні бонби закінчились років зо 30 тому
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21.11.2024 11:45 Відповісти
Так: війна почалася, путін напав... До сьогоднішнього дня не міг запустити таку ракету, а після сьогоднішнього дня раптово може
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21.11.2024 12:03 Відповісти
Не неси ахинею. Почти все ракеты, которые годами летят по Украине и так могут нести ядерный заряд. Если настолько тупа - лучше молчи
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21.11.2024 12:27 Відповісти
Любая ракета может нести ядерный заряд, не разводите панику. Немного юмора сегодня в 5:00 сработал российский будильник разбудил нас просто будильник
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21.11.2024 12:30 Відповісти
МБР з фугасною ГЧ?це як Вова хером по роялю..погана гра ..та й смішно тільки тому хто грає
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21.11.2024 11:40 Відповісти
Гепнути ракетою експериментальною куди попало, що що коштує десятки мільйонів доларів, і має точність плюс - мінус км.? Дебілізм московського карлика зашкалює?
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21.11.2024 11:44 Відповісти
Але ж гаражі та центр реабілітації все таки зруйновано.
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21.11.2024 12:18 Відповісти
А шо наш потужник шось каже? Чи мовчить?
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21.11.2024 12:18 Відповісти
постраждали 2 особи. Так, для цього міжконентальна ракета була потрібна.
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21.11.2024 12:21 Відповісти
Це ж кацапи, не шукайте логіки.
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21.11.2024 16:03 Відповісти
Вдарили міжконентальною ракетою з такими наслідками " в реабілітаційному центрі для людей з інвалідністю побиті вікна і котельня. Пошкоджено приватне підпримство. Постраждало 2 людини". Скільки коштує міжконтенентальна ракета і скільки таких ракет в РФ?
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21.11.2024 12:29 Відповісти
Ну це, мабуть, було випробування. Так, знову можна починати гигикати з Арестовичем
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21.11.2024 12:55 Відповісти
Договор СНВ-III (2010) - формально в силе, но в феврале 2023 года россия приостановила участие в инспекциях и обмене данными, включая уведомления о пусках. Однако сам договор не расторгнут.

Повідомили США, чи США самі дізнались не важливо

Проте яка потужна відповідь - закрити посольство про всяк випадок
Прям як в 2022 - закрити, та "втекти" до Польші

Аналог
іран запускає звичайні ракети по Ізраїлю
США, Англія, Франція допомагають збивати ракети
Всі країни є членами НАТО, ніхто не виносить на обговорення втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договорір з Ізраїлем
Англія та Франція просто вирішили допомогти, без всяких договорів...

В чому різниця?
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21.11.2024 12:32 Відповісти
таких ракет у россии осталось на 2-3 пуска, на 2-3 недели.
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21.11.2024 13:59 Відповісти
Хтось тут бреше і я здогадуюсь хто. Міжконтинентальною ракетою пошкодило кілька будинкі
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21.11.2024 16:33 Відповісти
пАтужно - 50млн.доларів податків холопів-свинособак кацапня витратила аби зруйнувати "лікарню та гаражі"...
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21.11.2024 16:34 Відповісти
Це ж скільки унітазів можна було б становити в їхні халабуди?!
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21.11.2024 16:37 Відповісти
А нещодавна хто хизувався що під його патронатом виготовлено аж 4 ракети і вони проходят випробування. не треба і розвідки ніякої бери і пуляй. це якийся треш зелений
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21.11.2024 18:22 Відповісти
 
 