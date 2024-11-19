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Новини
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Удар РФ по Глухову: завершено пошуково-рятувальну операцію, загинуло 12 людей

Увечері 19 листопада завершено пошуково-рятувальну операцію після російської атаки на місто Глухів Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Роботи на місці ворожого удару у Глухові завершено. 12 людей загинуло, у тому числі дитина", - ідеться в повідомленні.

Всього на місці події працювало 52 рятувальники та 11 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці: 6 людей загинуло, зокрема дитина. ВIДЕО

Удар РФ по Глухову

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару РФ 7 загиблих та понад 10 постраждалих, зруйновано гуртожиток навчального закладу. 

Автор: 

обстріл (28392) ДСНС (5100) Глухів (36)


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ти про путіна свого так верещиш... ніколи не чула, щоб його так називали..., мабуть заслужив, стара потвора...
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19.11.2024 17:09 Відповісти
так.... і у мене в Сумах до 12-ти дійшло...
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19.11.2024 17:35 Відповісти
Сумую за загиблими та пораненими. Чуму та смерть на усіх кацапів.
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19.11.2024 17:52 Відповісти
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути ,що б свідомо вбити 12 мирних громадян серед яких дитина ,це не армія це злочина рашиська орда.
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19.11.2024 18:44 Відповісти
 
 