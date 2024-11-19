Удар РФ по Глухову: завершено пошуково-рятувальну операцію, загинуло 12 людей

Увечері 19 листопада завершено пошуково-рятувальну операцію після російської атаки на місто Глухів Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Роботи на місці ворожого удару у Глухові завершено. 12 людей загинуло, у тому числі дитина", - ідеться в повідомленні.

Всього на місці події працювало 52 рятувальники та 11 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці: 6 людей загинуло, зокрема дитина. ВIДЕО

Удар РФ по Глухову

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару РФ 7 загиблих та понад 10 постраждалих, зруйновано гуртожиток навчального закладу.