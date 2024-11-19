Удар РФ по Глухову: завершено пошуково-рятувальну операцію, загинуло 12 людей
Увечері 19 листопада завершено пошуково-рятувальну операцію після російської атаки на місто Глухів Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Роботи на місці ворожого удару у Глухові завершено. 12 людей загинуло, у тому числі дитина", - ідеться в повідомленні.
Всього на місці події працювало 52 рятувальники та 11 одиниць техніки.
Удар РФ по Глухову
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Глухові безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару РФ 7 загиблих та понад 10 постраждалих, зруйновано гуртожиток навчального закладу.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар19.11.2024 17:09 Відповісти Мені подобається 1
Григорий Бондаренко #527937
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GICKO_ BANAN
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