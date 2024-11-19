Удар РФ по Глухову: завершена поисково-спасательная операция, погибли 12 человек
Вечером 19 ноября завершена поисково-спасательная операция после российской атаки на город Глухов Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Работы на месте вражеского удара в Глухове завершены. 12 человек погибли, в том числе, ребенок", - говорится в сообщении.
Всего на месте происшествия работало 52 спасателя и 11 единиц техники.
Удар РФ по Глухову
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Глухове беспилотник ударил по многоэтажке. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара РФ 7 погибших и более 10 пострадавших, разрушено общежитие учебного заведения.
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Hanka Panyanka
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Григорий Бондаренко #527937
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GICKO_ BANAN
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