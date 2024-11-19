РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11488 посетителей онлайн
Новости
1 271 5

Удар РФ по Глухову: завершена поисково-спасательная операция, погибли 12 человек

Вечером 19 ноября завершена поисково-спасательная операция после российской атаки на город Глухов Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Работы на месте вражеского удара в Глухове завершены. 12 человек погибли, в том числе, ребенок", - говорится в сообщении.

Всего на месте происшествия работало 52 спасателя и 11 единиц техники.

Читайте: Последствия удара РФ по Глухову: количество погибших возросло до 12, под завалами может быть человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Удар РФ по Глухову

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Глухове беспилотник ударил по многоэтажке. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара РФ 7 погибших и более 10 пострадавших, разрушено общежитие учебного заведения.

Автор: 

обстрел (26928) ГСЧС (4950) Глухов (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти про путіна свого так верещиш... ніколи не чула, щоб його так називали..., мабуть заслужив, стара потвора...
показать весь комментарий
19.11.2024 17:09 Ответить
так.... і у мене в Сумах до 12-ти дійшло...
показать весь комментарий
19.11.2024 17:35 Ответить
Сумую за загиблими та пораненими. Чуму та смерть на усіх кацапів.
показать весь комментарий
19.11.2024 17:52 Ответить
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути ,що б свідомо вбити 12 мирних громадян серед яких дитина ,це не армія це злочина рашиська орда.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:44 Ответить
 
 