В Одессе раздался взрыв. Воздушные силы информировали о запуске баллистики на город
Днем 18 ноября 2024 года в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв!" - отметил он.
По данным Воздушных сил, враг запустил баллистику на Одессу.
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