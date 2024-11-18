В Одессе раздался взрыв. Воздушные силы информировали о запуске баллистики на город

Днем 18 ноября 2024 года в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - отметил он.

По данным Воздушных сил, враг запустил баллистику на Одессу.

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