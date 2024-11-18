На Одесщине без электроснабжения остается два района. В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение

Одесская область восстанавливается после российской атаки 17 ноября. Частично остаются обесточенными два района - Подольский и Одесский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников.

Также развернуто 674 Пункты несокрушимости, которые помогают жителям в сложных условиях. Время работы бюветов питьевой воды продлено до 22:00, а в городе функционируют водовозки с технической водой.

Кипер напомнил, что 18 и 19 ноября - выходные дни в учебных заведениях Одессы.

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.

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