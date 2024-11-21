УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10669 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 105 45

Захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети Росією, - ABC

Захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети Росією

На Заході не підтверджують використання міжконтинентальної балістичної ракети військами РФ проти України.

Про це пише видання ABC News із посиланням на слова західного чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник припускає, що для атаки на Дніпро росіяни використали балістичну ракету - її тип не уточнюють.

Речник диктатора Путіна Пєсков переадресував питання щодо цього до Міноборони РФ.

Читайте: Наслідки удару РФ по Дніпру: постраждали 2 особи, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Також дивіться: Спікер МЗС РФ Захарова по телефону отримує вказівки під час брифінгу: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28284) балістичні ракети (400)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Не підтверджують бо потрібно буде реагувати .А з реакцією проблема бо раптова діарея заважає .
показати весь коментар
21.11.2024 13:08
+18
Не межконтинентальная, а обычная, не по Киеву, а по Днепру, не вчера, а сегодня.
От таких тупых заявлений посольства США пахнет нестиранными памперсами.
показати весь коментар
21.11.2024 13:01
+14
це, аби не відбулось екс-каллації?...
показати весь коментар
21.11.2024 13:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм з погреба видніше...
показати весь коментар
21.11.2024 13:00 Відповісти
американська система протиракетного оповіщення спрацьовує автоматично - якби то був запуск міжконтинентальної ракети, то американська ядерна тріада була б вже піднята по тривозі
показати весь коментар
21.11.2024 14:31 Відповісти
@ "США іще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити ще згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Ракета - двохступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустилиЮ а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

Американці дадуть відповідь."

https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small
показати весь коментар
21.11.2024 14:42 Відповісти
Якщо "тріада" дійсно не була піднята по тривозі, то, не виключено, що рашисти заздалегідь повідомили розвідку США про планований пуск однієї МБР з порожніми, неядерними бойовими блоками. Мабуть пуск та траєкторія повністю відстежувався США. Попередній виток у ЗМІ інформації саме про намір атаки із застосуванням РС-26 також імовірно був не випадковим.
показати весь коментар
21.11.2024 15:15 Відповісти
Не межконтинентальная, а обычная, не по Киеву, а по Днепру, не вчера, а сегодня.
От таких тупых заявлений посольства США пахнет нестиранными памперсами.
показати весь коментар
21.11.2024 13:01 Відповісти
в США тупі, розумні лише в ОП
показати весь коментар
21.11.2024 13:20 Відповісти
В *ОПе вообще сидят парашные агенты.
показати весь коментар
21.11.2024 20:49 Відповісти
я зможу з однієї букви вгадати болота, де по діфолту, в далекому майбутньому, одноразові памперси, зможуть багаторазово прати, для багаторазового використання )))))
показати весь коментар
21.11.2024 16:19 Відповісти
це, аби не відбулось екс-каллації?...
показати весь коментар
21.11.2024 13:02 Відповісти
Спочатку не підтверджують, потім підтверджують. З корейцями так і було.

Але це вже цікаво, що захід дасть нам тепер. Тому що ***** божеволіє на очах. Ніхто в здоровому глузді не стане бити МБР по країні яка в тебе під боком.
показати весь коментар
21.11.2024 13:02 Відповісти
Пуйло било тією ракетою не по Україні, а по нервам західних партнерів.
показати весь коментар
21.11.2024 13:05 Відповісти
піаніст,проси THAAD, якщо добре попросиш дадуть
показати весь коментар
21.11.2024 13:03 Відповісти
Зрозуміло й очікувано-визнати цей удар значить визнати своє "обісрались"! Деталі ракети,з Дніпра,вже продемонстровані!
показати весь коментар
21.11.2024 13:03 Відповісти
А як можна визначити міжконтинентальна вона чи ні? По висоті траєкторії?
показати весь коментар
21.11.2024 13:07 Відповісти
По габаритам шмаття, що після неї лишилось.
показати весь коментар
21.11.2024 13:09 Відповісти
Супутники все бачать, якщо було попередження значить було розгортання, а чі був пуск, почітайте про цю ракету ....
показати весь коментар
21.11.2024 13:37 Відповісти
Не підтверджують бо потрібно буде реагувати .А з реакцією проблема бо раптова діарея заважає .
показати весь коментар
21.11.2024 13:08 Відповісти
Чи мав неназваний "західний чиновник" повноваження висловити думку всього "Заходу"? Цитата джерела
(у перекладі):

"ЛОНДОН та КИЇВ - У четвер Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету у бік України, повідомили офіційні особи в Києві, проте західний чиновник повідомив ABC News, що атака, мабуть, не була пов'язана з використанням МБР.

За словами західного чиновника, це була балістична ракета, спрямована на Дніпро на південному сході України.

Москва поки не підтвердила цю заяву, а представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати її, заявивши, що питання щодо цього слід адресувати Міністерству оборони Росії."

Джерело: https://abcnews.go.com/International/ukraine-russia-icbm-launch-intercontinental-ballistic-missile/story?id=116085317
показати весь коментар
21.11.2024 13:23 Відповісти
Проте посольство закрили зазделегіть, як в 2022 втекли в Польшу

Дивує швидкість реакції:
менше дня, та вже висновок це не МБР
як обстріляли Польшу, теж 1 день, та відповідь - це не россійська ракета

а все інше підтверджують тижнями та місяцями
чи надав іран безпілотники, чи надала пів.корея зброю та солдатів і т.п.
показати весь коментар
21.11.2024 18:16 Відповісти
Який ще "захід"? Якого чиновника? Шо за муйня?
показати весь коментар
21.11.2024 13:15 Відповісти
Яка потужна заява. Смілива та рішуча, *****
показати весь коментар
21.11.2024 13:16 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2024 13:17 Відповісти
Це ********. Ракета БУЛА використана, і це добре видно на відео.
Відмазують пукіна.
показати весь коментар
21.11.2024 13:22 Відповісти
Та знають вони все. Якщо пішла така "гра", то нехай випробовують засоби збиття таких ракет, бо ця ракета запускалась більше не по Дніпру, а по нервах європейців. Бо Петріоти можуть її не подужати.
показати весь коментар
21.11.2024 13:23 Відповісти
Коли втекли з посольств здогадався що буде щось особливе. Ніколи нічого просто так не роблять.
показати весь коментар
21.11.2024 13:26 Відповісти
запад не побачив міжконентальну ракету. хтось здивований?
показати весь коментар
21.11.2024 13:28 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2024 13:33 Відповісти
- Але, Салліван, удар балістичними ракетами не коментуй ваапще!
показати весь коментар
21.11.2024 13:41 Відповісти
А як же "Захід" може підтвердити? Вони по них не запускають
показати весь коментар
21.11.2024 13:37 Відповісти
Уё@бки. Бахало так,шо мама не горюй. Искандер м отдыхает
показати весь коментар
21.11.2024 13:38 Відповісти
Перед влучанням вона ще й розділилася на декілька (здається п'ять) бойових частин. Тому й звук вибуху був якийсь дивний, не одноразовий...
показати весь коментар
21.11.2024 14:13 Відповісти
Пока по США не прилетит, так и будут ссать в тряпочку...
показати весь коментар
21.11.2024 13:41 Відповісти
Така сама реакція буде коли по нас ядерка прилетить. Скажуть,що нічого не бачили.
показати весь коментар
21.11.2024 13:44 Відповісти
Зрозумів, бойовий заряд цієї ракети всього 1200 кг, який розділяється на 3 частини, це як 3 Кінжала зразу, тільки коштує вона раз в 100 більше кінжала
показати весь коментар
21.11.2024 13:45 Відповісти
Вср@лись та не побачили. Лайно очі застило
показати весь коментар
21.11.2024 13:49 Відповісти
Захід дуже потужно та одностайно
не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети
показати весь коментар
21.11.2024 14:02 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2024/11/21/619646/comments/ Ракета распадается на шесть боевых частей, а те еще на шесть: видео атаки на Днепр межконтинентальной баллистикой - Новости Беларуси - Хартия'97
показати весь коментар
21.11.2024 14:05 Відповісти
Військовий експерт Валерій Романєнко каже, що ця ракета по Южмашу була з шістьома порожніми бойовими частинами. Тому наслідки шкоди несуттєві. Але ця ракета може нести бойову ядерну частину в 50 разів більшу, ніж була скинута на Хіросіму
показати весь коментар
21.11.2024 14:40 Відповісти
Десь такою буде й реакція на застосування яз, або вмикають дурника, щоб не приймати ніяких мір.
показати весь коментар
21.11.2024 14:44 Відповісти
Повилазило?
показати весь коментар
21.11.2024 14:51 Відповісти
Схоже на те що навіть після вибуху появиться ядерний гриб, усі будуть це заперечувати і тільки підіймати у повітря винищувачі за тридевять земель від нас.
показати весь коментар
21.11.2024 14:57 Відповісти
нічого не бачу, не чую і отже говорити тут нема про що!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.11.2024 15:18 Відповісти
 
 