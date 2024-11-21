Захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети Росією, - ABC

На Заході не підтверджують використання міжконтинентальної балістичної ракети військами РФ проти України.

Про це пише видання ABC News із посиланням на слова західного чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник припускає, що для атаки на Дніпро росіяни використали балістичну ракету - її тип не уточнюють.

Речник диктатора Путіна Пєсков переадресував питання щодо цього до Міноборони РФ.

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РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

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