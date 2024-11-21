Захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети Росією, - ABC
На Заході не підтверджують використання міжконтинентальної балістичної ракети військами РФ проти України.
Про це пише видання ABC News із посиланням на слова західного чиновника, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовник припускає, що для атаки на Дніпро росіяни використали балістичну ракету - її тип не уточнюють.
Речник диктатора Путіна Пєсков переадресував питання щодо цього до Міноборони РФ.
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Топ коментарі
+27 Леонид Тищенко #456549
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+18 ZoV KobZona
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Ракета - двохступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустилиЮ а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
Американці дадуть відповідь."
https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small
От таких тупых заявлений посольства США пахнет нестиранными памперсами.
Але це вже цікаво, що захід дасть нам тепер. Тому що ***** божеволіє на очах. Ніхто в здоровому глузді не стане бити МБР по країні яка в тебе під боком.
(у перекладі):
"ЛОНДОН та КИЇВ - У четвер Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету у бік України, повідомили офіційні особи в Києві, проте західний чиновник повідомив ABC News, що атака, мабуть, не була пов'язана з використанням МБР.
За словами західного чиновника, це була балістична ракета, спрямована на Дніпро на південному сході України.
Москва поки не підтвердила цю заяву, а представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати її, заявивши, що питання щодо цього слід адресувати Міністерству оборони Росії."
Джерело: https://abcnews.go.com/International/ukraine-russia-icbm-launch-intercontinental-ballistic-missile/story?id=116085317
Дивує швидкість реакції:
менше дня, та вже висновок це не МБР
як обстріляли Польшу, теж 1 день, та відповідь - це не россійська ракета
а все інше підтверджують тижнями та місяцями
чи надав іран безпілотники, чи надала пів.корея зброю та солдатів і т.п.
Відмазують пукіна.
не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети