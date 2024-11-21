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Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы прокомментировал удар России межконтинентальной баллистической ракетой.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.

Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук.

"И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла - стойко, храбро, сильно. Достойно. Это одно из главных слов об Украине - достоинство. И это слово, которое, пожалуй, уже никогда не скажут о России", - подытожил он.

Смотрите также: Спикер МИД РФ Захарова по телефону получает указания во время брифинга: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВИДЕО

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Читайте также: РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+17
А вчора гундосяв що МБР не буде, даремно позакривалися посольства. Клоун він такий клоун..
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21.11.2024 14:14
+15
Не скільки ***** боіться, скільки наші західні партнери!
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21.11.2024 13:55
+10
І що , буде потужна відповідь?
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21.11.2024 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не скільки ***** боіться, скільки наші західні партнери!
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21.11.2024 13:55 Ответить
Чим ти його прикончиш??шляпою ??
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21.11.2024 14:20 Ответить
А якби не боявся, то б не застосовував? От клоунада. Їм санкції "толька на пользу", а нам їх ракети...
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21.11.2024 13:56 Ответить
І що , буде потужна відповідь?
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21.11.2024 14:00 Ответить
А захід не підтвержує що то була міжконтинентальна,хто пі₴дить ?🤔
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21.11.2024 14:18 Ответить
Вони казали, що і корейців немає на Курщині
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21.11.2024 15:07 Ответить
та ні...вони хитрі сучі діти...кажуть: немає підтвердження. І хоч хєр їм в носа пхай!
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21.11.2024 22:45 Ответить
"І що , буде потужна відповідь?"

"це тільки зміцнить нашу рішучість" - повідомив речник прем'єра Британії Стармера на умовах анонімності" ))))
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21.11.2024 16:16 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам!
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21.11.2024 14:12 Ответить
Захід багато чого не підтверджував; останнє непідтвердження, пам'ятаю, було по корейцях на фронті. І шо?
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21.11.2024 14:53 Ответить
совсем с памятью плохенько, как и у зедурачка
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21.11.2024 20:14 Ответить
А вчора гундосяв що МБР не буде, даремно позакривалися посольства. Клоун він такий клоун..
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21.11.2024 14:14 Ответить
Довбойоб що ти мелеш ,яка міжконтинентальна балістисна ракета ,дальність польоту якої не менш ніж 5500 км ,звідки ж кацапи її запускали ,з Чукотки ?
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21.11.2024 14:15 Ответить
6000 км - це її МАКСИМАЛЬНА дальність. Поняття мінімальної дальності для них не існує. МБР відстрілює роздільні бойові частини зі стратосфери, які потім самостійно прямують до цілі
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21.11.2024 14:26 Ответить
6000 км - це її МАКСИМАЛЬНА дальність. Поняття мінімальної дальності для них не існує.

Існує. Щось близько 30% від максимальної дальності наскільки пам'ятаю. А може зараз і менше - питання інженерно вирішуване при необхідності.
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21.11.2024 14:37 Ответить
Що за маячня?🤦
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21.11.2024 14:28 Ответить
Почитай у Вікіпедії і спитай у спеців. .
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21.11.2024 14:43 Ответить
Тобі і не специ вже все тут розписали.
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21.11.2024 15:04 Ответить
Наш вєрховний гівнокомандуючи сплутав міжконтинентальну ракету з ракетою середньої дальності.
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21.11.2024 14:45 Ответить
Ну ти даєш, тобто якщо скажімо іскандер має макс дальність 500км то його запускають виключно на таку відстань ?
Але ні Іскандер бє на вістані від 50 до 500.
Від астрахані до Дніпра +-1000 км. цілком достатньо для мбр щоб по параболі піднятись у стратосферу та спрямуватись на ціль.
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21.11.2024 14:57 Ответить
Ну да. Сумашедший сосед и даун-президент. К сожалению даун у нас. Одно радует, в США тоже дебилов хватает, тоже клоуна-преступника президентом сделали.
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21.11.2024 14:19 Ответить
Кругом дауни ....а війна на нашій землі і гинуть наші люди
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21.11.2024 14:23 Ответить
а зелупа казав що не буде нічого - нехер панікувати ..аж ба - нова ракета..тобто як завжди збрехав.
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21.11.2024 14:25 Ответить
Кацапи дійсно розробляли РС-26 на дальність 6000км, щоб юридично обійти ДРСМД. Але Договір не діє з 2019 року. Цілком можливо вони створили ракету середньої дальності. Зменшили дальність, але збільшили вагу боєголовки.
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21.11.2024 14:27 Ответить
По чому спір це точно була МБР по характеру падіння бойової частини.

Від заходу майже ніякої реакції хоча це фактично пуск ЯО тому що час підльоту до любої столиці ЄС 5-6 хв і мабуть орки захід повідомили про характер удару і ціль що це Україна. Інакше після пуску мали бути пуски у відповідь.

От такий Будапешт меморандум і один ще його підписант живий та має відповідати за здачу ЯО.
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21.11.2024 14:33 Ответить
Це була балістична ракета середньої дальності з шістьма порожніми бойовими головками. Тому такі мінімальні руйнування.
(авіаексперт Валерій Романенко)
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21.11.2024 14:35 Ответить
Але з бойовим ядерним зарядом сумарна потужність вибуху ставитиме в 50 разів більше, ніж в Хиросімі
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21.11.2024 15:05 Ответить
@ "Який нахер "Рубеж"? 1,5 тонни тротилу підняти в повітря? Це легше, ніж звичайна ФАБ.
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку? Ядеркою? Ну-ну.

США ще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити за Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальност.
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів і запустили.
Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

Американці дадуть відповідь."



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21.11.2024 14:36 Ответить
Запусти по рашистах своїми шашликами і контрольним ще-роялем
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21.11.2024 14:42 Ответить
А коли ми почуємо від тебе "це була наша ракета"?!
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21.11.2024 14:55 Ответить
а ти, 4мо хрипате, у#би їх новим, потужним планом!
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21.11.2024 15:00 Ответить
А де, Вово, наші "старі" міжконтиненталі ракети? Чому ми їх не використаємо проти ворога?
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21.11.2024 15:15 Ответить
Пишуть що знову вилетіла така ракета
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21.11.2024 15:22 Ответить
Але ж, це саме тіло, вчора ввечері колискову гундосило!?
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21.11.2024 15:23 Ответить
О припердун з черговою ахінеєю.
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21.11.2024 16:59 Ответить
Блювота якась.
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21.11.2024 21:02 Ответить
Якось дивно, бо призначений за схемою кореш Буданов казав що у рф всі радянські ракети і вони мусили закінчитися ще 1,5 року тому назад. А тут виявляється що вони розробляють навіть нові модифікації !!! При санкціях при всьому !!! А Україна, що годується партнерами з лижечки нічого за 3 роки так і не зробила.
Громадяни Зеленський і інший ним призначений громадянин Умєров, де наша зброя ??? Ви не спроможні її організувати? Ступіться! Є люди що в цій темі шарять набагато ліпше. Ступіться поки ще не прийшов кінець!
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23.11.2024 00:02 Ответить
 
 