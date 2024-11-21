Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы прокомментировал удар России межконтинентальной баллистической ракетой.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.
Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук.
"И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла - стойко, храбро, сильно. Достойно. Это одно из главных слов об Украине - достоинство. И это слово, которое, пожалуй, уже никогда не скажут о России", - подытожил он.
РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
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"це тільки зміцнить нашу рішучість" - повідомив речник прем'єра Британії Стармера на умовах анонімності" ))))
Існує. Щось близько 30% від максимальної дальності наскільки пам'ятаю. А може зараз і менше - питання інженерно вирішуване при необхідності.
Але ні Іскандер бє на вістані від 50 до 500.
Від астрахані до Дніпра +-1000 км. цілком достатньо для мбр щоб по параболі піднятись у стратосферу та спрямуватись на ціль.
Від заходу майже ніякої реакції хоча це фактично пуск ЯО тому що час підльоту до любої столиці ЄС 5-6 хв і мабуть орки захід повідомили про характер удару і ціль що це Україна. Інакше після пуску мали бути пуски у відповідь.
От такий Будапешт меморандум і один ще його підписант живий та має відповідати за здачу ЯО.
(авіаексперт Валерій Романенко)
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку? Ядеркою? Ну-ну.
США ще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити за Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальност.
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів і запустили.
Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
Американці дадуть відповідь."
Громадяни Зеленський і інший ним призначений громадянин Умєров, де наша зброя ??? Ви не спроможні її організувати? Ступіться! Є люди що в цій темі шарять набагато ліпше. Ступіться поки ще не прийшов кінець!