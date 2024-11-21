Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы прокомментировал удар России межконтинентальной баллистической ракетой.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.



Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук.

"И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла - стойко, храбро, сильно. Достойно. Это одно из главных слов об Украине - достоинство. И это слово, которое, пожалуй, уже никогда не скажут о России", - подытожил он.

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

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