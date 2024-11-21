Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики - міжконтинентальної балістичної, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи прокоментував удар Росії міжконтинентальною балістичною ракетою.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться.
Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук.
"І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла – стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", - підсумував він.
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
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"це тільки зміцнить нашу рішучість" - повідомив речник прем'єра Британії Стармера на умовах анонімності" ))))
Існує. Щось близько 30% від максимальної дальності наскільки пам'ятаю. А може зараз і менше - питання інженерно вирішуване при необхідності.
Але ні Іскандер бє на вістані від 50 до 500.
Від астрахані до Дніпра +-1000 км. цілком достатньо для мбр щоб по параболі піднятись у стратосферу та спрямуватись на ціль.
Від заходу майже ніякої реакції хоча це фактично пуск ЯО тому що час підльоту до любої столиці ЄС 5-6 хв і мабуть орки захід повідомили про характер удару і ціль що це Україна. Інакше після пуску мали бути пуски у відповідь.
От такий Будапешт меморандум і один ще його підписант живий та має відповідати за здачу ЯО.
(авіаексперт Валерій Романенко)
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку? Ядеркою? Ну-ну.
США ще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити за Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальност.
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів і запустили.
Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
Американці дадуть відповідь."
Громадяни Зеленський і інший ним призначений громадянин Умєров, де наша зброя ??? Ви не спроможні її організувати? Ступіться! Є люди що в цій темі шарять набагато ліпше. Ступіться поки ще не прийшов кінець!