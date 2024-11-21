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Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики - міжконтинентальної балістичної, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи прокоментував удар Росії міжконтинентальною балістичною ракетою.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться.

Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук.

"І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла – стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", - підсумував він.

Читайте також: Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Також дивіться: Спікер МЗС РФ Захарова по телефону отримує вказівки під час брифінгу: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+17
А вчора гундосяв що МБР не буде, даремно позакривалися посольства. Клоун він такий клоун..
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21.11.2024 14:14
+15
Не скільки ***** боіться, скільки наші західні партнери!
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21.11.2024 13:55
+10
І що , буде потужна відповідь?
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21.11.2024 14:00
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Не скільки ***** боіться, скільки наші західні партнери!
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21.11.2024 13:55 Відповісти
Чим ти його прикончиш??шляпою ??
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21.11.2024 14:20 Відповісти
А якби не боявся, то б не застосовував? От клоунада. Їм санкції "толька на пользу", а нам їх ракети...
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21.11.2024 13:56 Відповісти
І що , буде потужна відповідь?
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21.11.2024 14:00 Відповісти
А захід не підтвержує що то була міжконтинентальна,хто пі₴дить ?🤔
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21.11.2024 14:18 Відповісти
Вони казали, що і корейців немає на Курщині
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21.11.2024 15:07 Відповісти
та ні...вони хитрі сучі діти...кажуть: немає підтвердження. І хоч хєр їм в носа пхай!
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21.11.2024 22:45 Відповісти
"І що , буде потужна відповідь?"

"це тільки зміцнить нашу рішучість" - повідомив речник прем'єра Британії Стармера на умовах анонімності" ))))
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21.11.2024 16:16 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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21.11.2024 14:12 Відповісти
Захід багато чого не підтверджував; останнє непідтвердження, пам'ятаю, було по корейцях на фронті. І шо?
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21.11.2024 14:53 Відповісти
совсем с памятью плохенько, как и у зедурачка
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21.11.2024 20:14 Відповісти
А вчора гундосяв що МБР не буде, даремно позакривалися посольства. Клоун він такий клоун..
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21.11.2024 14:14 Відповісти
Довбойоб що ти мелеш ,яка міжконтинентальна балістисна ракета ,дальність польоту якої не менш ніж 5500 км ,звідки ж кацапи її запускали ,з Чукотки ?
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21.11.2024 14:15 Відповісти
6000 км - це її МАКСИМАЛЬНА дальність. Поняття мінімальної дальності для них не існує. МБР відстрілює роздільні бойові частини зі стратосфери, які потім самостійно прямують до цілі
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21.11.2024 14:26 Відповісти
6000 км - це її МАКСИМАЛЬНА дальність. Поняття мінімальної дальності для них не існує.

Існує. Щось близько 30% від максимальної дальності наскільки пам'ятаю. А може зараз і менше - питання інженерно вирішуване при необхідності.
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21.11.2024 14:37 Відповісти
Що за маячня?🤦
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21.11.2024 14:28 Відповісти
Почитай у Вікіпедії і спитай у спеців. .
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21.11.2024 14:43 Відповісти
Тобі і не специ вже все тут розписали.
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21.11.2024 15:04 Відповісти
Наш вєрховний гівнокомандуючи сплутав міжконтинентальну ракету з ракетою середньої дальності.
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21.11.2024 14:45 Відповісти
Ну ти даєш, тобто якщо скажімо іскандер має макс дальність 500км то його запускають виключно на таку відстань ?
Але ні Іскандер бє на вістані від 50 до 500.
Від астрахані до Дніпра +-1000 км. цілком достатньо для мбр щоб по параболі піднятись у стратосферу та спрямуватись на ціль.
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21.11.2024 14:57 Відповісти
Ну да. Сумашедший сосед и даун-президент. К сожалению даун у нас. Одно радует, в США тоже дебилов хватает, тоже клоуна-преступника президентом сделали.
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21.11.2024 14:19 Відповісти
Кругом дауни ....а війна на нашій землі і гинуть наші люди
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21.11.2024 14:23 Відповісти
а зелупа казав що не буде нічого - нехер панікувати ..аж ба - нова ракета..тобто як завжди збрехав.
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21.11.2024 14:25 Відповісти
Кацапи дійсно розробляли РС-26 на дальність 6000км, щоб юридично обійти ДРСМД. Але Договір не діє з 2019 року. Цілком можливо вони створили ракету середньої дальності. Зменшили дальність, але збільшили вагу боєголовки.
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21.11.2024 14:27 Відповісти
По чому спір це точно була МБР по характеру падіння бойової частини.

Від заходу майже ніякої реакції хоча це фактично пуск ЯО тому що час підльоту до любої столиці ЄС 5-6 хв і мабуть орки захід повідомили про характер удару і ціль що це Україна. Інакше після пуску мали бути пуски у відповідь.

От такий Будапешт меморандум і один ще його підписант живий та має відповідати за здачу ЯО.
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21.11.2024 14:33 Відповісти
Це була балістична ракета середньої дальності з шістьма порожніми бойовими головками. Тому такі мінімальні руйнування.
(авіаексперт Валерій Романенко)
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21.11.2024 14:35 Відповісти
Але з бойовим ядерним зарядом сумарна потужність вибуху ставитиме в 50 разів більше, ніж в Хиросімі
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21.11.2024 15:05 Відповісти
@ "Який нахер "Рубеж"? 1,5 тонни тротилу підняти в повітря? Це легше, ніж звичайна ФАБ.
3-ступінчаста твердопаливна ракета летить до вигорання всього (Карл!!!) палива. А це (на хвилинку) min 3000 км!
Поцілити в Україну умовно на другому витку? Ядеркою? Ну-ну.

США ще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити за Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальност.
Ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів і запустили.
Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

Американці дадуть відповідь."



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21.11.2024 14:36 Відповісти
Запусти по рашистах своїми шашликами і контрольним ще-роялем
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21.11.2024 14:42 Відповісти
А коли ми почуємо від тебе "це була наша ракета"?!
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21.11.2024 14:55 Відповісти
а ти, 4мо хрипате, у#би їх новим, потужним планом!
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21.11.2024 15:00 Відповісти
А де, Вово, наші "старі" міжконтиненталі ракети? Чому ми їх не використаємо проти ворога?
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21.11.2024 15:15 Відповісти
Пишуть що знову вилетіла така ракета
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21.11.2024 15:22 Відповісти
Але ж, це саме тіло, вчора ввечері колискову гундосило!?
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21.11.2024 15:23 Відповісти
О припердун з черговою ахінеєю.
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21.11.2024 16:59 Відповісти
Блювота якась.
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21.11.2024 21:02 Відповісти
Якось дивно, бо призначений за схемою кореш Буданов казав що у рф всі радянські ракети і вони мусили закінчитися ще 1,5 року тому назад. А тут виявляється що вони розробляють навіть нові модифікації !!! При санкціях при всьому !!! А Україна, що годується партнерами з лижечки нічого за 3 роки так і не зробила.
Громадяни Зеленський і інший ним призначений громадянин Умєров, де наша зброя ??? Ви не спроможні її організувати? Ступіться! Є люди що в цій темі шарять набагато ліпше. Ступіться поки ще не прийшов кінець!
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23.11.2024 00:02 Відповісти
 
 