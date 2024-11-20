Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці відповідного документа на сайті парламенту.

Закон доповнює статті Кримінального кодексу України та деяких інших документів положеннями, якими встановлюється новий вид додаткового покарання – позбавлення державної нагороди України.

Що передбачає закон?

Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Також законом передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

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