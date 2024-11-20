УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10525 відвідувачів онлайн
Новини
2 886 18

Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Зеленський підписав закон про позбавлення зрадників держнагород

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці відповідного документа на сайті парламенту.

Закон доповнює статті Кримінального кодексу України та деяких інших документів положеннями, якими встановлюється новий вид додаткового покарання – позбавлення державної нагороди України.

Що передбачає закон?

Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Також законом передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23715) нагорода (1258) державна зрада (1679)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
20.11.2024 22:26
+8
Кошового, який обсирав Україну не чіпатимуть?
показати весь коментар
20.11.2024 22:15
+7
Кого там в ОПі вже обезчестили - мудрии сінгапурець казав шо потрібно починати з друзів
показати весь коментар
20.11.2024 22:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кошового, який обсирав Україну не чіпатимуть?
показати весь коментар
20.11.2024 22:15 Відповісти
Там прописали, що кашевой святий!!!
показати весь коментар
20.11.2024 22:54 Відповісти
Кого там в ОПі вже обезчестили - мудрии сінгапурець казав шо потрібно починати з друзів
показати весь коментар
20.11.2024 22:21 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2024 22:26 Відповісти
На хобіта схожий
показати весь коментар
20.11.2024 22:55 Відповісти
Предлагаю дать героя Украины регианалу Кушниру главе Киевгрстроя за схемы с холдингом и схемы вывода капитала его женой, инвестора холдинга подержат такую петицию двумя руками, а также грамоти в ОП Арахамии и Татарову за крышевание Кушнира
показати весь коментар
20.11.2024 22:30 Відповісти
Не пройшло й 3 роки...
показати весь коментар
20.11.2024 22:32 Відповісти
11. (дейч, багров, якубов, та ін.)
показати весь коментар
20.11.2024 22:51 Відповісти
Невже відбере назад орден Княгині Ольги у раєвської-мосейчук?
показати весь коментар
20.11.2024 22:37 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2024 22:37 Відповісти
🤮
показати весь коментар
23.11.2024 21:07 Відповісти
а дєрьмак знову пропетляє! ))
показати весь коментар
20.11.2024 22:38 Відповісти
У Ківи нагородну зброю потрібно забрати також.... Вона йому вже не потрібна!
показати весь коментар
20.11.2024 22:39 Відповісти
А к Бойко из ОПЗЖ вопросов нет ? Видать правильно подмахивает ?
показати весь коментар
20.11.2024 22:49 Відповісти
Зрадників із Криму (Хероїв України) теж "зірки" заберуть?
показати весь коментар
20.11.2024 22:50 Відповісти
Там майже усі слуги підтримують Московією. А у них більше усіх нагород !
показати весь коментар
20.11.2024 22:55 Відповісти
Тайка з каролінкою також?
показати весь коментар
21.11.2024 00:25 Відповісти
а коли буде ЗАКОН про конфіскацію всього нерухомого та рухомого майна шуфрича . рабіновича . кідалова . симоненка . кілінкарова . азарова і його родичів . одарченка . дмитрука . медведчука і пробляді ***** марченко . богуслаєва і його виводка --- цих пацюків всіх якщо порахувати то десь 100 ярдів долларів можна в бюджет добавити і всіх наших громадян забезпечити житлом хто його втратив --- у всіх пацюків що здристнули залишились дорогі квартири . офіси . зем. ділянки з палацами . майбахи і мазераті але прийняти ЗАКОН про конфіскацію потрібні яйця яких ні у зєльця ні у стефанчука ні у шмигаля немає
показати весь коментар
21.11.2024 07:23 Відповісти
 
 