Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ
Верховна Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 283 парламентарі.
Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.
Таким чином, у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів.
Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.
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"Зараз вона командує на фронті стрілецькою ротою, а також отримала поранення. Під час обстрілу її засипало у бліндажі від вибуху мінометної міни, Савченко вижила, але отримала травми."Про це розповів журналіст Володимир Бойко.
- Савченко жбурнула коробочку із Зіркою по ПІДЛОЗІ до сеструхи.
Пригадайте її справи із сєпарами та Рубаном.
Пригадайте її медійність від Медведчука та пухке 'голодування' та героїзацію з полоном на рос.тб.
у всіх своїх кацапських друзяк забере заслужених перезаслужених?
В такому разі треба відкривати список достойних:
1) всі члени партії регіонів (ОПЗЖ "За життя" і всі партії-супутники, що були клонами, Наш Край, Сила і Честь);
2) члени Соціалістичної партії України (О. Мороз і т.д.);
3) члени Комуністичної партії України (ліва опозиція, зокрема: П. М. Симоненко, його соратники М. М. Тимошенко);
4) всі члени Союзу воїнів-інтернаціоналістів (по суті окупаційні війська в Афганістані, Німеччині, Угорщині, Чехословатчині, Польщі);
5) липові Чорнобільці (Союз-Чорнобіль), і всі бувші члени КПРС!
6) всі артисти, митці, художники, освітяни, науковці-втікачі, що зараз знаходяться в рашці і підтримують це кляте їхнє сво;
7) всі колаборанти, що співпрацюють з рашкою. в т. ч і на окупованих територіях;
8) всі служителі церковного культу, що стали колаборантами і пітримують їхнє сво;
9) громадські організації та їхні діячі, що мають пряме відношення до рашки - всілякі там географічні товариства, донське козацтво, союз радянських офіцерів, товаристо лісників;
10) позбавлення звань президентів, прем'єр-міністрів, що довели Україну до безядерного статусу, знищили її озброєння та продавали рашці зброю: Кучма Л. Д., Ющенко В., Тимошенко Ю. В. і т. д.;
11) вісх, хто помічений в дискредитації України і популяризую радянський союз.
Наод України хоче нарешті очистити Святу Землю України від совків, комуністів і рашистської пошесті!!!