Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Верховна Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 283 парламентарі.

Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Таким чином, у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Читайте: Верховна Рада прийняла закон про відстрочку від мобілізації родичів загиблих і зниклих безвісти на війні