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Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Верховна Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 283 парламентарі.

Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Таким чином, у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Читайте: Верховна Рада прийняла закон про відстрочку від мобілізації родичів загиблих і зниклих безвісти на війні

Автор: 

ВР (14943) законопроєкт (3583) нагорода (1258)


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Топ коментарі
+7
не пройшло й 10 років війни й 3-х повномасштабної...
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20.11.2024 12:53
+5
у Ківи нагородну зброю заберуть?
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20.11.2024 12:52
+5
потрібно відкривати кримінальні справи з державну зраду, а не нагороди відбирати.
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20.11.2024 12:53
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Медведчук, Богуслаєв, можливо і незабвенна Надія Савченко, яка фактично стала на біік росії.
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20.11.2024 12:46 Відповісти
у Ківи нагородну зброю заберуть?
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20.11.2024 12:52 Відповісти
Ага ,посмертно .
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20.11.2024 13:27 Відповісти
Не на захист, але Савченко з 22 року на фронті служе у 112 бригаді (як служе, це вже питання до тих хто поряд з нею).
"Зараз вона командує на фронті стрілецькою ротою, а також отримала поранення. Під час обстрілу її засипало у бліндажі від вибуху мінометної міни, Савченко вижила, але отримала травми."Про це розповів журналіст Володимир Бойко.
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20.11.2024 13:18 Відповісти
Я не знала де була Савченко, якщо вона дійсно на фронті, то забираю свої слова стосовно неї і прошу вибачення.
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20.11.2024 16:35 Відповісти
Пригадайте нагородження її Зіркою Героя
- Савченко жбурнула коробочку із Зіркою по ПІДЛОЗІ до сеструхи.

Пригадайте її справи із сєпарами та Рубаном.

Пригадайте її медійність від Медведчука та пухке 'голодування' та героїзацію з полоном на рос.тб.
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20.11.2024 22:33 Відповісти
ну нарешті. а то дуже багато шльопок і шляпаків узьколизів з держнагородами є. накуй з пляжу!
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20.11.2024 12:46 Відповісти
"...Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО ..." - оПпа
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20.11.2024 12:51 Відповісти
потрібно відкривати кримінальні справи з державну зраду, а не нагороди відбирати.
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20.11.2024 12:53 Відповісти
не пройшло й 10 років війни й 3-х повномасштабної...
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20.11.2024 12:53 Відповісти
Кучму позбавлять? Він свого часу колю_патрубка українським орденом нагородив, "заплодотворноє сатручство мєжду СБУ і фсб вбарьбє стєрарізмам".
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20.11.2024 12:54 Відповісти
А конфискация майна,а "финансирование армии это популизм",когда армия вторжения стояла на границах,это еще не пророссийская деятельность?
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20.11.2024 13:00 Відповісти
кримські зрадники (Герої України) нагороди повернуть теж?
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20.11.2024 13:04 Відповісти
ніфіга зе!паяц жосткій!
у всіх своїх кацапських друзяк забере заслужених перезаслужених?
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20.11.2024 13:09 Відповісти
це як камінь у воду кинути - хвиля через деякий час затихне
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20.11.2024 13:11 Відповісти
народний депутат юрий бойко - "герой " України теж віддасть зірку ?
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20.11.2024 13:21 Відповісти
Так бойко хороший ,він разом зі слугами "правильно" голосує
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20.11.2024 13:30 Відповісти
А что там по роиянским конфетами,в Одессе 5 крупных магазинов-сеть в открытую продают и тишина???
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20.11.2024 13:24 Відповісти
посил є на інфу? Чи спамиш?
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20.11.2024 13:31 Відповісти
Ще в шмеркелихи орденок потрібно викрутити зі шкірою разом
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20.11.2024 13:40 Відповісти
до тимощука не забудьте застосувати.Нехай в спортлото потім скаржиться.
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20.11.2024 14:06 Відповісти
Ну, нарешті!
В такому разі треба відкривати список достойних:
1) всі члени партії регіонів (ОПЗЖ "За життя" і всі партії-супутники, що були клонами, Наш Край, Сила і Честь);
2) члени Соціалістичної партії України (О. Мороз і т.д.);
3) члени Комуністичної партії України (ліва опозиція, зокрема: П. М. Симоненко, його соратники М. М. Тимошенко);
4) всі члени Союзу воїнів-інтернаціоналістів (по суті окупаційні війська в Афганістані, Німеччині, Угорщині, Чехословатчині, Польщі);
5) липові Чорнобільці (Союз-Чорнобіль), і всі бувші члени КПРС!
6) всі артисти, митці, художники, освітяни, науковці-втікачі, що зараз знаходяться в рашці і підтримують це кляте їхнє сво;
7) всі колаборанти, що співпрацюють з рашкою. в т. ч і на окупованих територіях;
8) всі служителі церковного культу, що стали колаборантами і пітримують їхнє сво;
9) громадські організації та їхні діячі, що мають пряме відношення до рашки - всілякі там географічні товариства, донське козацтво, союз радянських офіцерів, товаристо лісників;
10) позбавлення звань президентів, прем'єр-міністрів, що довели Україну до безядерного статусу, знищили її озброєння та продавали рашці зброю: Кучма Л. Д., Ющенко В., Тимошенко Ю. В. і т. д.;
11) вісх, хто помічений в дискредитації України і популяризую радянський союз.

Наод України хоче нарешті очистити Святу Землю України від совків, комуністів і рашистської пошесті!!!
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20.11.2024 15:40 Відповісти
 
 