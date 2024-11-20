Рада прийняла закон про відстрочку від мобілізації родичів загиблих і зниклих безвісти на війні

Верховна Рада проголосувала за закон щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій, починаючи від 2014 року.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі.

За його словами, законопроєкт №12104 був підтриманий 304 голосами парламентаріїв. Депутати ухвалили закон одразу й у цілому.

Метою закону є усунення правової невизначеності щодо підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.

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Документом уточнюються підстави надання відстрочки особам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти (визнані зниклими) за особливих обставин або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію в цілому 11 квітня 2024 року, а 17 квітня президент Володимир Зеленський підписав його. Закон набрав чинності через місяць після офіційного оприлюднення, тобто 18 травня 2024 року. Схвалений 20 листопада законопроєкт 12104 вносить зміни до статті 23 Закону України про мобілізацію.