Україна має посилити мобілізацію. Проблеми на фронті через дефіцит людського ресурсу, а не зброї, - Салліван

Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News, передає Цензор.НЕТ.

Салліван відповів на запитання, чи не було б більшого ефекту, якби Україна отримала новий тип зброї (ред. - танки, ракети, літаки) раніше.

Ми дали їм і танки, і F-16, і HIMARS, і Patriot. Чи побачили ми суттєву різницю на полі бою? Ми вважаємо, що в цій битві жодна окрема система озброєння не є вирішальною. Йдеться про людські ресурси, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з погляду кількості сил, які вона має на передовій", - вважає радник Байдена.

За його словами, ключовими факторами є людські ресурси, боєприпаси та інші елементи національної сили, включаючи моральний дух та промислову базу.

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"Але річ не у тім, що було раніше. Сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою.

Де найпряміший зв’язок між ефективністю українців та вхідними ресурсами? Це мобілізація та людські ресурси", - додав Салліван.

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