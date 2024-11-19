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Новини Війна
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Україна має посилити мобілізацію. Проблеми на фронті через дефіцит людського ресурсу, а не зброї, - Салліван

Радник Байдена Джейк Салліван про мобілізацію в Україні

Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News, передає Цензор.НЕТ.

Салліван відповів на запитання, чи не було б більшого ефекту, якби Україна отримала новий тип зброї (ред. - танки, ракети, літаки) раніше. 

Ми дали їм і танки, і F-16, і HIMARS, і Patriot. Чи побачили ми суттєву різницю на полі бою? Ми вважаємо, що в цій битві жодна окрема система озброєння не є вирішальною. Йдеться про людські ресурси, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з погляду кількості сил, які вона має на передовій", - вважає радник Байдена. 

За його словами, ключовими факторами є людські ресурси, боєприпаси та інші елементи національної сили, включаючи моральний дух та промислову базу.

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"Але річ не у тім, що було раніше. Сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою.

Де найпряміший зв’язок між ефективністю українців та вхідними ресурсами? Це мобілізація та людські ресурси", - додав Салліван.

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Автор: 

США (22737) мобілізація (3048) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+63
Воно реально кончене чи одночасно тупе та дурне?!
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19.11.2024 18:56
+57
Саліван - ми вам дали 30 танків и 4 літака, але це ніяк не змінило ситуацію на фронті . Справа не в озброєні!
Мобілізуйте живу силу і воюйте ((
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19.11.2024 18:59
+46
Саллівана не даремно називають піцьком грабовим агентом путлєра.
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19.11.2024 18:59
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Салліван - це і є головний куплений росіянами підар, який постійно затримував поставки зброї, або відговорював старого діда це робити.
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20.11.2024 13:18 Відповісти
....салл іван виконує спецзавдання мордору.
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20.11.2024 13:45 Відповісти
"Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих..." - це класика.
Той, хто про це забуває - тоне ...
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20.11.2024 15:54 Відповісти
Чувак, як би тобі давали в день 10 грам м'яса, 20 грам хліба, 10 грам риби, і 3 черешні, і так 1000 днів, а потім сказали, що ти лінивий і не хочеш розмовляти! Та тебе ж так гарно кормлять, і м'ясо, і риба, і вуглеводи, і фрукти!? Як тобі таке? Ти або дурень, або лицемірний провокатор!
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20.11.2024 15:59 Відповісти
Мда. Нас утюжать тисячами КАБів на місяць, а тепер ще й МБР, мільйонами снарядів, два роки, але "справа не в озброєннях", "ми ж їм дали кілька танків, ракет, і кастрованих літаків".
А, тепер коли росіяни попрели, підкинули ще трошки мін, але зовсім трошки, і на батарейках, щоб Амнесті не хвилювалася сильно за російських солдат"
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21.11.2024 19:00 Відповісти
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