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Новини Війна
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Путін поки не знає напевно, як РФ розплатиться з КНДР за війська, - Салліван

Володимир Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін досі визначається, як розрахуватись з Північною Кореєю за війська.

Таку думку висловив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

Салліван зазначив, що у США "не знають напевно", що Росія дає північнокорейському лідеру Кім Чен Ину в обмін на військових, яких він посилає воювати на полі бою в Україні.

"Чесно кажучи, я думаю, що Володимир Путін не знає напевно. Я думаю, що він, напевно, ще не вирішив, що саме він збирається робити для Північної Кореї в майбутньому", - сказав він.

Радник Байдена припустив, що Кім Чен Ин очікує в обмін "щось значне, можливо, у вигляді військової і технологічної підтримки з боку Росії" – можливо, і для ядерної програми Північної Кореї.

"Я не можу точно сказати, що станеться, але ми вже чули, як росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше, ніж п'ять чи десять років тому. Тож занепокоєння щодо відносин між Росією та КНДР в обох напрямках є дуже реальним, і це те, на що повинні звернути увагу всі країни вільного світу", – заявив Салліван.

Читайте: Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков

Автор: 

КНДР (1210) путін володимир (23758) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+4
тушонкою... в пакетах...
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10.11.2024 20:35
+4
Собаками.
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10.11.2024 20:43
+2
Ніхера не дасть.Наіпе Пончика. Це ж-)(уйло. Кацапи теж не зацікавлені щоб в чучхеїстів були їхні технології.Бо це буде перевага над кацапами.
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10.11.2024 20:49
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надасть товстому деякі комплектуючі для тактичної ЯЗ.
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10.11.2024 20:31 Відповісти
яз - це малоцінне бо воно в колобка вже є
бери по максимуму
віддати саме цінне - "маленькіх членов говорящіх на кітайском"
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10.11.2024 20:41 Відповісти
Ніхера не дасть.Наіпе Пончика. Це ж-)(уйло. Кацапи теж не зацікавлені щоб в чучхеїстів були їхні технології.Бо це буде перевага над кацапами.
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10.11.2024 20:49 Відповісти
товстун теж не ідіот - буде обіцяних п'ятсот тисяч теж по частинам давати. А кацапи зацікавлені щоб чужими руками дрочити США.
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10.11.2024 21:02 Відповісти
"Наіпати пончика" ***** не дасть Сі. Без нього оця "угода" була б неможливою. Врешті Сі або його наступники хочуть отримати корейський півострів і Сибір на додачу в якості провінцій. А чом би й ні! Війни в Азії це суцільна і тотальна різанина після якої Китаю залишиться поховати останки останки воюючих сторін і забрати собі все що заманеться - ніхто не буде проти. Ну от буде вже нікому...
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10.11.2024 21:04 Відповісти
китайозам довго "загрібати жар чужими руками" не вийде...Якщо війна від московитів перекинеться на Азію китайцям не вийде відсидітися і закликати "усіх до миру".
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10.11.2024 21:35 Відповісти
гей... гей... Друже - притримай коней
Мудрий Тисячолітній Китайський Дракон покладе свою голову на м'які кошлаті лапи та просто спокійно почекає поки кролик помре втомившись стрибати від страху...
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10.11.2024 22:04 Відповісти
Колись була столітня війна між китаєм і трьма царствами корейського півострова. Китай програвав, але їм вдалось стравити трьох спадкоємців переможця мідж собою. Але навіть за цих умов лише тимчасова перемога коштувала більше мільйона китайців. Після цього китайці не хочуть воювати з корейцями. Страшно на генетичному рівні. Ось уже 1500 років страшно. Але дуже хочеться врешті перетворити Корею на китайську провінцію - рецепт відомий - стравити Північну Корею з Південною і після їх взаємного знищення захопити те що залишится. Як альтернативу уявіть що могло б статися за умови обєднання Кореї в єдину країну...
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10.11.2024 22:19 Відповісти
З ЯЗ мали підсобити і рису відсипати
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10.11.2024 20:34 Відповісти
тушонкою... в пакетах...
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10.11.2024 20:35 Відповісти
Кіркорова відправить з концертом в турне по КНДР
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10.11.2024 21:16 Відповісти
Собаками.
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10.11.2024 20:43 Відповісти
Ядерні технологій і хавчик.
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10.11.2024 20:44 Відповісти
Кім разом з Сі мріють знищити Південну Корею. І якщо ***** не дасть технологій то тоді кацапам згідно підписаної угоди доведеться брати участь в війні Північної Кореї проти Південної Кореї. А далі "Азіянаш" на всі чотири сторони. Наступним, напевне, буде Тайвань... Тріада КімСіПу, Пу Сі Кім або "СіПуКім". Остання абревіатура нагадує "сепукку" для всієї Азії.
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10.11.2024 20:47 Відповісти
чого його це їбе? краще б про дозвіл на використання ракет по території рашки дали
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10.11.2024 20:57 Відповісти
Все він знае...
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10.11.2024 21:02 Відповісти
***** пообіцло подарувати Кіму свою заповітну валізу. Кім думає, що то ядерна валіза. Він навіть не уявляє, як він помиляється!
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10.11.2024 21:20 Відповісти
Вот же какой изощрённый этот Сало-иван? Прям таки углублённый анал-аналитик! Ну и правда, а вот как будет расчитыватся пукин с пуздром? Тема злободневная ***************-три -раза! Ведь и пукин в раздумьях. А я бы не думал. Дать клич по рахе всех собак уличных а можно и домашних но чтоб все живые отловить в вагоны скотовозы и на Пхуньянь эшелонами. По тысяче рублей за кобла уличного , по полторы за домашнего. Но по весу. А то наловят тех что с бантиками чихуя, чинихуя, а там без шкурки 200гр! Хоть и с головой. Возьмут.
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10.11.2024 21:26 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3518196/63642d34-a583-4a07-8367-c1bf8df9b9f5
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11.11.2024 04:20 Відповісти
Нехай саліван не вішає нам лапшу на вуха, криса знає і все вируховано що давати, скільки і коли.
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10.11.2024 22:36 Відповісти
Відсосе в товстого корейця.
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10.11.2024 23:31 Відповісти
дуже просто
-накаже трампу зняти санкціі з Сунь Висуня
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11.11.2024 01:56 Відповісти
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11.11.2024 08:36 Відповісти
 
 