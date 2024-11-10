Путін поки не знає напевно, як РФ розплатиться з КНДР за війська, - Салліван

Кремлівський диктатор Володимир Путін досі визначається, як розрахуватись з Північною Кореєю за війська.

Таку думку висловив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

Салліван зазначив, що у США "не знають напевно", що Росія дає північнокорейському лідеру Кім Чен Ину в обмін на військових, яких він посилає воювати на полі бою в Україні.

"Чесно кажучи, я думаю, що Володимир Путін не знає напевно. Я думаю, що він, напевно, ще не вирішив, що саме він збирається робити для Північної Кореї в майбутньому", - сказав він.

Радник Байдена припустив, що Кім Чен Ин очікує в обмін "щось значне, можливо, у вигляді військової і технологічної підтримки з боку Росії" – можливо, і для ядерної програми Північної Кореї.

"Я не можу точно сказати, що станеться, але ми вже чули, як росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше, ніж п'ять чи десять років тому. Тож занепокоєння щодо відносин між Росією та КНДР в обох напрямках є дуже реальним, і це те, на що повинні звернути увагу всі країни вільного світу", – заявив Салліван.

Читайте: Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков