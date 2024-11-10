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Новости Война
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Путин пока не знает наверняка, как РФ расплатится c КНДР за войска, - Салливан

Володимир Путін

Кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор определяется, как рассчитаться с Северной Кореей за войска.

Такое мнение высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Салливан отметил, что в США "не знают наверняка", что Россия дает северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в обмен на военных, которых он посылает воевать на поле боя в Украине.

"Честно говоря, я думаю, что Владимир Путин не знает наверняка. Я думаю, что он, наверное, еще не решил, что именно он собирается делать для Северной Кореи в будущем", - сказал он.

Советник Байдена предположил, что Ким Чен Ын ожидает в обмен "что-то значительное, возможно, в виде военной и технологической поддержки со стороны России" - возможно, и для ядерной программы Северной Кореи.

"Я не могу точно сказать, что произойдет, но мы уже слышали, как россияне заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем пять или десять лет назад. Поэтому беспокойство относительно отношений между Россией и КНДР в обоих направлениях является очень реальным, и это то, на что должны обратить внимание все страны свободного мира", - заявил Салливан.

Читайте: Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков

Автор: 

КНДР (1189) путин (31197) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+4
тушонкою... в пакетах...
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10.11.2024 20:35
+4
Собаками.
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10.11.2024 20:43
+2
Ніхера не дасть.Наіпе Пончика. Це ж-)(уйло. Кацапи теж не зацікавлені щоб в чучхеїстів були їхні технології.Бо це буде перевага над кацапами.
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10.11.2024 20:49
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Правила форума Совет форумчан
надасть товстому деякі комплектуючі для тактичної ЯЗ.
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10.11.2024 20:31 Ответить
яз - це малоцінне бо воно в колобка вже є
бери по максимуму
віддати саме цінне - "маленькіх членов говорящіх на кітайском"
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10.11.2024 20:41 Ответить
Ніхера не дасть.Наіпе Пончика. Це ж-)(уйло. Кацапи теж не зацікавлені щоб в чучхеїстів були їхні технології.Бо це буде перевага над кацапами.
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10.11.2024 20:49 Ответить
товстун теж не ідіот - буде обіцяних п'ятсот тисяч теж по частинам давати. А кацапи зацікавлені щоб чужими руками дрочити США.
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10.11.2024 21:02 Ответить
"Наіпати пончика" ***** не дасть Сі. Без нього оця "угода" була б неможливою. Врешті Сі або його наступники хочуть отримати корейський півострів і Сибір на додачу в якості провінцій. А чом би й ні! Війни в Азії це суцільна і тотальна різанина після якої Китаю залишиться поховати останки останки воюючих сторін і забрати собі все що заманеться - ніхто не буде проти. Ну от буде вже нікому...
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10.11.2024 21:04 Ответить
китайозам довго "загрібати жар чужими руками" не вийде...Якщо війна від московитів перекинеться на Азію китайцям не вийде відсидітися і закликати "усіх до миру".
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10.11.2024 21:35 Ответить
гей... гей... Друже - притримай коней
Мудрий Тисячолітній Китайський Дракон покладе свою голову на м'які кошлаті лапи та просто спокійно почекає поки кролик помре втомившись стрибати від страху...
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10.11.2024 22:04 Ответить
Колись була столітня війна між китаєм і трьма царствами корейського півострова. Китай програвав, але їм вдалось стравити трьох спадкоємців переможця мідж собою. Але навіть за цих умов лише тимчасова перемога коштувала більше мільйона китайців. Після цього китайці не хочуть воювати з корейцями. Страшно на генетичному рівні. Ось уже 1500 років страшно. Але дуже хочеться врешті перетворити Корею на китайську провінцію - рецепт відомий - стравити Північну Корею з Південною і після їх взаємного знищення захопити те що залишится. Як альтернативу уявіть що могло б статися за умови обєднання Кореї в єдину країну...
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10.11.2024 22:19 Ответить
З ЯЗ мали підсобити і рису відсипати
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10.11.2024 20:34 Ответить
тушонкою... в пакетах...
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10.11.2024 20:35 Ответить
Кіркорова відправить з концертом в турне по КНДР
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10.11.2024 21:16 Ответить
Собаками.
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10.11.2024 20:43 Ответить
Ядерні технологій і хавчик.
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10.11.2024 20:44 Ответить
Кім разом з Сі мріють знищити Південну Корею. І якщо ***** не дасть технологій то тоді кацапам згідно підписаної угоди доведеться брати участь в війні Північної Кореї проти Південної Кореї. А далі "Азіянаш" на всі чотири сторони. Наступним, напевне, буде Тайвань... Тріада КімСіПу, Пу Сі Кім або "СіПуКім". Остання абревіатура нагадує "сепукку" для всієї Азії.
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10.11.2024 20:47 Ответить
чого його це їбе? краще б про дозвіл на використання ракет по території рашки дали
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10.11.2024 20:57 Ответить
Все він знае...
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10.11.2024 21:02 Ответить
***** пообіцло подарувати Кіму свою заповітну валізу. Кім думає, що то ядерна валіза. Він навіть не уявляє, як він помиляється!
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10.11.2024 21:20 Ответить
Вот же какой изощрённый этот Сало-иван? Прям таки углублённый анал-аналитик! Ну и правда, а вот как будет расчитыватся пукин с пуздром? Тема злободневная ***************-три -раза! Ведь и пукин в раздумьях. А я бы не думал. Дать клич по рахе всех собак уличных а можно и домашних но чтоб все живые отловить в вагоны скотовозы и на Пхуньянь эшелонами. По тысяче рублей за кобла уличного , по полторы за домашнего. Но по весу. А то наловят тех что с бантиками чихуя, чинихуя, а там без шкурки 200гр! Хоть и с головой. Возьмут.
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10.11.2024 21:26 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3518196/63642d34-a583-4a07-8367-c1bf8df9b9f5
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11.11.2024 04:20 Ответить
Нехай саліван не вішає нам лапшу на вуха, криса знає і все вируховано що давати, скільки і коли.
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10.11.2024 22:36 Ответить
Відсосе в товстого корейця.
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10.11.2024 23:31 Ответить
дуже просто
-накаже трампу зняти санкціі з Сунь Висуня
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11.11.2024 01:56 Ответить
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11.11.2024 08:36 Ответить
 
 