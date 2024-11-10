Путин пока не знает наверняка, как РФ расплатится c КНДР за войска, - Салливан

Кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор определяется, как рассчитаться с Северной Кореей за войска.

Такое мнение высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Салливан отметил, что в США "не знают наверняка", что Россия дает северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в обмен на военных, которых он посылает воевать на поле боя в Украине.

"Честно говоря, я думаю, что Владимир Путин не знает наверняка. Я думаю, что он, наверное, еще не решил, что именно он собирается делать для Северной Кореи в будущем", - сказал он.

Советник Байдена предположил, что Ким Чен Ын ожидает в обмен "что-то значительное, возможно, в виде военной и технологической поддержки со стороны России" - возможно, и для ядерной программы Северной Кореи.

"Я не могу точно сказать, что произойдет, но мы уже слышали, как россияне заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем пять или десять лет назад. Поэтому беспокойство относительно отношений между Россией и КНДР в обоих направлениях является очень реальным, и это то, на что должны обратить внимание все страны свободного мира", - заявил Салливан.

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