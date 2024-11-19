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Новости Война
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Украина должна усилить мобилизацию. Проблемы на фронте из-за дефицита человеческого ресурса, а не оружия, - Салливан

Радник Байдена Джейк Салліван про мобілізацію в Україні

Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News, передает Цензор.НЕТ.

Салливан ответил на вопрос о том, был бы больший эффект, если бы Украина получила новый тип оружия (танки, ракеты, самолеты. - Ред.) раньше.

Мы дали им и танки, и F-16, и HIMARS, и Patriot. Увидели ли мы существенную разницу на поле боя? Мы считаем, что в этой битве ни одна отдельная система вооружения не является решающей. Речь идет о человеческих ресурсах, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой", - считает советник Байдена.

По его словам, ключевыми факторами являются человеческие ресурсы, боеприпасы и другие элементы национальной силы, включая моральный дух и промышленную базу.

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"Но дело не в том, что было раньше. Сегодня Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, что происходит на поле боя.

Где самая прямая связь между эффективностью украинцев и входными ресурсами? Это мобилизация и человеческие ресурсы", - добавил Салливан.

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Автор: 

США (26422) мобилизация (2735) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+63
Воно реально кончене чи одночасно тупе та дурне?!
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19.11.2024 18:56
+57
Саліван - ми вам дали 30 танків и 4 літака, але це ніяк не змінило ситуацію на фронті . Справа не в озброєні!
Мобілізуйте живу силу і воюйте ((
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19.11.2024 18:59
+46
Саллівана не даремно називають піцьком грабовим агентом путлєра.
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19.11.2024 18:59
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Салліван - це і є головний куплений росіянами підар, який постійно затримував поставки зброї, або відговорював старого діда це робити.
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20.11.2024 13:18 Ответить
....салл іван виконує спецзавдання мордору.
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20.11.2024 13:45 Ответить
"Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих..." - це класика.
Той, хто про це забуває - тоне ...
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20.11.2024 15:54 Ответить
Чувак, як би тобі давали в день 10 грам м'яса, 20 грам хліба, 10 грам риби, і 3 черешні, і так 1000 днів, а потім сказали, що ти лінивий і не хочеш розмовляти! Та тебе ж так гарно кормлять, і м'ясо, і риба, і вуглеводи, і фрукти!? Як тобі таке? Ти або дурень, або лицемірний провокатор!
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20.11.2024 15:59 Ответить
Мда. Нас утюжать тисячами КАБів на місяць, а тепер ще й МБР, мільйонами снарядів, два роки, але "справа не в озброєннях", "ми ж їм дали кілька танків, ракет, і кастрованих літаків".
А, тепер коли росіяни попрели, підкинули ще трошки мін, але зовсім трошки, і на батарейках, щоб Амнесті не хвилювалася сильно за російських солдат"
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21.11.2024 19:00 Ответить
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