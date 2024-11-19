Украина должна усилить мобилизацию. Проблемы на фронте из-за дефицита человеческого ресурса, а не оружия, - Салливан

Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News, передает Цензор.НЕТ.

Салливан ответил на вопрос о том, был бы больший эффект, если бы Украина получила новый тип оружия (танки, ракеты, самолеты. - Ред.) раньше.

Мы дали им и танки, и F-16, и HIMARS, и Patriot. Увидели ли мы существенную разницу на поле боя? Мы считаем, что в этой битве ни одна отдельная система вооружения не является решающей. Речь идет о человеческих ресурсах, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой", - считает советник Байдена.

По его словам, ключевыми факторами являются человеческие ресурсы, боеприпасы и другие элементы национальной силы, включая моральный дух и промышленную базу.

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"Но дело не в том, что было раньше. Сегодня Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, что происходит на поле боя.

Где самая прямая связь между эффективностью украинцев и входными ресурсами? Это мобилизация и человеческие ресурсы", - добавил Салливан.

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