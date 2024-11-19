Зеленский поддерживает отсрочку от мобилизации для освобожденных из плена граждан, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, освобожденных из российского плена.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, президент поддержал соответствующую инициативу на недавней встрече с представителями общественного сектора.
Она рассказала, что в ОП состоялась рабочая встреча с семьями гражданских пленных и представителями правозащитных организаций. На ней обсудили вопросы и наработали формулировки законодательных изменений.
Верещук добавила, что профильный оборонный Комитет Верховной Рады поддержал изменения в соответствующий закон.
Сейчас законопроект готовится к рассмотрению в сессионном зале парламента. Заместитель председателя ОП призвала депутатов поддержать украинцев, освобожденных из вражеского плена.
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- Скажи мені, ти взагалі товаришуєш із мізками?
- У сенсі? Це частина мене, з нею не треба товаришувати, це так само, як "Ти товаришуєш з пальцем?" або "А ти товаришуєш з волоссям на нозі?", вранці прокидаєшся і кажеш: "Привіт, мізки, як вам спалося? Що їсти будемо?"
- Все-все, заспокойся. Не товаришуєш, і не треба.
Їх життя і здоров'я важливіше, ніж відмова від транспортування газу, ЯКИЙ ВСЕ ОДНО БУДЕ ТРАНСПОРТУВАТИСЯ, от побачите. А так була б можливість хоча б обмін провести, - транспортування газу на людей.
З муйлом не можна мати домовленістей!!! З говностаном теж. Вони своє отримують, а потім скажуть - пнх, ні про що не домовлялись.
Крвм того йому зараз конче потрібні гроші, отримає - заб'є на домовленості
Крім того - давати агресору заробляти бабло на тому ж газі - то тупість. Нас вбивати будуть завдячуючи тим грошам.
Бо ж закон про демобілізацію добровольців-інвалідів досі не підписано.
Тільки з особистої згоди на повернення.