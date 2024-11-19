Зеленский поддерживает отсрочку от мобилизации для освобожденных из плена граждан, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, освобожденных из российского плена.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент поддержал соответствующую инициативу на недавней встрече с представителями общественного сектора.

Она рассказала, что в ОП состоялась рабочая встреча с семьями гражданских пленных и представителями правозащитных организаций. На ней обсудили вопросы и наработали формулировки законодательных изменений.

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Верещук добавила, что профильный оборонный Комитет Верховной Рады поддержал изменения в соответствующий закон.

Сейчас законопроект готовится к рассмотрению в сессионном зале парламента. Заместитель председателя ОП призвала депутатов поддержать украинцев, освобожденных из вражеского плена.

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