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Новости мобилизации
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Зеленский поддерживает отсрочку от мобилизации для освобожденных из плена граждан, - ОП

Президент України Володимир Зеленськиий

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, освобожденных из российского плена.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент поддержал соответствующую инициативу на недавней встрече с представителями общественного сектора.

Она рассказала, что в ОП состоялась рабочая встреча с семьями гражданских пленных и представителями правозащитных организаций. На ней обсудили вопросы и наработали формулировки законодательных изменений.

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Верещук добавила, что профильный оборонный Комитет Верховной Рады поддержал изменения в соответствующий закон.

Сейчас законопроект готовится к рассмотрению в сессионном зале парламента. Заместитель председателя ОП призвала депутатов поддержать украинцев, освобожденных из вражеского плена.

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Верещук: Зеленський підтримує відстрочку звільненим цивільним полоненим

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) мобилизация (2735) пленные (2127) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+12
Вони фізично і морально змучені, а наші доблесні ВЛК визнають їх придатними...
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19.11.2024 00:27
+7
Найема і ГЕТТМАНЦЕВА
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19.11.2024 00:42
+3
підтримати то він може підтримує, але чи підпише, якщо надійде на стіл д'Ермаку?
Бо ж закон про демобілізацію добровольців-інвалідів досі не підписано.
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19.11.2024 00:52
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Освобожденные из кацапского плена должны быть очень обозленные на козломордию и должны иметь очень сильное желание ей отомстить, или я не прав?
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19.11.2024 00:23 Ответить
Вони фізично і морально змучені, а наші доблесні ВЛК визнають їх придатними...
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19.11.2024 00:27 Ответить
Если у человека есть желание, он от этой отсрочки откажется. А если нет, то эти люди уже достаточно горя знали, больше чем 99% здесь пишущих всякую дурнину.
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20.11.2024 00:12 Ответить
Найема і ГЕТТМАНЦЕВА
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19.11.2024 00:42 Ответить
І зеленського в першу чергу
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19.11.2024 10:26 Ответить
Полонених можна звільнити якщо зобов'язатися транспортувати газ чи аміак. Життя і здоров'я людей, особливо азовців важливіші. Але немає політичної волі.
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19.11.2024 01:06 Ответить
Гоните?? По-перше аміакопровід, як і Стірол орки давно розібрали на металобрухт. По-друге - Ви з головою товаришуєте?? Запускати кацапський флот, щоб вони в Південному завантажувались??? І по-третє допомогати ворогові грошей заробляти??
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19.11.2024 02:05 Ответить
Згадалося...

- Скажи мені, ти взагалі товаришуєш із мізками?
- У сенсі? Це частина мене, з нею не треба товаришувати, це так само, як "Ти товаришуєш з пальцем?" або "А ти товаришуєш з волоссям на нозі?", вранці прокидаєшся і кажеш: "Привіт, мізки, як вам спалося? Що їсти будемо?"
- Все-все, заспокойся. Не товаришуєш, і не треба.
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19.11.2024 09:09 Ответить
Більше 2 років захисники азовсталі втрачають здоров'я в полоні, окрім цього ще тисячі цивільник та військових піддаються тортурам у в'язницях.
Їх життя і здоров'я важливіше, ніж відмова від транспортування газу, ЯКИЙ ВСЕ ОДНО БУДЕ ТРАНСПОРТУВАТИСЯ, от побачите. А так була б можливість хоча б обмін провести, - транспортування газу на людей.
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19.11.2024 18:38 Ответить
ДО ВАС ТІЛЬКИ КАПСОМ ДОХОДИТЬ??

З муйлом не можна мати домовленістей!!! З говностаном теж. Вони своє отримують, а потім скажуть - пнх, ні про що не домовлялись.
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19.11.2024 20:15 Ответить
Якщо заручники не звільняються - газ перекривається. Чи ти трохи не в темі?
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19.11.2024 22:29 Ответить
До Вас не доходить, що пуйло жодної домомленості не виконав!

Крвм того йому зараз конче потрібні гроші, отримає - заб'є на домовленості
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19.11.2024 23:35 Ответить
То вже будуть проблеми Путіна - немає звільнених заручників - немає прокачки газу. Звільняються заручники - газ качається.
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20.11.2024 00:43 Ответить
Доречі, а як Ви збираєтесь аміак транспортувати? Якщо аміакопровід давно розбитий й разграбований? Як і Стірол?

Крім того - давати агресору заробляти бабло на тому ж газі - то тупість. Нас вбивати будуть завдячуючи тим грошам.
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20.11.2024 01:32 Ответить
А гравця на піаніно? Він же сам просив---путін, забери мене!!!
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19.11.2024 08:05 Ответить
підтримати то він може підтримує, але чи підпише, якщо надійде на стіл д'Ермаку?
Бо ж закон про демобілізацію добровольців-інвалідів досі не підписано.
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19.11.2024 00:52 Ответить
Если они не партизаны, о каком плане гражданских может вообще идти речь?
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19.11.2024 01:09 Ответить
Що буде з полоненим якщо кацапи впіймають другий раз?
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19.11.2024 01:42 Ответить
Після полону довга реабілітація потрібна
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19.11.2024 02:06 Ответить
І клована є відстрочка від п'ятої повістки?
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19.11.2024 07:01 Ответить
Зелені, на чолі з Зеленським, роблять ВСЕ можливе та навіть неможливе аби ЗСУ не отримали поповнення.
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19.11.2024 07:31 Ответить
О, именно так.
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19.11.2024 17:03 Ответить
Люди після полону не мають воювати.
Тільки з особистої згоди на повернення.
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19.11.2024 10:17 Ответить
 
 