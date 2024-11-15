Джемилев передаст Эрдогану список тяжелораненых пленных бойцов "Азова"
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев провел встречу с освобожденным из российского плена бойцом бригады НГУ "Азов" Геннадием Харченко. Во время нее Джемилев получил список имен тяжелораненых военнопленных.
Об этом сообщила пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ.
В списке, который получил Джемилев, есть имена восьми тяжелораненых бойцов полка "Азов". Он планирует передать список имен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы тот помог в освобождении украинских военных из российского плена.
"Я сейчас перевожу его [список] на турецкий и собираюсь отправить президенту Эрдогану, чтобы он поспособствовал освобождению. У него есть контакты с [российским диктатором Владимиром] Путиным, они разговаривают", - заявил Суспільне Крим Мустафа Джемилев.
Геннадий Харченко (Терегеря), приговоренный российским судом к 25 годам тюрьмы, был освобожден в октябре этого года в рамках обмена.
Он находился в колонии в Еленовке и получил ранения, когда российские оккупанты устроили там взрыв. В российском плену Харченко также подвергался пыткам и очень похудел.
Отметим, что при содействии президента Турции, в сентябре 2022 году из российского плена уже было освобождено пять командиров полка "Азов", которые до конца войны будут под протекцией Реджепа Тайипа Эрдогана.
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