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34 воина "Азова" вернулись вчера из плена, - Прокопенко

повернення з російського полону

В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова".

Об этом сообщил в фейсбуке командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену два с половиной года.

"Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона, Украина выдержала первый удар весной 2022 года. Я приветствую вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", - отметил Прокопенко.

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Он также добавил, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".

"Наша общая задача - вернуть каждого", - резюмирует командир бригады "Азов".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина вернула из российского плена 95 защитников. По данным Координационного штаба, особенность этого обмена - возвращение защитников, которые получили "приговоры" в РФ.

Автор: 

обмен (1420) Азов (800) пленные (2172)


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Топ комментарии
+7
От і чудово
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19.10.2024 10:25 Ответить
+6
Дуже добре. Дай Боже їм скорішого одужання, бокацапський полон - це тортури. І не забуваємо, хто їх здав у полон під піарні гасла на марафоні про "контрольовану евакуацію", а потім свої проколи звернув на "Червоний Хрест". Також пам'ятаємо хто розмінував Чонгар для челенжерів в Крим.
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19.10.2024 11:09 Ответить
+4
Скоріше б вже всіх наших полонених повернули!
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19.10.2024 10:47 Ответить
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От і чудово
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19.10.2024 10:25 Ответить
Скоріше б вже всіх наших полонених повернули!
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19.10.2024 10:47 Ответить
Дуже добре. Дай Боже їм скорішого одужання, бокацапський полон - це тортури. І не забуваємо, хто їх здав у полон під піарні гасла на марафоні про "контрольовану евакуацію", а потім свої проколи звернув на "Червоний Хрест". Також пам'ятаємо хто розмінував Чонгар для челенжерів в Крим.
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19.10.2024 11:09 Ответить
Ця хвойда Ірина Верещук мабуть вже за кордоном на своєї віллі
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19.10.2024 12:08 Ответить
Ні, вона справно сьогодні працює в офісі Президента і відповідає за ту дільницю роботи, за яку відповідала в уряді. Таким хвойдам як вона, переставили ліжка в інший бордель.
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19.10.2024 13:52 Ответить
Це просто жах
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19.10.2024 14:28 Ответить
Цікаво , кого раша так бажала повернути? І ще- корейців вона із полону не буде забирати - на фіга їй той мусор . А українці їх кормить , щоб гутттереш не обізвав українців злими

ТАК, гуттереш ? Вже пожав руку кроваву хутина у Казані? Треба його у відставку гнати
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19.10.2024 12:12 Ответить
Ось і результат Курської операції - азовців міняють на рашистів строковиків
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19.10.2024 14:20 Ответить
результат "курської операції" це втрачений Вугледар і Покровськ попереду, з під якого перекидають війська на ср. курська 👿

Героям-азовцям Слава !
Із поверненням з "екстрадиції" !
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19.10.2024 15:44 Ответить
Але декілька тисяч полонених залишилося в полоні.
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19.10.2024 15:45 Ответить
Найкраща новина - коли наших ще й азовців повертають. Дай Боже,щоб всіх до одного повернули..
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19.10.2024 22:53 Ответить
 
 