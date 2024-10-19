34 воина "Азова" вернулись вчера из плена, - Прокопенко
В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова".
Об этом сообщил в фейсбуке командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену два с половиной года.
"Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона, Украина выдержала первый удар весной 2022 года. Я приветствую вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", - отметил Прокопенко.
Он также добавил, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".
"Наша общая задача - вернуть каждого", - резюмирует командир бригады "Азов".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина вернула из российского плена 95 защитников. По данным Координационного штаба, особенность этого обмена - возвращение защитников, которые получили "приговоры" в РФ.
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ТАК, гуттереш ? Вже пожав руку кроваву хутина у Казані? Треба його у відставку гнати
Героям-азовцям Слава !
Із поверненням з "екстрадиції" !