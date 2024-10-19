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Новини
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34 воїни "Азову" повернулися вчора з полону, - Прокопенко

повернення з російського полону

До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову".

Про це повідомив у фейсбуці командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки.

"Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року. Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", - зазначив Прокопенко.

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Він також додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".

"Наше спільне завдання - повернути кожного", - резюмує командир бригади "Азов".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна повернула з російського полону 95 захисників. За даними Координаційного штабу, особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ.

Автор: 

обмін (1203) Азов (785) полонені (2296)


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Топ коментарі
+7
От і чудово
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19.10.2024 10:25 Відповісти
+6
Дуже добре. Дай Боже їм скорішого одужання, бокацапський полон - це тортури. І не забуваємо, хто їх здав у полон під піарні гасла на марафоні про "контрольовану евакуацію", а потім свої проколи звернув на "Червоний Хрест". Також пам'ятаємо хто розмінував Чонгар для челенжерів в Крим.
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19.10.2024 11:09 Відповісти
+4
Скоріше б вже всіх наших полонених повернули!
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19.10.2024 10:47 Відповісти
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19.10.2024 10:25 Відповісти
Скоріше б вже всіх наших полонених повернули!
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19.10.2024 10:47 Відповісти
Дуже добре. Дай Боже їм скорішого одужання, бокацапський полон - це тортури. І не забуваємо, хто їх здав у полон під піарні гасла на марафоні про "контрольовану евакуацію", а потім свої проколи звернув на "Червоний Хрест". Також пам'ятаємо хто розмінував Чонгар для челенжерів в Крим.
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19.10.2024 11:09 Відповісти
Ця хвойда Ірина Верещук мабуть вже за кордоном на своєї віллі
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19.10.2024 12:08 Відповісти
Ні, вона справно сьогодні працює в офісі Президента і відповідає за ту дільницю роботи, за яку відповідала в уряді. Таким хвойдам як вона, переставили ліжка в інший бордель.
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19.10.2024 13:52 Відповісти
Це просто жах
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19.10.2024 14:28 Відповісти
Цікаво , кого раша так бажала повернути? І ще- корейців вона із полону не буде забирати - на фіга їй той мусор . А українці їх кормить , щоб гутттереш не обізвав українців злими

ТАК, гуттереш ? Вже пожав руку кроваву хутина у Казані? Треба його у відставку гнати
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19.10.2024 12:12 Відповісти
Ось і результат Курської операції - азовців міняють на рашистів строковиків
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19.10.2024 14:20 Відповісти
результат "курської операції" це втрачений Вугледар і Покровськ попереду, з під якого перекидають війська на ср. курська 👿

Героям-азовцям Слава !
Із поверненням з "екстрадиції" !
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19.10.2024 15:44 Відповісти
Але декілька тисяч полонених залишилося в полоні.
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19.10.2024 15:45 Відповісти
Найкраща новина - коли наших ще й азовців повертають. Дай Боже,щоб всіх до одного повернули..
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19.10.2024 22:53 Відповісти
 
 