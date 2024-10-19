34 воїни "Азову" повернулися вчора з полону, - Прокопенко
До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовці "Азову".
Про це повідомив у фейсбуці командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки.
"Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року. Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", - зазначив Прокопенко.
Він також додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".
"Наше спільне завдання - повернути кожного", - резюмує командир бригади "Азов".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна повернула з російського полону 95 захисників. За даними Координаційного штабу, особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ.
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ТАК, гуттереш ? Вже пожав руку кроваву хутина у Казані? Треба його у відставку гнати
Героям-азовцям Слава !
Із поверненням з "екстрадиції" !