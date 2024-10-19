Процесс последнего обмена был очень сложным. Среди освобожденных - 38 воинов Нацгвардии, 2 полицейских и 2 пограничника, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди освобожденных накануне из вражеского плена украинских военнослужащих - 42 сотрудника системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, процесс обмена был чрезвычайно сложным.

"Приложено максимум усилий, чтобы вернуть наших людей домой. И это удалось. На родную землю вернулись 42 сотрудника системы Министерства внутренних дел, среди которых семеро офицеров. Большинство - 38 военнослужащих - бойцы Национальной гвардии Украины. Еще двое полицейских и двое пограничников", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина вернула из российского плена 95 защитников. По данным Координационного штаба, особенность этого обмена - возвращение защитников, которые получили "приговоры" в РФ.