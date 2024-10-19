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Процесс последнего обмена был очень сложным. Среди освобожденных - 38 воинов Нацгвардии, 2 полицейских и 2 пограничника, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди освобожденных накануне из вражеского плена украинских военнослужащих - 42 сотрудника системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, процесс обмена был чрезвычайно сложным.

"Приложено максимум усилий, чтобы вернуть наших людей домой. И это удалось. На родную землю вернулись 42 сотрудника системы Министерства внутренних дел, среди которых семеро офицеров. Большинство - 38 военнослужащих - бойцы Национальной гвардии Украины. Еще двое полицейских и двое пограничников", - говорится в сообщении.

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обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина вернула из российского плена 95 защитников. По данным Координационного штаба, особенность этого обмена - возвращение защитников, которые получили "приговоры" в РФ.

Автор: 

плен (2631) пленные (2172) Клименко Игорь (402)


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Топ комментарии
+6
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19.10.2024 09:55 Ответить
+5
Часом не ті нацгвардійці, котрі так потужно захищали ЧАЕС?
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19.10.2024 08:47 Ответить
+5
Прокопенко додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".
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19.10.2024 08:56 Ответить
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Это хорошо. А где Азовцы???
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19.10.2024 08:36 Ответить
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19.10.2024 09:55 Ответить
34 азовці за словами Редиска
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19.10.2024 08:40 Ответить
Прокопенко додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".
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19.10.2024 08:56 Ответить
BBC

У червні цього року путін заявив, що в російському полоні перебувають 6465 українських військових.

Він також не став коментувати заяви ООН та правозахисників щодо політики Росії щодо тортур щодо полонених.
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19.10.2024 09:02 Ответить
Наберуть 900 кадирівці - будуть міняти. Чи іноземців. Чи не зрозуміло?
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19.10.2024 09:16 Ответить
Часом не ті нацгвардійці, котрі так потужно захищали ЧАЕС?
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19.10.2024 08:47 Ответить
Як називається той, хто обсирає наших військових?
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19.10.2024 09:51 Ответить
Свинособака.
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19.10.2024 09:54 Ответить
Читай новини, а не зрадойобствуй.
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19.10.2024 09:18 Ответить
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19.10.2024 12:32 Ответить
"42 співробітники системи мвс" (???) Це менти! Це сторожові пси злочинного режиму, А де Воїни ЗСУ???
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19.10.2024 18:05 Ответить
браво!
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20.10.2024 03:24 Ответить
 
 