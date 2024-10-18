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Новости Видео Война
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Бойцы 3-й ОШБ успешно контратаковали позиции оккупантов на Харьковщине и взяли в плен нескольких россиян: "Замотай его. Он хоть и п#дар, но мне немножко жалко". ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБ провели успешную контратаку на позиции оккупантов в Харьковской области и захватили нескольких россиян в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети.

"Операция 2-го штурмбата, который взял в плен партию оккупантов на харьковских рубежах. 1-я и 2-я роты батальона, контратаковали позиции врага. Взяли штурмом посадку и зачистили улицы населенного пункта. Продолжали идти вперед, несмотря на полученные ранения. Оккупантов выкуривали из нор лесополосы и доставали из подвалов разбомбленного поселка", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

Харьковщина (5577) пленные (2172) бой (180) 3-я Отдельная штурмовая бригада (442)


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повне відео https://www.youtube.com/watch?v=cPQCF63JDiA тут
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18.10.2024 10:59 Ответить
Соколи наші українські!! Обіймаю вас всіх!!
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18.10.2024 11:18 Ответить
Трошки шкода!? Цікаво кацапам шкода коли вони розстрілюють? Спитайте чого вони прийшли сюди зі зброєю, ще цигарку дайте. Невиправні ідіоти.
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18.10.2024 12:25 Ответить
👍сурові українські воїни в 3 ОШБ! Респект героям! Слава ЗСУ!
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18.10.2024 14:11 Ответить
Головна риса українців- доброта, людяність. А кацапи від тюркського слова "кесаб"-м,ясник. Почитавши історію кацапії, розумієш, що таке нелюдське поводження для звичайних людей стало нормою для м,ясників.
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18.10.2024 14:27 Ответить
Геїв трохи шкода, а от під#рів нє
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18.10.2024 14:31 Ответить
Не повинно бути навіть"трохи шкода" тим, хто свідомо за гроші прийшов тебе вбивати
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18.10.2024 17:22 Ответить
Може в когось горілка є? Налийте бідолашному кацапу, він мабуть весь на нервах.
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19.10.2024 12:17 Ответить
 
 