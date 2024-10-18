Бойцы 3-й ОШБ успешно контратаковали позиции оккупантов на Харьковщине и взяли в плен нескольких россиян: "Замотай его. Он хоть и п#дар, но мне немножко жалко". ВИДЕО
Бойцы 3-й ОШБ провели успешную контратаку на позиции оккупантов в Харьковской области и захватили нескольких россиян в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети.
"Операция 2-го штурмбата, который взял в плен партию оккупантов на харьковских рубежах. 1-я и 2-я роты батальона, контратаковали позиции врага. Взяли штурмом посадку и зачистили улицы населенного пункта. Продолжали идти вперед, несмотря на полученные ранения. Оккупантов выкуривали из нор лесополосы и доставали из подвалов разбомбленного поселка", - говорится в комментарии к видео.
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Urs
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