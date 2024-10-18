Бійці 3-ї ОШБ успішно контратакували позиції окупантів на Харківщині та полонили кількох росіян: "Замотай його. Він хоч і п#дар, але мені трошки жалко". ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБ провели успішну контратаку на позиції окупантів у Харківській області та захопили кількох росіян у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Операція 2-го штурмбату, який взяв у полон партію окупантів на харківських рубежах. 1-ша та 2-га роти батальйону, контратакували позиції ворога. Взяли штурмом посадку та зачистили вулиці населеного пункту. Продовжували йти вперед, попри отримані поранення. Окупантів викурювали з нір лісосмуги та діставали з підвалів розбомбленого селища", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація у ближньому бою заблукалого окупанта, який думав, що йде до своїх. ВIДЕО