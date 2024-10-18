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Бійці 3-ї ОШБ успішно контратакували позиції окупантів на Харківщині та полонили кількох росіян: "Замотай його. Він хоч і п#дар, але мені трошки жалко". ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБ провели успішну контратаку на позиції окупантів у Харківській області та захопили кількох росіян у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Операція 2-го штурмбату, який взяв у полон партію окупантів  на харківських рубежах. 1-ша та 2-га роти батальйону, контратакували позиції ворога. Взяли штурмом посадку та зачистили вулиці населеного пункту. Продовжували йти вперед, попри отримані поранення. Окупантів викурювали з нір лісосмуги та діставали з підвалів розбомбленого селища", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

Харківщина (6054) полонені (2296) бій (179) 3 Окрема штурмова бригада (454)


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повне відео https://www.youtube.com/watch?v=cPQCF63JDiA тут
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18.10.2024 10:59 Відповісти
Соколи наші українські!! Обіймаю вас всіх!!
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18.10.2024 11:18 Відповісти
Трошки шкода!? Цікаво кацапам шкода коли вони розстрілюють? Спитайте чого вони прийшли сюди зі зброєю, ще цигарку дайте. Невиправні ідіоти.
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18.10.2024 12:25 Відповісти
👍сурові українські воїни в 3 ОШБ! Респект героям! Слава ЗСУ!
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18.10.2024 14:11 Відповісти
Головна риса українців- доброта, людяність. А кацапи від тюркського слова "кесаб"-м,ясник. Почитавши історію кацапії, розумієш, що таке нелюдське поводження для звичайних людей стало нормою для м,ясників.
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18.10.2024 14:27 Відповісти
Геїв трохи шкода, а от під#рів нє
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18.10.2024 14:31 Відповісти
Не повинно бути навіть"трохи шкода" тим, хто свідомо за гроші прийшов тебе вбивати
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18.10.2024 17:22 Відповісти
Може в когось горілка є? Налийте бідолашному кацапу, він мабуть весь на нервах.
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19.10.2024 12:17 Відповісти
 
 