Ліквідація у ближньому бою заблукалого окупанта, який думав, що йде до своїх. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта у ближньому бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці знищили ворога, який, ймовірно, заблукав і думав, що прийшов до своїх поплічників.
Топ коментарі
+26 Aleksander Jakuszew #537073
показати весь коментар15.10.2024 12:07 Посилання
+17 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.10.2024 12:16 Посилання
+16 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар15.10.2024 13:05 Посилання
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Але ж війна...однієї великої радянської армії проти малої радянської армії.
А Цахал горою стоїть навіть за одного свого військового,як і армія США-там спочатку технології роблять свою справу,лиш потім мотопіхота зачищає.
Це до того,що в них зовсім інший принцип ведення війни,аніж то,що викладали в радянських військових академіях,де навчались практично всі генерали,і ті,і ті.
За,здається,навчався в американській,та його то змусили піти.
Ти дебіл?Ви не праві. Застрелили озброєного кацапа, який бігав і не думав здаватися. А обмінний фонд і так величезний. Кацапи не хочуть мінятися. Який сенс в таких умовах ганятися за тим придурком і наражатися на небезпеку?
Якщо ЗСУ таких "блукаючих" не буде знешкоджувати, то він заблукає до твого дивану, і вистрілить тобі у макітру.
невже так боляче за своїх вбитих бидляків , які приперлися в Украіну нас вбивати , за що ???