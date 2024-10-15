Ліквідація у ближньому бою заблукалого окупанта, який думав, що йде до своїх. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта у ближньому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці знищили ворога, який, ймовірно, заблукав і думав, що прийшов до своїх поплічників.

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