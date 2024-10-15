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Ліквідація у ближньому бою заблукалого окупанта, який думав, що йде до своїх. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта у ближньому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці знищили ворога, який, ймовірно, заблукав і думав, що прийшов до своїх поплічників.

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Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) бій (179)


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Топ коментарі
+26
Правильно сделали. Хватит уже выкармливать в плену этих сРУцьких уродов. А эти все "международные организации" это просто никчемный баласт. А при чём здесь Конвенция? Они воевали с ВООРУЖЁННЫМ врагом, а не расстреливали безоружного как это делалют сРУцькие ублюдки.
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15.10.2024 12:07
+17
Какие международные конвенции ты о чем. Рашисты вышли из всех международных конвенция а значит стали просто зверьем. А зверье можно уничтожать любым способом и в любое время. И вообще все ети международные законы и конвенции нужно пересмотреть. Они должны учитываться при обоюдном согласии сторон их соблюдать. А бешенной собаке бесполезно тыкать бумажку под нос тем более незачем ее брать в плен
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15.10.2024 12:16
+16
Цей "заблукалий касап" не прийшов здаватися, бо не відповів, і став утікати/змінювати позицію.
Якщо ЗСУ таких "блукаючих" не буде знешкоджувати, то він заблукає до твого дивану, і вистрілить тобі у макітру.
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15.10.2024 13:05
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По 1 кідару на добу вирішили викладати?
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15.10.2024 11:41 Відповісти
Так його
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15.10.2024 11:53 Відповісти
Правильно сделали. Хватит уже выкармливать в плену этих сРУцьких уродов. А эти все "международные организации" это просто никчемный баласт. А при чём здесь Конвенция? Они воевали с ВООРУЖЁННЫМ врагом, а не расстреливали безоружного как это делалют сРУцькие ублюдки.
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15.10.2024 12:07 Відповісти
А они даже не комбатанты, они спецоператоры. А про спецоператоров в международном законодательстве ничего не сказано.
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16.10.2024 00:20 Відповісти
Какие международные конвенции ты о чем. Рашисты вышли из всех международных конвенция а значит стали просто зверьем. А зверье можно уничтожать любым способом и в любое время. И вообще все ети международные законы и конвенции нужно пересмотреть. Они должны учитываться при обоюдном согласии сторон их соблюдать. А бешенной собаке бесполезно тыкать бумажку под нос тем более незачем ее брать в плен
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15.10.2024 12:16 Відповісти
Трохи близько до причини,ЧОМУ.
Але ж війна...однієї великої радянської армії проти малої радянської армії.
А Цахал горою стоїть навіть за одного свого військового,як і армія США-там спочатку технології роблять свою справу,лиш потім мотопіхота зачищає.
Це до того,що в них зовсім інший принцип ведення війни,аніж то,що викладали в радянських військових академіях,де навчались практично всі генерали,і ті,і ті.
За,здається,навчався в американській,та його то змусили піти.
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15.10.2024 12:43 Відповісти
Тільки звірям зброю дадуть (такі ж звірі)...а нам ні бо утерменші для підербіргюрів являются "Человєком" "А ще є права чЄлавєка"
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15.10.2024 17:42 Відповісти
Вони вже у полоні олів'є, балик, оселедця під шубою вимагають... Щоб було уютно, по- домашнєму... І скаржаться Червоному хресту і усіляким провіряючим женєвскіх канвєнций на то, чьто іх хателкі нє виполняються...
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15.10.2024 12:46 Відповісти
Ти дебіл? Ви не праві. Застрелили озброєного кацапа, який бігав і не думав здаватися. А обмінний фонд і так величезний. Кацапи не хочуть мінятися. Який сенс в таких умовах ганятися за тим придурком і наражатися на небезпеку?
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15.10.2024 12:48 Відповісти
Пофіг шо він там думав. Якшо хтось здається в полон, він повинен це обозначити - підняти руки вгору, голосно сказати про це, виконувати вказівки українських воїнів. На відео чітко видно, що він здаватися не збирався. Він тікав. От і все.
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15.10.2024 13:33 Відповісти
Цей "заблукалий касап" не прийшов здаватися, бо не відповів, і став утікати/змінювати позицію.
Якщо ЗСУ таких "блукаючих" не буде знешкоджувати, то він заблукає до твого дивану, і вистрілить тобі у макітру.
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15.10.2024 13:05 Відповісти
не скавчать, скотиняка ! 😂👍
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15.10.2024 13:15 Відповісти
Вже другий про***б...перший коли в окопи зайшов
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15.10.2024 12:03 Відповісти
Коли свої заградотряди пристрелять дезертір. Коли ЗСУ пристрелять то герой.
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15.10.2024 12:17 Відповісти
шо з кацапом
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15.10.2024 12:21 Відповісти
кацап дременув, бо наші заговорили українською мовою / свої - свои
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15.10.2024 12:23 Відповісти
хочу сказать что бы не увлекались руским языком т.к. они тоже могут ПРОКУКАТЬ ,что ты украинец. !!! разговорная русская речь приходит если ты там долго живешь , а то что в школе учили то не очень там используют ,особенно УДАРЕНИЯ !!! так что осторожней с этим !!! короткие фразы ,но не предложения ,а то просекут !!!
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15.10.2024 12:50 Відповісти
Мабуть якісь з Байкалу - нікуя "ні панімаіт" і навіть "ні гаваріт", може "хлуханімой" піdар?...
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15.10.2024 13:04 Відповісти
как-то в носе ковыряя, мне там лишнее на кой, вдруг случайно замечаю я что комроты тут не мой.. и другие пехотинцы здоровенны как Кличко, оказалось - украинцы и пуляют мне в очко...
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15.10.2024 13:22 Відповісти
Щось забагато тут є захисників срюського хамʼя ,
невже так боляче за своїх вбитих бидляків , які приперлися в Украіну нас вбивати , за що ???
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15.10.2024 13:30 Відповісти
Замочили п"яного кацапа, що забрів з похмілля не туди куди треба? І розтрубили як відосіки зеленського на "всю пітерську?" Це робиться (гниючі трупи, відірвані голови, палаючий БТР...) з одною метою - відвернути увагу Українців від катастрофічниз провалів в командуванні Армією, зовнішній і внутрішній політиці, проводимій бандою мерзотників з Банкової. Завтра покажуть як якийсь окупант конає від поранення, стікає кров"ю, горить в бліндажі ... - насолоджуйтесь "перемогою", Українці! А тим часом сотні і тисячі наших солдатів гинуть на вулицях Торецька, Часового Яра, Вовчанська, здали Вугледар, десятки сіл... але то *****, малята. Любуйтеся як конає окупант котрому попала граната в сраку!
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15.10.2024 18:41 Відповісти
 
 