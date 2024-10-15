Ликвидация в ближнем бою заблудившегося оккупанта, который думал, что идет к своим. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент ликвидации оккупанта в ближнем бою.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы уничтожили врага, который, вероятно, заблудился и думал, что пришел к своим товарищам.

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