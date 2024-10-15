Ликвидация в ближнем бою заблудившегося оккупанта, который думал, что идет к своим. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент ликвидации оккупанта в ближнем бою.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы уничтожили врага, который, вероятно, заблудился и думал, что пришел к своим товарищам.
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+26 Aleksander Jakuszew #537073
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+17 ALEX SUROVV #593022
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Але ж війна...однієї великої радянської армії проти малої радянської армії.
А Цахал горою стоїть навіть за одного свого військового,як і армія США-там спочатку технології роблять свою справу,лиш потім мотопіхота зачищає.
Це до того,що в них зовсім інший принцип ведення війни,аніж то,що викладали в радянських військових академіях,де навчались практично всі генерали,і ті,і ті.
За,здається,навчався в американській,та його то змусили піти.
Ти дебіл?Ви не праві. Застрелили озброєного кацапа, який бігав і не думав здаватися. А обмінний фонд і так величезний. Кацапи не хочуть мінятися. Який сенс в таких умовах ганятися за тим придурком і наражатися на небезпеку?
Якщо ЗСУ таких "блукаючих" не буде знешкоджувати, то він заблукає до твого дивану, і вистрілить тобі у макітру.
невже так боляче за своїх вбитих бидляків , які приперлися в Украіну нас вбивати , за що ???