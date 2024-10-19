Процес останнього обміну був надзвичайно складним. Серед визволених - 38 воїнів Нацгвардії, 2 поліцейських та 2 прикордонники, - Клименко. ФОТОрепортаж
Серед звільнених напередодні з ворожого полону українських військовослужбовців - 42 співробітники системи Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, процес обміну був надзвичайно складним.
"Докладено максимум зусиль, щоб повернути наших людей додому. І це вдалося. На рідну землю повернулися 42 співробітники системи Міністерства внутрішніх справ, серед яких семеро офіцерів. Більшість - 38 військовослужбовців - бійці Національної гвардії України. Ще двоє поліцейських та двоє прикордонників", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна повернула з російського полону 95 захисників. За даними Координаційного штабу, особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ.
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У червні цього року путін заявив, що в російському полоні перебувають 6465 українських військових.
Він також не став коментувати заяви ООН та правозахисників щодо політики Росії щодо тортур щодо полонених.