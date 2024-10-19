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Процес останнього обміну був надзвичайно складним. Серед визволених - 38 воїнів Нацгвардії, 2 поліцейських та 2 прикордонники, - Клименко. ФОТОрепортаж

Серед звільнених напередодні з ворожого полону українських військовослужбовців - 42 співробітники системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, процес обміну був надзвичайно складним.

"Докладено максимум зусиль, щоб повернути наших людей додому. І це вдалося. На рідну землю повернулися 42 співробітники системи Міністерства внутрішніх справ, серед яких семеро офіцерів. Більшість - 38 військовослужбовців - бійці Національної гвардії України. Ще двоє поліцейських та двоє прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бійці бригади "Азов" взяли у полон 17 російських військових на Торецькому напрямку. ВIДЕО

обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна повернула з російського полону 95 захисників. За даними Координаційного штабу, особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ.

Автор: 

полон (1584) полонені (2296) Клименко Ігор (490)


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Топ коментарі
+6
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19.10.2024 09:55 Відповісти
+5
Часом не ті нацгвардійці, котрі так потужно захищали ЧАЕС?
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19.10.2024 08:47 Відповісти
+5
Прокопенко додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".
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19.10.2024 08:56 Відповісти
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Это хорошо. А где Азовцы???
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19.10.2024 08:36 Відповісти
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19.10.2024 09:55 Відповісти
34 азовці за словами Редиска
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19.10.2024 08:40 Відповісти
Прокопенко додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".
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19.10.2024 08:56 Відповісти
BBC

У червні цього року путін заявив, що в російському полоні перебувають 6465 українських військових.

Він також не став коментувати заяви ООН та правозахисників щодо політики Росії щодо тортур щодо полонених.
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19.10.2024 09:02 Відповісти
Наберуть 900 кадирівці - будуть міняти. Чи іноземців. Чи не зрозуміло?
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19.10.2024 09:16 Відповісти
Часом не ті нацгвардійці, котрі так потужно захищали ЧАЕС?
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19.10.2024 08:47 Відповісти
Як називається той, хто обсирає наших військових?
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19.10.2024 09:51 Відповісти
Свинособака.
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19.10.2024 09:54 Відповісти
Читай новини, а не зрадойобствуй.
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19.10.2024 09:18 Відповісти
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19.10.2024 12:32 Відповісти
"42 співробітники системи мвс" (???) Це менти! Це сторожові пси злочинного режиму, А де Воїни ЗСУ???
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19.10.2024 18:05 Відповісти
браво!
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20.10.2024 03:24 Відповісти
 
 