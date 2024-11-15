Джемілєв передасть Ердогану список тяжкопоранених полонених бійців "Азову"

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв провів зустріч зі звільненим з російського полону бійцем бригади НГУ "Азов" Геннадієм Харченком. Під час неї Джемілєв отримав список імен важкопоранених військовополонених.

Про це повідомила пресслужба Меджлісу кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ.

У списку, який отримав Джемілєв, є імена восьми важкопоранених бійців полку "Азов". Він планує передати список імен президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, щоб той допоміг у звільненні українських військових із російського полону.

"Я зараз перекладаю його [список] турецькою і збираюся відправити президенту Ердогану, щоб він посприяв звільненню. У нього є контакти з [російським диктатором Володимиром] Путіним, вони розмовляють", - заявив Суспільне Крим Мустафа Джемілєв.

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Геннадій Харченко (Терегеря), засуджений російським судом до 25 років тюрми, був звільнений у жовтні цього року в рамках обміну.

Він перебував у колонії в Оленівці та дістав поранення, коли російські окупанти влаштували там вибух. У російському полоні Харченко також зазнавав катувань та дуже схуд.

Зазначимо, що за сприяння президента Туреччини, у вересні 2022 році з російського полону вже було звільнено п’ять командирів полку "Азов", які до кінця війни будуть під протекцією Реджепа Таїпа Ердогана.

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