Джемілєв передасть Ердогану список тяжкопоранених полонених бійців "Азову"
Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв провів зустріч зі звільненим з російського полону бійцем бригади НГУ "Азов" Геннадієм Харченком. Під час неї Джемілєв отримав список імен важкопоранених військовополонених.
Про це повідомила пресслужба Меджлісу кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ.
У списку, який отримав Джемілєв, є імена восьми важкопоранених бійців полку "Азов". Він планує передати список імен президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, щоб той допоміг у звільненні українських військових із російського полону.
"Я зараз перекладаю його [список] турецькою і збираюся відправити президенту Ердогану, щоб він посприяв звільненню. У нього є контакти з [російським диктатором Володимиром] Путіним, вони розмовляють", - заявив Суспільне Крим Мустафа Джемілєв.
Геннадій Харченко (Терегеря), засуджений російським судом до 25 років тюрми, був звільнений у жовтні цього року в рамках обміну.
Він перебував у колонії в Оленівці та дістав поранення, коли російські окупанти влаштували там вибух. У російському полоні Харченко також зазнавав катувань та дуже схуд.
Зазначимо, що за сприяння президента Туреччини, у вересні 2022 році з російського полону вже було звільнено п’ять командирів полку "Азов", які до кінця війни будуть під протекцією Реджепа Таїпа Ердогана.
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