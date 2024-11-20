Верховная Рада приняла закон об отсрочке от мобилизации родственников погибших и пропавших без вести на войне

Верховная Рада проголосовала за закон об уточнении основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий, начиная с 2014 года.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграме.

По его словам, законопроект №12104 был поддержан 304 голосами парламентариев. Депутаты приняли закон сразу и в целом.

Целью закона является устранение правовой неопределенности относительно основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

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Документом уточняются основания предоставления отсрочки лицам, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной, полнородный, неполнородный брат или сестра) погибли или пропали без вести (признаны пропавшими) при особых обстоятельствах или при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации во время АТО, ООС и полномасштабного вторжения.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в целом 11 апреля 2024 года, а 17 апреля президент Владимир Зеленский подписал его. Закон вступил в силу через месяц после официального обнародования, то есть 18 мая 2024 года. Одобренный 20 ноября законопроект 12104 вносит изменения в статью 23 Закона Украины о мобилизации.