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Новости
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Верховная Рада приняла закон об отсрочке от мобилизации родственников погибших и пропавших без вести на войне

Верховна Рада внесла зміни до Закону про мобілізацію, уточнивши підстави відстрочки родичам загиблих і зниклих безвісти

Верховная Рада проголосовала за закон об уточнении основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий, начиная с 2014 года.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграме.

По его словам, законопроект №12104 был поддержан 304 голосами парламентариев. Депутаты приняли закон сразу и в целом.

Целью закона является устранение правовой неопределенности относительно основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

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Документом уточняются основания предоставления отсрочки лицам, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной, полнородный, неполнородный брат или сестра) погибли или пропали без вести (признаны пропавшими) при особых обстоятельствах или при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации во время АТО, ООС и полномасштабного вторжения.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в целом 11 апреля 2024 года, а 17 апреля президент Владимир Зеленский подписал его. Закон вступил в силу через месяц после официального обнародования, то есть 18 мая 2024 года. Одобренный 20 ноября законопроект 12104 вносит изменения в статью 23 Закона Украины о мобилизации.

Автор: 

ВР (29244) закон (3177) мобилизация (2761)


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Взагалі-то має бути заборона!
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20.11.2024 12:31 Ответить
клоуни та шулери з грального бізнесу чим займаються?
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20.11.2024 12:33 Ответить
неповнорідний брат чи сестра....ще одна ухилянтська схема
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20.11.2024 12:34 Ответить
Якщо воно виглядає, як ухилянтська схема, тхне як ухилянтська схема, задумана як ухилянтська схема, то вона і є

Зараз усі інваліди прокурори ще й заднім числом собі усиновлення або браки зроблять
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20.11.2024 13:05 Ответить
Мій пасинок загинув в 2015 в Айдарі. Мій син його неповнорідний брат пішов добровольцем у 18 років на війну. 22 місяці з них більшість під Кремінною. Списався як неповнорідний брат загиблого. Він ухилянт на вашу думку ?
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20.11.2024 13:22 Ответить
та эти выше- два тэцэкуна-ухылянты соревнуются в слабоумии
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20.11.2024 13:24 Ответить
Ця нова норма Закону - чисто технічна і уточнює поняття "пропали безвісти" (стара редакція).
Нажаль не вирішене питання із родичами тих військовослужбовців, які померли, перебуваючи в діючих військах, внаслідок отриманих травм або раптової смерті через загострення хвороб серцево-судинної системи. Під визначення дефініції "загинули" такі люди не підпадають.
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20.11.2024 15:35 Ответить
 
 