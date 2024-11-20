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Рада приняла закон о лишении государственных наград за поддержку РФ

Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Верховная Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду РФ или совершение других противоправных действий против Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 283 парламентария.

Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины.

Таким образом, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.

Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.

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Автор: 

ВР (29244) законопроект (3221) награда (1798)


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Топ комментарии
+7
не пройшло й 10 років війни й 3-х повномасштабної...
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20.11.2024 12:53
+5
у Ківи нагородну зброю заберуть?
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20.11.2024 12:52
+5
потрібно відкривати кримінальні справи з державну зраду, а не нагороди відбирати.
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20.11.2024 12:53
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Медведчук, Богуслаєв, можливо і незабвенна Надія Савченко, яка фактично стала на біік росії.
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20.11.2024 12:46 Ответить
у Ківи нагородну зброю заберуть?
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20.11.2024 12:52 Ответить
Ага ,посмертно .
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20.11.2024 13:27 Ответить
Не на захист, але Савченко з 22 року на фронті служе у 112 бригаді (як служе, це вже питання до тих хто поряд з нею).
"Зараз вона командує на фронті стрілецькою ротою, а також отримала поранення. Під час обстрілу її засипало у бліндажі від вибуху мінометної міни, Савченко вижила, але отримала травми."Про це розповів журналіст Володимир Бойко.
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20.11.2024 13:18 Ответить
Я не знала де була Савченко, якщо вона дійсно на фронті, то забираю свої слова стосовно неї і прошу вибачення.
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20.11.2024 16:35 Ответить
Пригадайте нагородження її Зіркою Героя
- Савченко жбурнула коробочку із Зіркою по ПІДЛОЗІ до сеструхи.

Пригадайте її справи із сєпарами та Рубаном.

Пригадайте її медійність від Медведчука та пухке 'голодування' та героїзацію з полоном на рос.тб.
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20.11.2024 22:33 Ответить
ну нарешті. а то дуже багато шльопок і шляпаків узьколизів з держнагородами є. накуй з пляжу!
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20.11.2024 12:46 Ответить
"...Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО ..." - оПпа
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20.11.2024 12:51 Ответить
потрібно відкривати кримінальні справи з державну зраду, а не нагороди відбирати.
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20.11.2024 12:53 Ответить
не пройшло й 10 років війни й 3-х повномасштабної...
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20.11.2024 12:53 Ответить
Кучму позбавлять? Він свого часу колю_патрубка українським орденом нагородив, "заплодотворноє сатручство мєжду СБУ і фсб вбарьбє стєрарізмам".
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20.11.2024 12:54 Ответить
А конфискация майна,а "финансирование армии это популизм",когда армия вторжения стояла на границах,это еще не пророссийская деятельность?
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20.11.2024 13:00 Ответить
кримські зрадники (Герої України) нагороди повернуть теж?
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20.11.2024 13:04 Ответить
ніфіга зе!паяц жосткій!
у всіх своїх кацапських друзяк забере заслужених перезаслужених?
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20.11.2024 13:09 Ответить
це як камінь у воду кинути - хвиля через деякий час затихне
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20.11.2024 13:11 Ответить
народний депутат юрий бойко - "герой " України теж віддасть зірку ?
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20.11.2024 13:21 Ответить
Так бойко хороший ,він разом зі слугами "правильно" голосує
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20.11.2024 13:30 Ответить
А что там по роиянским конфетами,в Одессе 5 крупных магазинов-сеть в открытую продают и тишина???
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20.11.2024 13:24 Ответить
посил є на інфу? Чи спамиш?
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20.11.2024 13:31 Ответить
Ще в шмеркелихи орденок потрібно викрутити зі шкірою разом
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20.11.2024 13:40 Ответить
до тимощука не забудьте застосувати.Нехай в спортлото потім скаржиться.
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20.11.2024 14:06 Ответить
Ну, нарешті!
В такому разі треба відкривати список достойних:
1) всі члени партії регіонів (ОПЗЖ "За життя" і всі партії-супутники, що були клонами, Наш Край, Сила і Честь);
2) члени Соціалістичної партії України (О. Мороз і т.д.);
3) члени Комуністичної партії України (ліва опозиція, зокрема: П. М. Симоненко, його соратники М. М. Тимошенко);
4) всі члени Союзу воїнів-інтернаціоналістів (по суті окупаційні війська в Афганістані, Німеччині, Угорщині, Чехословатчині, Польщі);
5) липові Чорнобільці (Союз-Чорнобіль), і всі бувші члени КПРС!
6) всі артисти, митці, художники, освітяни, науковці-втікачі, що зараз знаходяться в рашці і підтримують це кляте їхнє сво;
7) всі колаборанти, що співпрацюють з рашкою. в т. ч і на окупованих територіях;
8) всі служителі церковного культу, що стали колаборантами і пітримують їхнє сво;
9) громадські організації та їхні діячі, що мають пряме відношення до рашки - всілякі там географічні товариства, донське козацтво, союз радянських офіцерів, товаристо лісників;
10) позбавлення звань президентів, прем'єр-міністрів, що довели Україну до безядерного статусу, знищили її озброєння та продавали рашці зброю: Кучма Л. Д., Ющенко В., Тимошенко Ю. В. і т. д.;
11) вісх, хто помічений в дискредитації України і популяризую радянський союз.

Наод України хоче нарешті очистити Святу Землю України від совків, комуністів і рашистської пошесті!!!
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20.11.2024 15:40 Ответить
 
 