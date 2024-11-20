Рада приняла закон о лишении государственных наград за поддержку РФ
Верховная Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду РФ или совершение других противоправных действий против Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 283 парламентария.
Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины.
Таким образом, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.
Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.
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"Зараз вона командує на фронті стрілецькою ротою, а також отримала поранення. Під час обстрілу її засипало у бліндажі від вибуху мінометної міни, Савченко вижила, але отримала травми."Про це розповів журналіст Володимир Бойко.
- Савченко жбурнула коробочку із Зіркою по ПІДЛОЗІ до сеструхи.
Пригадайте її справи із сєпарами та Рубаном.
Пригадайте її медійність від Медведчука та пухке 'голодування' та героїзацію з полоном на рос.тб.
у всіх своїх кацапських друзяк забере заслужених перезаслужених?
В такому разі треба відкривати список достойних:
1) всі члени партії регіонів (ОПЗЖ "За життя" і всі партії-супутники, що були клонами, Наш Край, Сила і Честь);
2) члени Соціалістичної партії України (О. Мороз і т.д.);
3) члени Комуністичної партії України (ліва опозиція, зокрема: П. М. Симоненко, його соратники М. М. Тимошенко);
4) всі члени Союзу воїнів-інтернаціоналістів (по суті окупаційні війська в Афганістані, Німеччині, Угорщині, Чехословатчині, Польщі);
5) липові Чорнобільці (Союз-Чорнобіль), і всі бувші члени КПРС!
6) всі артисти, митці, художники, освітяни, науковці-втікачі, що зараз знаходяться в рашці і підтримують це кляте їхнє сво;
7) всі колаборанти, що співпрацюють з рашкою. в т. ч і на окупованих територіях;
8) всі служителі церковного культу, що стали колаборантами і пітримують їхнє сво;
9) громадські організації та їхні діячі, що мають пряме відношення до рашки - всілякі там географічні товариства, донське козацтво, союз радянських офіцерів, товаристо лісників;
10) позбавлення звань президентів, прем'єр-міністрів, що довели Україну до безядерного статусу, знищили її озброєння та продавали рашці зброю: Кучма Л. Д., Ющенко В., Тимошенко Ю. В. і т. д.;
11) вісх, хто помічений в дискредитації України і популяризую радянський союз.
Наод України хоче нарешті очистити Святу Землю України від совків, комуністів і рашистської пошесті!!!