Будет запрещен только для государственных органов, - Юрчишин о законопроекте по регулированию Telegram

Законопроект о регулировании Telegram предусматривает запрет использования мессенджера только для государственных органов. О запрете для граждан речь не идет.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Можем ли мы запретить ту или иную сеть самим нашим гражданам? Технически да, но это совсем другая процедура. Это через санкционирование. Здесь мяч на поле, собственно, президента",- заявил народный избранник.

По словам парламентария, Верховная Рада может лишь показать, что эта сеть де-факто преступная и запретить использовать ее государственным органам.

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Юрчишин выразил надежду, что до конца года можно будет отчитаться об одобрении законопроекта в первом чтении, но отметил, что даже попадание законопроекта в повестку дня уже будет определенным движением вперед.

Кроме этого, он отметил, что альтернативы Telegram существуют. В качестве примера, депутат упомянул о WhatsApp, Signal, Threema. В частности, последняя, по словам нардепа, имеет сквозное шифрование, благодаря которому информацию о пользователе не может получить человек, которую он не добавил самостоятельно, но это требует дополнительных усилий.

Также Юрчишин высказался о возможности создания отечественного аналога Telegram для украинцев, при этом отметив, что в бюджете Украины вряд ли найдут средства на продвижение нового мессенджера. К тому же нардеп назвал этот процесс достаточно длительным.

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Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время происходят дискуссии о запрете мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.

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