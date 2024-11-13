Буде заборонено лише для державних органів, - Юрчишин про законопроєкт щодо регулювання Telegram

Законопроєкт про регулювання Telegram передбачає заборону використання месенджера лише для державних органів. Про заборону для громадян не йдеться.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"Чи можемо ми заборонити ту, чи іншу мережу самим нашим громадянам? Технічно так, але це зовсім інша процедура. Це через санкціонування. Тут м'яч на полі, власне, президента",- заявив народний обранець.

За словами парламентаря, Верховна Рада може лише показати, що ця є мережа де-факто злочинна та заборонити використовувати її державним органам.

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Юрчишин висловив сподівання, що до кінця року можна буде прозвітувати про схвалення законопроєкту в першому читанні, але зазначив, що навіть потрапляння законопроєкту в порядок денний вже буде певним рухом вперед.

Окрім цього, він зазначив, що альтернативи Telegram існують. Як приклад, депутат згадав про WhatsApp, Signal, Threema. Зокрема, остання, за словами нардепа, має наскрізне шифрування, завдяки якому інформацію про користувача не може отримати людина, яку він не додав самостійно, але це потребує додаткових зусиль.

Також Юрчишин висловився щодо можливості створення вітчизняного аналога Telegram для українців, водночас зазначивши, що в бюджеті України навряд чи знайдуть кошти на просунення нового месенджера. До того ж нардеп назвав цей процес досить тривалим.

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Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час відбуваються дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

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