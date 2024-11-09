У КНЛУ заборонили використовувати Telegram на службових пристроях

Київський національний лінгвістичний університет із грудня 2024 року запроваджує заборону на користування месенджером Telegram на службових пристроях.

Про це повідомили на офіційному каналі університету, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 1 грудня 2024 року заборонено встановлення Telegram на службові ґаджети та використання з метою обміну службовою інформацією.

Винятками стануть канали приймальної комісії КНЛУ і відбіркових комісій факультетів з метою інформування вступників.

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Керівництво університету рекомендує підрозділам для службової комунікації використовувати платформи для корпоративної взаємодії у пакеті Office 365 (корпоративна пошта, чати MS Teams).

Водночас заборона не стосується особистих пристроїв, а також використання Telegram з метою особистої комунікації.

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час відбуваються дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

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