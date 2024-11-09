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У КНЛУ заборонили використовувати Telegram на службових пристроях

У КНЛУ заборонили використовувати Telegram на службових пристроях

Київський національний лінгвістичний університет із грудня 2024 року запроваджує заборону на користування месенджером Telegram на службових пристроях.

Про це повідомили на офіційному каналі університету, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 1 грудня 2024 року заборонено встановлення Telegram на службові ґаджети та використання з метою обміну службовою інформацією.

Винятками стануть канали приймальної комісії КНЛУ і відбіркових комісій факультетів з метою інформування вступників.

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Керівництво університету рекомендує підрозділам для службової комунікації використовувати платформи для корпоративної взаємодії у пакеті Office 365 (корпоративна пошта, чати MS Teams).

Водночас заборона не стосується особистих пристроїв, а також використання Telegram з метою особистої комунікації.

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час відбуваються дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

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Автор: 

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та в цілому, ніхто так безмозгло не користується месенджерами, як малорозвинуте українське суспільство.
коли була корона і Україна захотіла, щоб усі прибуваючі в неї іеноземці =, мали страховку української компанії. мені попалась одна стара курка, яка мені ще лекцію прочитала за мої 1 євро в секунду, що в мене немає ватсапа. а вона ідеотка, не зна і не вміє користуватимя мейлом. так от чого у мене його немає, коли у її пажружкі в італії є. прийшлося звертатися до адекватної молодшої керівниці.
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09.11.2024 14:58 Відповісти
І шо? Всі вже видалили? Давайте заборонемо владі ворувати, може тоді в Україні щезне корупція у всіх гілках влади? Які ж наївні, а скоріше, як заажди- НЕДОЛУГІ!
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09.11.2024 16:29 Відповісти
Нарешті !!!
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09.11.2024 17:45 Відповісти
 
 