У Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) отримав листа від Міносвіти про негайне обмеження використання месенджера Telegram.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут масової інформації", про це повідомили в ЧНУ.

Згідно з листом, МОН рекомендує невідкладно заблокувати месенджер у роботі університету.

Заборона, зокрема, стосується передавання інформації, пов’язаної з роботою університету, та здійснення службової комунікації через Telegram.

"Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання телеграму в державних установах, військових структурах та на об’єктах критичної інфраструктури, особливо в умовах повномасштабної війни РФ проти України. На основі отриманого листа від МОН ми видали наказ про те, що зі службовою метою забороняється користування телеграмом", - повідомив проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації Андрій Верстяк.

Зазначається, що блокування стосується тільки внутрішньої мережі університету.

"Технічно це вже реалізували. Якщо хтось використовуватиме університетську інтернет-мережу, доступ до месенджера автоматично блокуватиметься для всіх", - додав він.

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час йдуть дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

