У Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram

У Чернівецькому університеті ім. Юрія Федьковича заборонили використання Телеграм 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) отримав листа від Міносвіти про негайне обмеження використання месенджера Telegram.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут масової інформації", про це повідомили в ЧНУ.

Згідно з листом, МОН рекомендує невідкладно заблокувати месенджер у роботі університету.

Заборона, зокрема, стосується передавання інформації, пов’язаної з роботою університету, та здійснення службової комунікації через Telegram.

"Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання телеграму в державних установах, військових структурах та на об’єктах критичної інфраструктури, особливо в умовах повномасштабної війни РФ проти України. На основі отриманого листа від МОН ми видали наказ про те, що зі службовою метою забороняється користування телеграмом", - повідомив проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації Андрій Верстяк.

Зазначається, що блокування стосується тільки внутрішньої мережі університету.

"Технічно це вже реалізували. Якщо хтось використовуватиме університетську інтернет-мережу, доступ до месенджера автоматично блокуватиметься для всіх", - додав він.

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час йдуть дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

заборона (1478) Університет (187) Чернівці (574) Telegram (304)
+5
Дію не заборонять - вибори на носі...
показати весь коментар
31.10.2024 12:21 Відповісти
+3
Ще би заборонити россійський Вайбер і Дію. Тоді буде порядок.
показати весь коментар
31.10.2024 12:18 Відповісти
+3
Вайбер не чіпай, йолоп.
показати весь коментар
31.10.2024 12:20 Відповісти
Сервак вайбера на россії.
показати весь коментар
31.10.2024 12:23 Відповісти
Сервери Viber розташовані в різних країнах, оскільки компанія використовує розподілену архітектуру для забезпечення надійності та швидкості обслуговування користувачів. Основні центри обробки даних можуть бути розташовані в таких регіонах, як Європа, Північна Америка та Азія. Однак точні адреси або місця розташування серверів Viber не розголошуються з міркувань безпеки та конфіденційності.
показати весь коментар
31.10.2024 12:26 Відповісти
Цікава казочка Головне, що би ви самі в це вірили.
Доречі специ з компьютерної безпеки ЄС вашу думк не підтримують.
показати весь коментар
31.10.2024 12:31 Відповісти
Вибачте, але до вас довіри немає.

Та, і знесочку на "спецов" компбезпеки ЄС, плиз.
показати весь коментар
31.10.2024 12:35 Відповісти
Ви самі "знесочки" зберігаєте на компі десіітки років? Напевно що ні. Якщо вам дійсно цікава тема- ви самі все знайдете. Якщо ні, то ніяки "знесочки" вам не допоможуть. Є надія, що в гууглі вас не забанили.
показати весь коментар
31.10.2024 13:03 Відповісти
Вікіпедія- це не завжди чудове джерело інформації.
показати весь коментар
31.10.2024 12:49 Відповісти
Ой, *****. https://web.archive.org/web/20211028103436/https://www.yourtechstory.com/2019/05/17/talmon-marco-the-co-founder-instant-messaging-software-application-viber/

Вайбер створено одним евреем і потім його японці купили. Ніякого відношення до кацапів він не мае.
показати весь коментар
31.10.2024 13:08 Відповісти
Телеграм також купили американці в 2019 році і що це змінює
показати весь коментар
31.10.2024 13:19 Відповісти
Де і коли вони купили телеграм?
показати весь коментар
31.10.2024 13:32 Відповісти
в 2019 році JP Morgan інвестував 1.7 млрд. долларів
показати весь коментар
31.10.2024 14:43 Відповісти
Це не купівля.
показати весь коментар
31.10.2024 17:48 Відповісти
Вони мають основний пакет то це що)))
показати весь коментар
31.10.2024 18:07 Відповісти
Власник з Ізраїлю, а сервак на кацапщині? Ти нічого не плутаєш?
показати весь коментар
31.10.2024 12:38 Відповісти
Так це власник з Ізраїлю ловить опозиціонерів на россії через пости в вайбері? Навіщо йому це?
показати весь коментар
31.10.2024 13:39 Відповісти
Дію не заборонять - вибори на носі...
показати весь коментар
31.10.2024 12:21 Відповісти
Нові вибори будуть напевно в ДІЇ, під чутким керівництвом федеральної служби безпеки россії.
показати весь коментар
31.10.2024 12:25 Відповісти
1000 гривень отримати мажнатільки через ДІЮ. А ще "купуй українське" також зарахування грошей на картки ідуть через ДІЮ, доречі в ДІЮ вже заходить весь рух твоїх коштів на картках, Тобто підари із ОП вже мониторять твої витрати з порушенням Конституції. Банківської таємемці не існує. Далі буде.
показати весь коментар
31.10.2024 14:03 Відповісти
за українським правописом згаданий Вами @уйлостан пишеться з однією "с"
показати весь коментар
31.10.2024 12:27 Відповісти
Не треба плутати Русь та россію.
показати весь коментар
31.10.2024 12:33 Відповісти
А який альтернативний месенджер рекомендують українцям. Щоб хоча би приблизно мав такі технічні характеристики як Телеграм?
показати весь коментар
31.10.2024 12:40 Відповісти
Створять новий додаток Баран+
показати весь коментар
31.10.2024 12:50 Відповісти
Користуйтесь вотсапом. Він написан "нашими людьми".
показати весь коментар
31.10.2024 12:50 Відповісти
В вотсап повно скаму і вони ніяк з тим не боряться, взагалі враження що закинули розробку.
Вже тоді вайбер, там хоч шифрування розмов, хоча деякі дата-центри в раші.
показати весь коментар
31.10.2024 13:20 Відповісти
А ваші люди це хто?
показати весь коментар
31.10.2024 13:53 Відповісти
блін, і як же тепер домовлятись про релейні шафи і військові авто??
показати весь коментар
31.10.2024 12:46 Відповісти
агалтєлая русафобія
показати весь коментар
31.10.2024 12:54 Відповісти
О!... це діло, все правильно.
показати весь коментар
31.10.2024 13:42 Відповісти
https://adguard-dns.io/ru/public-dns.html - користуйтеся, буде вам щастя
показати весь коментар
31.10.2024 13:45 Відповісти
пропоную акцію: кожному москалю по ізраїльському пейджеру!
показати весь коментар
31.10.2024 13:47 Відповісти
хоч в когось мізки є, шо ви там забули в том телеграмі сранорму?
показати весь коментар
31.10.2024 14:14 Відповісти
 
 