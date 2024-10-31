В Черновицком университете запретили использование Telegram

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (ЧНУ) получил письмо от Минобразования о немедленном ограничении использования мессенджера Telegram.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Институт массовой информации", об этом сообщили в ЧНУ.

Согласно письму, МОН рекомендует безотлагательно заблокировать мессенджер в работе университета.

Запрет, в частности, касается передачи информации, связанной с работой университета, и осуществления служебной коммуникации через Telegram.

"Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование телеграма в государственных учреждениях, военных структурах и на объектах критической инфраструктуры, особенно в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. На основе полученного письма от МОН мы издали приказ о том, что в служебных целях запрещается пользование телеграмом", - сообщил проректор по научно-педагогической работе и цифровой трансформации Андрей Верстяк.

Отмечается, что блокировка касается только внутренней сети университета.

"Технически это уже реализовали. Если кто-то будет использовать университетскую интернет-сеть, доступ к мессенджеру автоматически будет блокироваться для всех", - добавил он.

Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

