В Черновицком университете запретили использование Telegram
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (ЧНУ) получил письмо от Минобразования о немедленном ограничении использования мессенджера Telegram.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Институт массовой информации", об этом сообщили в ЧНУ.
Согласно письму, МОН рекомендует безотлагательно заблокировать мессенджер в работе университета.
Запрет, в частности, касается передачи информации, связанной с работой университета, и осуществления служебной коммуникации через Telegram.
"Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование телеграма в государственных учреждениях, военных структурах и на объектах критической инфраструктуры, особенно в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. На основе полученного письма от МОН мы издали приказ о том, что в служебных целях запрещается пользование телеграмом", - сообщил проректор по научно-педагогической работе и цифровой трансформации Андрей Верстяк.
Отмечается, что блокировка касается только внутренней сети университета.
"Технически это уже реализовали. Если кто-то будет использовать университетскую интернет-сеть, доступ к мессенджеру автоматически будет блокироваться для всех", - добавил он.
Запрет Telegram в Украине
Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.
Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.
Доречі специ з компьютерної безпеки ЄС вашу думк не підтримують.
Та, і знесочку на "спецов" компбезпеки ЄС, плиз.
Вайбер створено одним евреем і потім його японці купили. Ніякого відношення до кацапів він не мае.
Вже тоді вайбер, там хоч шифрування розмов, хоча деякі дата-центри в раші.