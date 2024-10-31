РУС
В Черновицком университете запретили использование Telegram

У Чернівецькому університеті ім. Юрія Федьковича заборонили використання Телеграм 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (ЧНУ) получил письмо от Минобразования о немедленном ограничении использования мессенджера Telegram.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Институт массовой информации", об этом сообщили в ЧНУ.

Согласно письму, МОН рекомендует безотлагательно заблокировать мессенджер в работе университета.

Запрет, в частности, касается передачи информации, связанной с работой университета, и осуществления служебной коммуникации через Telegram.

"Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение ограничить использование телеграма в государственных учреждениях, военных структурах и на объектах критической инфраструктуры, особенно в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. На основе полученного письма от МОН мы издали приказ о том, что в служебных целях запрещается пользование телеграмом", - сообщил проректор по научно-педагогической работе и цифровой трансформации Андрей Верстяк.

Отмечается, что блокировка касается только внутренней сети университета.

"Технически это уже реализовали. Если кто-то будет использовать университетскую интернет-сеть, доступ к мессенджеру автоматически будет блокироваться для всех", - добавил он.

Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

запрет (1711) Университет (249) Черновцы (689) Telegram (125)
Дію не заборонять - вибори на носі...
+3
Ще би заборонити россійський Вайбер і Дію. Тоді буде порядок.
+3
Вайбер не чіпай, йолоп.
Сервак вайбера на россії.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:23 Ответить
Сервери Viber розташовані в різних країнах, оскільки компанія використовує розподілену архітектуру для забезпечення надійності та швидкості обслуговування користувачів. Основні центри обробки даних можуть бути розташовані в таких регіонах, як Європа, Північна Америка та Азія. Однак точні адреси або місця розташування серверів Viber не розголошуються з міркувань безпеки та конфіденційності.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:26 Ответить
Цікава казочка Головне, що би ви самі в це вірили.
Доречі специ з компьютерної безпеки ЄС вашу думк не підтримують.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:31 Ответить
Вибачте, але до вас довіри немає.

Та, і знесочку на "спецов" компбезпеки ЄС, плиз.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:35 Ответить
Ви самі "знесочки" зберігаєте на компі десіітки років? Напевно що ні. Якщо вам дійсно цікава тема- ви самі все знайдете. Якщо ні, то ніяки "знесочки" вам не допоможуть. Є надія, що в гууглі вас не забанили.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:03 Ответить
Вікіпедія- це не завжди чудове джерело інформації.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:49 Ответить
Ой, *****. https://web.archive.org/web/20211028103436/https://www.yourtechstory.com/2019/05/17/talmon-marco-the-co-founder-instant-messaging-software-application-viber/

Вайбер створено одним евреем і потім його японці купили. Ніякого відношення до кацапів він не мае.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:08 Ответить
Телеграм також купили американці в 2019 році і що це змінює
показать весь комментарий
31.10.2024 13:19 Ответить
Де і коли вони купили телеграм?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:32 Ответить
в 2019 році JP Morgan інвестував 1.7 млрд. долларів
показать весь комментарий
31.10.2024 14:43 Ответить
Це не купівля.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:48 Ответить
Вони мають основний пакет то це що)))
показать весь комментарий
31.10.2024 18:07 Ответить
Власник з Ізраїлю, а сервак на кацапщині? Ти нічого не плутаєш?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:38 Ответить
Так це власник з Ізраїлю ловить опозиціонерів на россії через пости в вайбері? Навіщо йому це?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:39 Ответить
Дію не заборонять - вибори на носі...
показать весь комментарий
31.10.2024 12:21 Ответить
Нові вибори будуть напевно в ДІЇ, під чутким керівництвом федеральної служби безпеки россії.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:25 Ответить
1000 гривень отримати мажнатільки через ДІЮ. А ще "купуй українське" також зарахування грошей на картки ідуть через ДІЮ, доречі в ДІЮ вже заходить весь рух твоїх коштів на картках, Тобто підари із ОП вже мониторять твої витрати з порушенням Конституції. Банківської таємемці не існує. Далі буде.
показать весь комментарий
31.10.2024 14:03 Ответить
за українським правописом згаданий Вами @уйлостан пишеться з однією "с"
показать весь комментарий
31.10.2024 12:27 Ответить
Не треба плутати Русь та россію.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:33 Ответить
А який альтернативний месенджер рекомендують українцям. Щоб хоча би приблизно мав такі технічні характеристики як Телеграм?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:40 Ответить
Створять новий додаток Баран+
показать весь комментарий
31.10.2024 12:50 Ответить
Користуйтесь вотсапом. Він написан "нашими людьми".
показать весь комментарий
31.10.2024 12:50 Ответить
В вотсап повно скаму і вони ніяк з тим не боряться, взагалі враження що закинули розробку.
Вже тоді вайбер, там хоч шифрування розмов, хоча деякі дата-центри в раші.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:20 Ответить
А ваші люди це хто?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:53 Ответить
блін, і як же тепер домовлятись про релейні шафи і військові авто??
показать весь комментарий
31.10.2024 12:46 Ответить
агалтєлая русафобія
показать весь комментарий
31.10.2024 12:54 Ответить
О!... це діло, все правильно.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:42 Ответить
https://adguard-dns.io/ru/public-dns.html - користуйтеся, буде вам щастя
показать весь комментарий
31.10.2024 13:45 Ответить
пропоную акцію: кожному москалю по ізраїльському пейджеру!
показать весь комментарий
31.10.2024 13:47 Ответить
хоч в когось мізки є, шо ви там забули в том телеграмі сранорму?
показать весь комментарий
31.10.2024 14:14 Ответить
 
 