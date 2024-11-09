В КНЛУ запретили использовать Telegram на служебных устройствах

Киевский национальный лингвистический университет с декабря 2024 года вводит запрет на пользование мессенджером Telegram на служебных устройствах.

Об этом сообщили на официальном канале университета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с 1 декабря 2024 года запрещена установка Telegram на служебные гаджеты и использование с целью обмена служебной информацией.

Исключениями станут каналы приемной комиссии КНЛУ и отборочных комиссий факультетов с целью информирования поступающих.

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Руководство университета рекомендует подразделениям для служебной коммуникации использовать платформы для корпоративного взаимодействия в пакете Office 365 (корпоративная почта, чаты MS Teams).

В то же время запрет не касается личных устройств, а также использования Telegram с целью личной коммуникации.

Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.

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