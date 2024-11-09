В КНЛУ запретили использовать Telegram на служебных устройствах
Киевский национальный лингвистический университет с декабря 2024 года вводит запрет на пользование мессенджером Telegram на служебных устройствах.
Об этом сообщили на официальном канале университета, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с 1 декабря 2024 года запрещена установка Telegram на служебные гаджеты и использование с целью обмена служебной информацией.
Исключениями станут каналы приемной комиссии КНЛУ и отборочных комиссий факультетов с целью информирования поступающих.
Руководство университета рекомендует подразделениям для служебной коммуникации использовать платформы для корпоративного взаимодействия в пакете Office 365 (корпоративная почта, чаты MS Teams).
В то же время запрет не касается личных устройств, а также использования Telegram с целью личной коммуникации.
Запрет Telegram в Украине
Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.
Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.
Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.
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коли була корона і Україна захотіла, щоб усі прибуваючі в неї іеноземці =, мали страховку української компанії. мені попалась одна стара курка, яка мені ще лекцію прочитала за мої 1 євро в секунду, що в мене немає ватсапа. а вона ідеотка, не зна і не вміє користуватимя мейлом. так от чого у мене його немає, коли у її пажружкі в італії є. прийшлося звертатися до адекватної молодшої керівниці.