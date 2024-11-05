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С 11 ноября в КНУ им. Тараса Шевченко запретят пользоваться Telegram для работы

У КНУ ім. Шевченка заборонять використовувати Telegram

С 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретят использовать мессенджер Telegram в служебных целях.

Об этом сообщил Институт массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал ректор университета.

О том, что университет планирует отказаться от использования платформы, свидетельствует и сообщение в Telegram-канале КНУ им. Тараса Шевченко, где администраторы спрашивают пользователей, какую другую платформу выберут для дальнейшего общения.

В ИМИ отметили, что в общежитиях вай-фай уже не поддерживает этот мессенджер.

Также читайте: В Черновицком университете запретили использование Telegram

Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.

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Автор: 

запрет (1709) Университет (247) Telegram (115)


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Топ комментарии
+3
Чудово. Давно пора це було зробити.
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05.11.2024 14:35 Ответить
+2
Та забороняйте в Украіні хоч зараз. Через VPN i так пролізуть. Особисто я не користуюсь.
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05.11.2024 14:38 Ответить
+2
А в ОПі можна?
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05.11.2024 14:40 Ответить
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Чудово. Давно пора це було зробити.
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05.11.2024 14:35 Ответить
Та забороняйте в Украіні хоч зараз. Через VPN i так пролізуть. Особисто я не користуюсь.
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05.11.2024 14:38 Ответить
Так его номинально запретили, не технически.

Ну знаете типа:
- Рядовой, остановите танк.
- Танк, стой, раз-два !
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05.11.2024 15:00 Ответить
А в ОПі можна?
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05.11.2024 14:40 Ответить
А всім можна. І владі і опозиції.
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05.11.2024 14:44 Ответить
А скільки міністерств українських має "охвіційні телеграм-канали"?
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05.11.2024 14:42 Ответить
правильно. я особисто таким запоребриком не користуюся
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05.11.2024 14:46 Ответить
а умеров в фонде держмайна только два года назад телеграмм обязал к использованию
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05.11.2024 15:04 Ответить
Ну, нарешті! Теlegramm, Viber - все це інформаційні ресурси? через які русацьки агенти дізнаються інформацію про діяльність Українських установ, організацій, груп громадянвлазять у приватне життя, вербують зрадників. Особливо вони читають зараз Viber. Там є все! Переписки, фото, пости. Підключаються під виглядом будь-кого, і тянуть інфу. А потім прилітають ракети, шахеди. До речі, через Telegramm русня вже так активно не вербує, хоча і є старі канали. Тут щоразу таких показують. В основному у рашки популярним став Viber.
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05.11.2024 15:05 Ответить
В Телеграм-каналі КНУ Шевченка повідомили, що заборонять користуваиися Телеграмом для роботи

Без коментарів
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05.11.2024 15:08 Ответить
А я би не лише заборонив використовувати для роботи, але й зобов'язав слідити за тим, аби застосунок не мав доступу до мікрофона.
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05.11.2024 15:13 Ответить
Варто б було заборонити, камеру і мікрофон. Але в більшості користувачів телефонів є багато інших програм які в рамках маркетингу прослуховують вас і продають цю інформацію в тому числі і на рашу. До прикладу фейсбук.
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05.11.2024 15:18 Ответить
Тоді треба і фейсбук заборонити так як вони отримують кошти від орків по програмі медійних кампаній і в них багато їх ботоферми. Ще Вайбер у якого частина серверів на раші.

І два роки війни ніхто не забороняв а тільки західні спецслужби отримали ключі доступу та можливість блокувати групи і канали по запиту, у нас почалась боротьба з месенджером.

Можлива головна причина інша, що по опитуваннях більшість новин зараз черпають звідти а не з контрольованого інформпростору, де у нас все підконтролем на лінії бойових дій та практично немає корупції.
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05.11.2024 15:15 Ответить
У мене питання: а звідки така інформація, дек чих сервери, якщо з міркувань безпеки вони розкидані по різним дата-центрам і точне місце розташування невідомо? Да і у "Київстар" контрольний пакет акцій належить росіянину. Питання: куди переходити?
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05.11.2024 15:54 Ответить
Водафон Азербайджанський, а Лайф вже французький..

А месенджерам альтернативи тільки китайські, отже тільки вацап, тільки натщесерце і тільки з молитвою.
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05.11.2024 16:05 Ответить
Зрозуміло. Зате у мене на роботі є "Укртелеком" !
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05.11.2024 16:25 Ответить
Я коли у відрядженні використовую маловідомий австралійський месенджер для зв'язку з жінкою, для текстів, фото, файлів. То він наскрізь шифрований, безкоштовний, і ані телефона ані пошти йому не треба. Зареєструвався із своїм логіном, він тобі дав юзернейм і кодову фразу, по юзернейму тебе знаходять інші або використовуєш щоб залогінитися, а кодова фраза як пароль, на випадок якщо перевстановив прогу треба. Анонімніше просто нема куди І прості пдфи відправляє на раз.
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05.11.2024 16:33 Ответить
Можна елементарно на компі побачити, які програми з якими серверами з'єднюються. Натрапив випадково на цю інформацію в мережі, перевірив так воно і є. Що саме невідомо? по ip можна побачити країну.

whatsapp наразі, але це платформа для спаму інакше його не назву або недоробок google chat.
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05.11.2024 17:18 Ответить
З Київстаром то як то кажуть подвійні стандарти, йде націоналізація всіх російських активів в Україні, а тут такий важливий популярний засіб зв'язку в руках орків.
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05.11.2024 17:21 Ответить
А мєга-зашквар це:

- створити в Тєлєгє групу по збиранню сухостою в лісі!
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05.11.2024 15:58 Ответить
Тільки зеледента не чіпайте! Де ж я буду його щоденні відеозвернення ігнорувати, якщо і в нього заберуть тілєгу?
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05.11.2024 16:01 Ответить
глупство.
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06.11.2024 02:04 Ответить
 
 