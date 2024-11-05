С 11 ноября в КНУ им. Тараса Шевченко запретят пользоваться Telegram для работы

С 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретят использовать мессенджер Telegram в служебных целях.

Об этом сообщил Институт массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал ректор университета.

О том, что университет планирует отказаться от использования платформы, свидетельствует и сообщение в Telegram-канале КНУ им. Тараса Шевченко, где администраторы спрашивают пользователей, какую другую платформу выберут для дальнейшего общения.

В ИМИ отметили, что в общежитиях вай-фай уже не поддерживает этот мессенджер.

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Запрет Telegram в Украине

Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.

Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.

Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.

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