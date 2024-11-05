С 11 ноября в КНУ им. Тараса Шевченко запретят пользоваться Telegram для работы
С 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретят использовать мессенджер Telegram в служебных целях.
Об этом сообщил Институт массовой информации, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующий приказ подписал ректор университета.
О том, что университет планирует отказаться от использования платформы, свидетельствует и сообщение в Telegram-канале КНУ им. Тараса Шевченко, где администраторы спрашивают пользователей, какую другую платформу выберут для дальнейшего общения.
В ИМИ отметили, что в общежитиях вай-фай уже не поддерживает этот мессенджер.
Запрет Telegram в Украине
Напомним, что в Украине длительное время идут дискуссии относительно запрета мессенджера Telegram.
Ранее сообщалось, что работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Ранее СМИ сообщали, что новый законопроект по регулированию деятельности мессенджера Telegram в Украине разработают и внесут в ВР до конца сентября 2024 года.
Недавно Нацсовет выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.
Известно, что в Черновицком университете запретили использование Telegram.
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Ну знаете типа:
- Рядовой, остановите танк.
- Танк, стой, раз-два !
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І два роки війни ніхто не забороняв а тільки західні спецслужби отримали ключі доступу та можливість блокувати групи і канали по запиту, у нас почалась боротьба з месенджером.
Можлива головна причина інша, що по опитуваннях більшість новин зараз черпають звідти а не з контрольованого інформпростору, де у нас все підконтролем на лінії бойових дій та практично немає корупції.
А месенджерам альтернативи тільки китайські, отже тільки вацап, тільки натщесерце і тільки з молитвою.
whatsapp наразі, але це платформа для спаму інакше його не назву або недоробок google chat.
- створити в Тєлєгє групу по збиранню сухостою в лісі!