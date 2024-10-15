Полиция Испании изъяла 13 тонн запрещенных химических веществ, направлявшихся в Россию

Химическая продукция поставлялась в Россию через подставную компанию, которой руководят граждане из РФ. Полиция отметила, что к схеме была привлечена дочерняя компания в Москве, а также несколько подставных фирм, в частности в Армении и Кыргызстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявили испанские правоохранители, они "задержали четырех подозреваемых участников преступной группы, которая, по версии следствия, пыталась обойти санкции Запада, незаконно поставляя химическую продукцию в Россию через подставную компанию, которой руководят "граждане российского происхождения".

Задержанных обвиняют в контрабанде запрещенных товаров, говорят в полиции Испании.

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"В ходе расследования было доказано, что химические вещества, находящиеся под международными санкциями, некоторые из них являются возможными прекурсорами химического оружия или нервно-паралитических веществ, экспортировались в прошлом с помощью структуры, к которой была привлечена эта компания", - отмечается в совместном заявлении полиции.

Однако, какие именно химикаты были изъяты в ходе операции, не сообщается.

Правоохранители рассказали, что "испанская компания создала сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции, которая попала под международные санкции".

У нее есть дочерняя компания в Москве, которая в конечном итоге получала химикаты, а также несколько подставных компаний в таких странах, как Армения и Кыргызстан, чтобы скрыть истинное место назначения для доставки товаров.

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Как уточнили правоохранители, впоследствии товар был перенаправлен в Россию.

Отмечается, что химвещества были найдены внутри контейнера в порту Барселоны, а четырех подозреваемых задержали в соседних селах.

Напомним, Европейский Союз, который ввел масштабные санкции против России с 2022 года, заявляет, что "принимает меры для ограничения компаний, которые продают товары двойного назначения в Россию через страны Центральной Азии, чтобы обойти санкции".