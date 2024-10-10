РФ регулярно использует химическое оружие по всей линии фронта в Украине, - постпред при ОЗХО Карасевич

Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного права, в частности регулярно использует против Украины боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ОЗХО Александр Карасевич во время своего выступления на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ продолжает грубо нарушать нормы международного права, в частности Конвенцию о запрещении химического оружия, и регулярно использует боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами и средствами борьбы с массовыми беспорядками, как средство ведения войны против Украины, нарушая ст. 1 Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил он.

Карасевич призвал международное сообщество решительно осудить эти незаконные действия и выступить в один голос против избрания России в Исполнительный совет ОЗХО на 2025-2027 годы.

По его словам, пока РФ ведет агрессивную войну против Украины, используя химикаты как оружие, российские дипломаты не имеют морального права занимать любые должности в ОЗХО, включая руководящие органы.

"Российская агрессия должна быть остановлена как можно скорее. Иначе это станет нормой и российский террор воцарится над мировым порядком. И завтра многие другие агрессоры во всех уголках мира будут нарушать границы своих соседей и силой захватывать территории", - подчеркнул постпред.

Дипломат добавил, что война России против Украины ярко напоминает о хрупкости международного мира и безопасности.

