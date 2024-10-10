РФ регулярно використовує хімічну зброю по всій лінії фронту в Україні, - постпред при ОЗХЗ Карасевич

Російська Федерація продовжує порушувати норми міжнародного права, зокрема регулярно використовує проти України боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Про це заявив постійний представник України при ОЗХЗ Олександр Карасевич під час свого виступу на 107-ї сесії Виконавчої ради Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, зокрема Конвенцію про заборону хімічної зброї, і регулярно використовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами та засобами боротьби з масовими заворушеннями, як засіб ведення війни проти України, порушуючи ст. 1 Конвенції про заборону хімічної зброї", - зазначив він.

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Карасевич закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ці незаконні дії та виступити в один голос проти обрання Росії до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2025-2027 роки.

За його словами, поки РФ веде агресивну війну проти України, використовуючи хімікати як зброю, російські дипломати не мають морального права обіймати будь-які посади в ОЗХЗ, включно з керівними органами.

"Російська агресія має бути зупинена якомога швидше. Інакше це стане нормою і російський терор запанує над світовим порядком. І завтра багато інших агресорів у всіх куточках світу порушуватимуть кордони своїх сусідів і силою захоплюватимуть території", - наголосив постпред.

Дипломат додав, що війна Росії проти України яскраво нагадує про крихкість міжнародного миру та безпеки.

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