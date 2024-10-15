Поліція Іспанії вилучила 13 тонн заборонених хімічних речовин, які прямували до Росії

Хімічна продукція постачалася до Росії через підставну компанію, якою керують громадяни з РФ. Поліція зазначила, що до схеми була залучена дочірня компанія у Москві, а також декілька підставних фірм, зокрема у Вірменії та Киргизстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявили іспанські правоохоронці, вони "затримали чотирьох підозрюваних учасників злочинної групи, яка, за версією слідства, намагалася обійти санкції Заходу, незаконно постачаючи хімічну продукцію до Росії через підставну компанію, якою керують "громадяни російського походження".

Затриманих звинувачують у контрабанді заборонених товарів, кажуть у поліції Іспанії.

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"У ході розслідування було доведено, що хімічні речовини, які перебувають під міжнародними санкціями, деякі з них є можливими прекурсорами хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин, експортувалися в минулому за допомогою структури, до якої була залучена ця компанія", – зазначається у спільній заяві поліції.

Однак, які саме хімікати були вилучені в ході операції, не повідомляється.

Правоохоронці розповіли, що "іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту в Росію хімічної продукції, яка потрапила під міжнародні санкції".

У неї є дочірня компанія в Москві, яка зрештою отримувала хімікати, а також кілька підставних компаній у таких країнах, як Вірменія та Киргизстан, щоб приховати справжнє місце призначення для доставки товарів.

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Як уточнили правоохоронці, згодом товар був перенаправлений до Росії.

Зазначається, що хімречовини були знайдені всередині контейнера в порту Барселони, а чотирьох підозрюваних затримали в сусідніх селах.

Нагадаємо, Європейський Союз, який запровадив масштабні санкції проти Росії з 2022 року, заявляє, що "вживає заходів для обмеження компаній, які продають товари подвійного призначення в Росію через країни Центральної Азії, щоб обійти санкції".