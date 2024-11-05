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Із 11 листопада у КНУ ім. Тараса Шевченка заборонять користуватися Telegram для роботи

У КНУ ім. Шевченка заборонять використовувати Telegram

Із 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонять використовувати месенджер Telegram у службових цілях.

Про це повідомив Інститут масової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний наказ підписав ректор університету.

Про те, що університет планує відмовитися від використання платформи, свідчить і допис у Telegram-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка, де адміністратори запитують користувачів, яку іншу платформу оберуть для подальшого спілкування.

В ІМІ зазначили, що в гуртожитках вай-фай уже не підтримує цей месенджер.

Читайте: 47% українців назвали Telegram основним джерелом інформації, 21% - "Єдиний марафон", - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час йдуть дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

Читайте також: Генпрокуратура РФ вимагала від Telegram видалити канал "Бутусов плюс", месенджер оштрафували на 4 млн руб.

Автор: 

заборона (1466) Університет (185) Telegram (288)


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Топ коментарі
+3
Чудово. Давно пора це було зробити.
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05.11.2024 14:35 Відповісти
+2
Та забороняйте в Украіні хоч зараз. Через VPN i так пролізуть. Особисто я не користуюсь.
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05.11.2024 14:38 Відповісти
+2
А в ОПі можна?
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05.11.2024 14:40 Відповісти
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Чудово. Давно пора це було зробити.
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05.11.2024 14:35 Відповісти
Та забороняйте в Украіні хоч зараз. Через VPN i так пролізуть. Особисто я не користуюсь.
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05.11.2024 14:38 Відповісти
Так его номинально запретили, не технически.

Ну знаете типа:
- Рядовой, остановите танк.
- Танк, стой, раз-два !
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05.11.2024 15:00 Відповісти
А в ОПі можна?
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05.11.2024 14:40 Відповісти
А всім можна. І владі і опозиції.
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05.11.2024 14:44 Відповісти
А скільки міністерств українських має "охвіційні телеграм-канали"?
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05.11.2024 14:42 Відповісти
правильно. я особисто таким запоребриком не користуюся
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05.11.2024 14:46 Відповісти
а умеров в фонде держмайна только два года назад телеграмм обязал к использованию
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05.11.2024 15:04 Відповісти
Ну, нарешті! Теlegramm, Viber - все це інформаційні ресурси? через які русацьки агенти дізнаються інформацію про діяльність Українських установ, організацій, груп громадянвлазять у приватне життя, вербують зрадників. Особливо вони читають зараз Viber. Там є все! Переписки, фото, пости. Підключаються під виглядом будь-кого, і тянуть інфу. А потім прилітають ракети, шахеди. До речі, через Telegramm русня вже так активно не вербує, хоча і є старі канали. Тут щоразу таких показують. В основному у рашки популярним став Viber.
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05.11.2024 15:05 Відповісти
В Телеграм-каналі КНУ Шевченка повідомили, що заборонять користуваиися Телеграмом для роботи

Без коментарів
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05.11.2024 15:08 Відповісти
А я би не лише заборонив використовувати для роботи, але й зобов'язав слідити за тим, аби застосунок не мав доступу до мікрофона.
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05.11.2024 15:13 Відповісти
Варто б було заборонити, камеру і мікрофон. Але в більшості користувачів телефонів є багато інших програм які в рамках маркетингу прослуховують вас і продають цю інформацію в тому числі і на рашу. До прикладу фейсбук.
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05.11.2024 15:18 Відповісти
Тоді треба і фейсбук заборонити так як вони отримують кошти від орків по програмі медійних кампаній і в них багато їх ботоферми. Ще Вайбер у якого частина серверів на раші.

І два роки війни ніхто не забороняв а тільки західні спецслужби отримали ключі доступу та можливість блокувати групи і канали по запиту, у нас почалась боротьба з месенджером.

Можлива головна причина інша, що по опитуваннях більшість новин зараз черпають звідти а не з контрольованого інформпростору, де у нас все підконтролем на лінії бойових дій та практично немає корупції.
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05.11.2024 15:15 Відповісти
У мене питання: а звідки така інформація, дек чих сервери, якщо з міркувань безпеки вони розкидані по різним дата-центрам і точне місце розташування невідомо? Да і у "Київстар" контрольний пакет акцій належить росіянину. Питання: куди переходити?
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05.11.2024 15:54 Відповісти
Водафон Азербайджанський, а Лайф вже французький..

А месенджерам альтернативи тільки китайські, отже тільки вацап, тільки натщесерце і тільки з молитвою.
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05.11.2024 16:05 Відповісти
Зрозуміло. Зате у мене на роботі є "Укртелеком" !
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05.11.2024 16:25 Відповісти
Я коли у відрядженні використовую маловідомий австралійський месенджер для зв'язку з жінкою, для текстів, фото, файлів. То він наскрізь шифрований, безкоштовний, і ані телефона ані пошти йому не треба. Зареєструвався із своїм логіном, він тобі дав юзернейм і кодову фразу, по юзернейму тебе знаходять інші або використовуєш щоб залогінитися, а кодова фраза як пароль, на випадок якщо перевстановив прогу треба. Анонімніше просто нема куди І прості пдфи відправляє на раз.
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05.11.2024 16:33 Відповісти
Можна елементарно на компі побачити, які програми з якими серверами з'єднюються. Натрапив випадково на цю інформацію в мережі, перевірив так воно і є. Що саме невідомо? по ip можна побачити країну.

whatsapp наразі, але це платформа для спаму інакше його не назву або недоробок google chat.
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05.11.2024 17:18 Відповісти
З Київстаром то як то кажуть подвійні стандарти, йде націоналізація всіх російських активів в Україні, а тут такий важливий популярний засіб зв'язку в руках орків.
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05.11.2024 17:21 Відповісти
А мєга-зашквар це:

- створити в Тєлєгє групу по збиранню сухостою в лісі!
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05.11.2024 15:58 Відповісти
Тільки зеледента не чіпайте! Де ж я буду його щоденні відеозвернення ігнорувати, якщо і в нього заберуть тілєгу?
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05.11.2024 16:01 Відповісти
глупство.
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06.11.2024 02:04 Відповісти
 
 