Із 11 листопада у КНУ ім. Тараса Шевченка заборонять користуватися Telegram для роботи
Із 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонять використовувати месенджер Telegram у службових цілях.
Про це повідомив Інститут масової інформації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідний наказ підписав ректор університету.
Про те, що університет планує відмовитися від використання платформи, свідчить і допис у Telegram-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка, де адміністратори запитують користувачів, яку іншу платформу оберуть для подальшого спілкування.
В ІМІ зазначили, що в гуртожитках вай-фай уже не підтримує цей месенджер.
Заборона Telegram в Україні
Нагадаємо, що в Україні тривалий час йдуть дискусії щодо заборони месенджера Telegram.
Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.
Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.
Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.
Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.
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Ну знаете типа:
- Рядовой, остановите танк.
- Танк, стой, раз-два !
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І два роки війни ніхто не забороняв а тільки західні спецслужби отримали ключі доступу та можливість блокувати групи і канали по запиту, у нас почалась боротьба з месенджером.
Можлива головна причина інша, що по опитуваннях більшість новин зараз черпають звідти а не з контрольованого інформпростору, де у нас все підконтролем на лінії бойових дій та практично немає корупції.
А месенджерам альтернативи тільки китайські, отже тільки вацап, тільки натщесерце і тільки з молитвою.
whatsapp наразі, але це платформа для спаму інакше його не назву або недоробок google chat.
- створити в Тєлєгє групу по збиранню сухостою в лісі!