Із 11 листопада у КНУ ім. Тараса Шевченка заборонять користуватися Telegram для роботи

Із 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонять використовувати месенджер Telegram у службових цілях.

Про це повідомив Інститут масової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний наказ підписав ректор університету.

Про те, що університет планує відмовитися від використання платформи, свідчить і допис у Telegram-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка, де адміністратори запитують користувачів, яку іншу платформу оберуть для подальшого спілкування.

В ІМІ зазначили, що в гуртожитках вай-фай уже не підтримує цей месенджер.

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Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час йдуть дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

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