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Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за поддержку РФ

Зеленський підписав закон про позбавлення зрадників держнагород

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11410 о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора РФ или совершение других противоправных действий против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке соответствующего документа на сайте парламента.

Закон дополняет статьи Уголовного кодекса Украины и некоторых других документов положениями, которыми устанавливается новый вид дополнительного наказания - лишение государственной награды Украины.

Что предусматривает закон?

Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины.

Также законом предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.

Читайте также: Рада приняла закон о лишении государственных наград за поддержку РФ

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20331) награда (1798) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+9
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20.11.2024 22:26
+8
Кошового, який обсирав Україну не чіпатимуть?
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20.11.2024 22:15
+7
Кого там в ОПі вже обезчестили - мудрии сінгапурець казав шо потрібно починати з друзів
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20.11.2024 22:21
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Кошового, який обсирав Україну не чіпатимуть?
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20.11.2024 22:15 Ответить
Там прописали, що кашевой святий!!!
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20.11.2024 22:54 Ответить
Кого там в ОПі вже обезчестили - мудрии сінгапурець казав шо потрібно починати з друзів
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20.11.2024 22:21 Ответить
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20.11.2024 22:26 Ответить
На хобіта схожий
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20.11.2024 22:55 Ответить
Предлагаю дать героя Украины регианалу Кушниру главе Киевгрстроя за схемы с холдингом и схемы вывода капитала его женой, инвестора холдинга подержат такую петицию двумя руками, а также грамоти в ОП Арахамии и Татарову за крышевание Кушнира
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20.11.2024 22:30 Ответить
Не пройшло й 3 роки...
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20.11.2024 22:32 Ответить
11. (дейч, багров, якубов, та ін.)
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20.11.2024 22:51 Ответить
Невже відбере назад орден Княгині Ольги у раєвської-мосейчук?
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20.11.2024 22:37 Ответить
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20.11.2024 22:37 Ответить
🤮
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23.11.2024 21:07 Ответить
а дєрьмак знову пропетляє! ))
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20.11.2024 22:38 Ответить
У Ківи нагородну зброю потрібно забрати також.... Вона йому вже не потрібна!
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20.11.2024 22:39 Ответить
А к Бойко из ОПЗЖ вопросов нет ? Видать правильно подмахивает ?
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20.11.2024 22:49 Ответить
Зрадників із Криму (Хероїв України) теж "зірки" заберуть?
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20.11.2024 22:50 Ответить
Там майже усі слуги підтримують Московією. А у них більше усіх нагород !
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20.11.2024 22:55 Ответить
Тайка з каролінкою також?
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21.11.2024 00:25 Ответить
а коли буде ЗАКОН про конфіскацію всього нерухомого та рухомого майна шуфрича . рабіновича . кідалова . симоненка . кілінкарова . азарова і його родичів . одарченка . дмитрука . медведчука і пробляді ***** марченко . богуслаєва і його виводка --- цих пацюків всіх якщо порахувати то десь 100 ярдів долларів можна в бюджет добавити і всіх наших громадян забезпечити житлом хто його втратив --- у всіх пацюків що здристнули залишились дорогі квартири . офіси . зем. ділянки з палацами . майбахи і мазераті але прийняти ЗАКОН про конфіскацію потрібні яйця яких ні у зєльця ні у стефанчука ні у шмигаля немає
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21.11.2024 07:23 Ответить
 
 