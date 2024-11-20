Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за поддержку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11410 о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора РФ или совершение других противоправных действий против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке соответствующего документа на сайте парламента.

Закон дополняет статьи Уголовного кодекса Украины и некоторых других документов положениями, которыми устанавливается новый вид дополнительного наказания - лишение государственной награды Украины.

Что предусматривает закон?

Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины.

Также законом предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.

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