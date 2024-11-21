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РФ ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности, которую назвала "Орешник". Ею враг ударил по Днепру.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По словам Путина, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

"Применение системы "Орешник" стало ответом на решение США (!) выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности", - утверждает глава Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина уже задействует механизмы ООН и НАТО из-за применения РФ межконтинентального оружия, - спикер МИД Тихий

Путин заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

Ракета "Орешник" предназначена для доставки ядерных зарядов. Впрочем, как заявил сам российский диктатор, это была баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

"Мы будем заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет", - цинично заявил Путин.

Он также сказал, что РФ будет применять оружие против объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против российских объектов.

Новость дополняется...

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Автор: 

Днепр (4417) путин владимир (31244) россия (95489) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+49
)(уйлушник.
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21.11.2024 19:32
+47
''Какашнік''. Кацапи побачили що ''запахло керосіном'' почали викручуватися
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21.11.2024 19:33
+42
Знову аналоговнєт?
Повторюється дідок. Мабуть, маразм наздоганяє.
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21.11.2024 19:33
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Читайте Жорж Сіменон "И, все-таки, орешник зеленеет!" (радянське видання російською)!
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21.11.2024 23:08 Ответить
Свет мой зеркальце, скажи
Да всю правду расскажи
Я ль на свете всех сильнее
Всех коварнее и злее?
И ответило стекло,
Ты по прежнему *****!!!
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21.11.2024 23:09 Ответить
Що робить терорист? Бере в заручники жінок та дітей і говорить, що всіх підірве, якщо не віддадуть йому все, що він хоче. Що робить путін? Робить те саме, що терорист.
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21.11.2024 23:25 Ответить
Ви праві. Але терорист каже, що в нього дубинка друга в світі, і "що ви мені зробите".
І тепер питання, що скажуть ті, в кого дубинка перша (США), третя (Китай)
та всі решту з дубинками меншими, але достатніми (Індія, Пакистан, Франція, Великобританія)
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21.11.2024 23:41 Ответить
до біса розмір дубинки коли є 45 калібр
америка може його вбити як усаму
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22.11.2024 04:07 Ответить
Неважливо, що думають тут дописувачі.
Є факт, що москалі мають приблизно 150 ракет такого класу, і ще біля 250 типу Ярс, трохи потужніших.
І питання наступне: що робити з окурком.
Або ми маємо хоч 30 ракет меншого класу, або нам дають.
Або вбивають окурка, що може почати ядерну війну.
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21.11.2024 23:26 Ответить
або нас знищують
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22.11.2024 00:27 Ответить
Не важно, шо ти пишеш українською, а вожно шо ти до всіх донесла кількість ракет, яка ніби-то існує у москалів, зі слів самих москалів. Ага
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22.11.2024 14:00 Ответить
Гітлєр
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21.11.2024 23:43 Ответить
Дворнік. Щодо "орєшніка" пригадалася пісенька зі старого мультика "Пластіліновая ворона":

"А может ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой..."

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22.11.2024 00:37 Ответить
***** забыло про системы БИУС AEGIS и THAAD, которые способны сбивать все высокоскоростное кацапское говно, летящее хоть из космоса, хоть из системы обратного осмоса.
По сравнению с этими системами ПРО/ПВО система Патриот, при всем уважении, - школьник
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21.11.2024 23:53 Ответить
США вийшли з договору, а бомбили Україну?? десь тут є логіка?
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22.11.2024 00:26 Ответить
Перейменований топольм. А ***** аш посивів😆
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22.11.2024 03:24 Ответить
С Арестовичем веселее было, он бы сейчас все орешки пощёлкал и уверенно обнадёжил.
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22.11.2024 03:49 Ответить
Цей підоркін наснився у вигляді голови з рогами из кущив. Мабудь то був орєшник))). А голова мертва, зелена, без очей.
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22.11.2024 04:50 Ответить
Во первых - Он говорит что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты. Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 метров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4

Во вторых. Украина должна требовать международного признания Рашки ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм.
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22.11.2024 05:35 Ответить
Поправочка в дальности. Не метров, а километров
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22.11.2024 05:52 Ответить
гітлер теж хвастався вундервафлями ..фау.. на Лондон прилетіло 2400 ракет з 10400 які німецький ***** запустив по британцям і закінчив той вурдалак ****** --- те саме чекає і на кацапського ***** з його вундервафлями
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22.11.2024 06:16 Ответить
Ну і за яку ескалацію США переживають? Яку б зброю вони не поставили Україні, ботоксний маньяк все одно буде обстрілювати лише Україну і розповідати що це його помста США і НАТО.
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22.11.2024 07:11 Ответить
Зараз би Україні з КБ південне лупонути отвєтку зменшеною версією сатани-воєводи по Москві, такий собі алавєрди. Але ж ні, зє, єрмак, арахамія - асфальт...
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22.11.2024 07:53 Ответить
Щоб знищити цього ****#того сцарька українцям немає потреби випробовувати якусь новітню зброю - достатньо буде старого "конвенційного" черешка від лопати. Він давно кіно про Каддафі передивлявся?
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22.11.2024 07:56 Ответить
Не уверен, что для такой ракеты существуют "обычные" боеголовки (фугасные). Скорей всего были массо-габаритные головные части, без взрывчатого вещества. Хотя конечно учитывая их скорость при падении на землю, какой-то урон они нанесли, если куда-то попали.
В целом Путлер просто попытался по "пацански" дать ответку с повышением ставок. Как по мне - гора родила мышь
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22.11.2024 08:49 Ответить
Так так, вірим, а вдарили по пустим цехам Южмашу у Дніпрі, а не по Києву тільки тому, що "західні партнери попросили", а не тому, що там стоять батареї петріотів та насамів, і щоби не обісратися як з таким же ш колись аналоговнєтним "Кінжалом"
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22.11.2024 13:59 Ответить
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