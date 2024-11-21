РФ ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности, которую назвала "Орешник". Ею враг ударил по Днепру.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По словам Путина, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

"Применение системы "Орешник" стало ответом на решение США (!) выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности", - утверждает глава Кремля.

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Путин заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

Ракета "Орешник" предназначена для доставки ядерных зарядов. Впрочем, как заявил сам российский диктатор, это была баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

"Мы будем заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет", - цинично заявил Путин.

Он также сказал, что РФ будет применять оружие против объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против российских объектов.

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".