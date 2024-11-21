РФ ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание, - Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности, которую назвала "Орешник". Ею враг ударил по Днепру.
Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По словам Путина, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.
"Применение системы "Орешник" стало ответом на решение США (!) выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности", - утверждает глава Кремля.
Путин заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".
Ракета "Орешник" предназначена для доставки ядерных зарядов. Впрочем, как заявил сам российский диктатор, это была баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"Мы будем заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет", - цинично заявил Путин.
Он также сказал, что РФ будет применять оружие против объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против российских объектов.
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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
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Да всю правду расскажи
Я ль на свете всех сильнее
Всех коварнее и злее?
И ответило стекло,
Ты по прежнему *****!!!
І тепер питання, що скажуть ті, в кого дубинка перша (США), третя (Китай)
та всі решту з дубинками меншими, але достатніми (Індія, Пакистан, Франція, Великобританія)
америка може його вбити як усаму
Є факт, що москалі мають приблизно 150 ракет такого класу, і ще біля 250 типу Ярс, трохи потужніших.
І питання наступне: що робити з окурком.
Або ми маємо хоч 30 ракет меншого класу, або нам дають.
Або вбивають окурка, що може почати ядерну війну.
"А может ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой..."
По сравнению с этими системами ПРО/ПВО система Патриот, при всем уважении, - школьник
Во вторых. Украина должна требовать международного признания Рашки ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм.
В целом Путлер просто попытался по "пацански" дать ответку с повышением ставок. Как по мне - гора родила мышь