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Новости
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Украина уже задействует механизмы ООН и НАТО из-за применения РФ межконтинентального оружия, - представитель МИД Тихий

МЗС

В связи с использованием Россией нового типа вооружения против Украины, во время атаки на Днепр, Министерство иностранных дел уже информирует партнеров и задействует механизмы реагирования ООН, НАТО и планирует привлечь механизмы ОБСЕ.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу вас проинформировать, что в связи с использованием Россией этого нового типа вооружения против Украины МИД уже принимает ряд политико-дипломатических шагов, в частности мы уже обратились к нашим партнерам с информированием о том, что произошло, что нам известно на эту минуту. Мы также уже задействуем механизмы ООН, механизмы НАТО и планируем привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие", - сказал он.

Тихий добавил, что кроме формальных обращений и ноты, Украина ожидает созыва отдельных форматов для того, чтобы "разбудить мир и привлечь внимание".

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"Если подтвердится использование межконтинентальной баллистической ракеты, то мы считаем, что можно будет констатировать, что Россия деградировала до состояния Северной Кореи, которая достаточно регулярно запускает такие ракеты, пугая своих соседей, запугивая мир", - подчеркнул дипломат.

Представитель МИД Украины призвал мировое сообщество и каждого лидера, которые уважают устав ООН, немедленно реагировать на использование Россией нового типа вооружения, не ждать детальных, экспертных выводов и показывать России неприемлемость таких действий.

"Кроме заявлений, мы требуем от партнеров и союзников конкретных действий для защиты человеческих жизней, а именно речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной, предоставление Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет. Такие комплексы в мире есть, и время передать их Украине", - отметил Тихий.

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Он не стал раскрывать детали того, в каких системах нуждается Украина, но отметил, что их несколько в мире и любая система, которая способна противостоять таким угрозам, должна быть в Украине.

Автор: 

МИД (6947) НАТО (9978) ООН (4167) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+5
Справді? - І які їхні ДІЇ? "Глибока стурбованість"?
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21.11.2024 19:03
+5
Механізми ООН? О, це круто! Це я б сказав, потужно!
А механізм таваріщя Гуттеріша лічно задіяний? Він вже мчиться до маааскви з поздоровленями?
А НАТА? Чи не виявиться, часом, що її "механізми", як німецьки танки, заіржавіли? Треба швиденько змастити вазеліном!
Але вся надія, звісно, на ЛГБТ ОБСЄ!
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21.11.2024 19:16
+4
НІФІГА НЕ БУДЕ. Що ясно з цієї війни?

- нема міжнародного права

- є право сили

- є сила бабок

- якщо у тебе багато тупого мяса, бабок і є ЯЗ - тобі ніфіга не буде щоб ти не чудив. ВСЕ. Весь світовий порядок тримався на добрій волі США. Де був би теперішній світ якби США не помогли в 1 і в 2 світовій? - а ніде
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21.11.2024 19:12
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Справді? - І які їхні ДІЇ? "Глибока стурбованість"?
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21.11.2024 19:03 Ответить
НІФІГА НЕ БУДЕ. Що ясно з цієї війни?

- нема міжнародного права

- є право сили

- є сила бабок

- якщо у тебе багато тупого мяса, бабок і є ЯЗ - тобі ніфіга не буде щоб ти не чудив. ВСЕ. Весь світовий порядок тримався на добрій волі США. Де був би теперішній світ якби США не помогли в 1 і в 2 світовій? - а ніде
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21.11.2024 19:12 Ответить
Шодо першої війни то нічого страшного би не було би - в першу війну Дойчланд був не тим ким він був в другу війну , першу війну хотіли як Трійний Союз так і Антанта ( думаєте французи не хотіли поквитатися за 1871 рік чи кацапи не хотіли Босфор і Дарданели ?).
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21.11.2024 19:55 Ответить
Час в'**@ти по Ірану чи сєвєрнай кореї щоб попустилися рашисти
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21.11.2024 19:13 Ответить
Механізми ООН? О, це круто! Це я б сказав, потужно!
А механізм таваріщя Гуттеріша лічно задіяний? Він вже мчиться до маааскви з поздоровленями?
А НАТА? Чи не виявиться, часом, що її "механізми", як німецьки танки, заіржавіли? Треба швиденько змастити вазеліном!
Але вся надія, звісно, на ЛГБТ ОБСЄ!
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21.11.2024 19:16 Ответить
Если действительно подтвердится что это межконтинентальная ракета, рашистов ждёт очень много проблем. Предыдущие санкции будут ни о чем по сравнению с полной изоляцией
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21.11.2024 19:18 Ответить
Оптиміст.
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21.11.2024 19:40 Ответить
Америка сказала, шо это не МБР)
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21.11.2024 19:19 Ответить
Бідон старенький. Не міжна панталони часто прати, серце вже не те((((
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21.11.2024 19:21 Ответить
Які "механізми" є працюючими у імпотентів? Хіба що байки побрехеньки "та я , та з ней та ототото
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21.11.2024 19:20 Ответить
Зараз віагри нажеруться і як засудять, призовуть, оголосять....
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21.11.2024 19:42 Ответить
ООН, как раз та организация, куда можно обращаться с такими вопросами!
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21.11.2024 19:31 Ответить
Онанізми оон.
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21.11.2024 20:16 Ответить
"...вже задіює механізм ООН та НАТО..." - то в розумінні нашого МЗС "звернутися до наших партнерів з інформуванням про те, що відбулося..."??? Це ******* "задіяння", гідне глибокого (мас)турбування.
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21.11.2024 20:35 Ответить
по великому рахунку ситуація не в нашу користь і переломного моменту не передбачається
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21.11.2024 21:15 Ответить
 
 