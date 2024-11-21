Украина уже задействует механизмы ООН и НАТО из-за применения РФ межконтинентального оружия, - представитель МИД Тихий

В связи с использованием Россией нового типа вооружения против Украины, во время атаки на Днепр, Министерство иностранных дел уже информирует партнеров и задействует механизмы реагирования ООН, НАТО и планирует привлечь механизмы ОБСЕ.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу вас проинформировать, что в связи с использованием Россией этого нового типа вооружения против Украины МИД уже принимает ряд политико-дипломатических шагов, в частности мы уже обратились к нашим партнерам с информированием о том, что произошло, что нам известно на эту минуту. Мы также уже задействуем механизмы ООН, механизмы НАТО и планируем привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие", - сказал он.

Тихий добавил, что кроме формальных обращений и ноты, Украина ожидает созыва отдельных форматов для того, чтобы "разбудить мир и привлечь внимание".

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"Если подтвердится использование межконтинентальной баллистической ракеты, то мы считаем, что можно будет констатировать, что Россия деградировала до состояния Северной Кореи, которая достаточно регулярно запускает такие ракеты, пугая своих соседей, запугивая мир", - подчеркнул дипломат.

Представитель МИД Украины призвал мировое сообщество и каждого лидера, которые уважают устав ООН, немедленно реагировать на использование Россией нового типа вооружения, не ждать детальных, экспертных выводов и показывать России неприемлемость таких действий.

"Кроме заявлений, мы требуем от партнеров и союзников конкретных действий для защиты человеческих жизней, а именно речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной, предоставление Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет. Такие комплексы в мире есть, и время передать их Украине", - отметил Тихий.

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Он не стал раскрывать детали того, в каких системах нуждается Украина, но отметил, что их несколько в мире и любая система, которая способна противостоять таким угрозам, должна быть в Украине.