МИД о закрытии ряда посольств из-за "угрозы обстрела": Следует реагировать без информнагнетания

Сегодня, 20 ноября 2024 года, в информационном поле появились сообщения о временном переходе на дистанционную работу посольства США и некоторых других дипломатических представительств иностранных государств в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Отмечается, что МИД находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности.

Напоминается также, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания. Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности - как и каждый раз при угрозе российского ракетного обстрела", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.